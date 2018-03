Tặng độc giả vé xem phim 'Rio'

* Công ty MegaStar tặng bạn đọc 10 vé tham dự buổi công chiếu bộ phim tại TP HCM và 5 vé tại HN. Để trở thành những người đầu tiên trên thế giới thưởng thức bom tấn hoạt hình 3D này, mời bạn đọc trả lời hai câu hỏi sau: 1. Phiên bản phim lồng tiếng Việt có khác biệt gì so với phiên bản gốc (tiếng Anh)? A. Nhiều người tham gia lồng tiếng hơn B. Chất lượng âm thanh tốt hơn C. Chất lượng âm thanh giống hệt bản gốc trừ việc thay thế phần thoại tiếng Anh bằng tiếng Việt. 2. Bộ phim Rio sẽ được phát hành tại Việt Nam ngày 8/4/2011 (cùng ngày khởi chiếu toàn cầu) bằng phiên bản nào? A. 3D lồng tiếng Việt B. 3D phụ đề tiếng Việt C. Phim nhựa 35mm (2D) phụ đề tiếng Việt D. Cả ba phiên bản trên. Độc giả bấm vào đây để gửi câu trả lời về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Nhan ve Rio" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. Thời hạn nhận thư: đến hết ngày 30/3. Ban biên tập sẽ lựa chọn 15 độc giả trả lời đúng và sớm nhất hai câu hỏi trên để tặng quà.