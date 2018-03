Huyn Bin, Lee Byung Hun chiến thắng tại Baeksang

Điện ảnh:

Giải Daesang: Lee Byung Hun (“I Saw the Devil”)

Phim hay nhất: “The Man From Nowhere”

Đạo diễn xuất sắc: Lee Chang Dong

Nam diễn viên chính xuất sắc: Ha Jung Woo (“The Yellow Sea”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Thang Duy (“Late Autumn”)

Nam diễn viên triển vọng: Choi Seung Hyun/T.O.P (“71: Into The Fire”)

Nữ diễn viên triển vọng: Shin Hyun Bin (“He’s On Duty”)

Đạo diễn triển vọng: Kim Young Tak (“Hello Ghost”)

Kịch bản hay nhất: Yook Sang Hyo (“He’s On Duty”)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Choi Seung Hyun/T.O.P. (“71: Into The Fire”)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Park Shin Hye (“Cyrano Dating Agency”)

Truyền hình:

Giải Daesang: Hyun Bin (“Secret Garden”)

Phim hay nhất: “Secret Garden”

Chương trình văn hóa: “What Is School?” của EBS

Chương trình thực tế: “Come To Play”

Đạo diễn xuất sắc: Lee Jung Sub (“Baker King, Kim Tak Goo”)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Jung Bo Suk (“Giant”)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Han Hyo Joo (“Dong Yi”)

Nam diễn viên triển vọng: Park Yoo Chun (“ Sungkyunkwan Scandal”)

Nữ diễn viên triển vọng: Yoo In Na (“Secret Garden”)

Đạo diễn triển vọng: Kim Won Suk (“Sungkyunkwan Scandal”)

Kịch bản hay nhất: Kim Eun Sook (“Secret Garden”)

Giải Nhân vật giải trí (nam): Lee Soo Geun (“1 Night 2 Days”)

Giải Nhân vật giải trí (nữ): Kim Won Hee (“Come To Play”)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: Park Yoo Chun (“Sungkyunkwan Scandal”)

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Moon Geun Young (“ Cinderella’s Sister”)

Giải Thời trang do tạp chí Instyle tài trợ: Lee Min Jung

Giải Cống hiến: Shin Sung Il