Thang Duy được đề cử giải BaekSang của Hàn Quốc

Lĩnh vực điện ảnh:

Phim hay nhất:

The Unjust (đạo diễn Ryu Seung Wan),

The Poetry (Lee Chang Dong)

The Man From Nowhere (Lee Jung Bum)

Moss (Kang Woo Suk)

Hwanghae (Na Hong Jin)

Đạo diễn xuất sắc:

Kang Woo Suk (phim Moss)

Nam Hong Jin (Hwanghae)

Ryu Seung Wan (The Unjust)

Lee Jung Bum (The Man From Nowhere)

Lee Chang Dong (The Poetry)

Nam diễn viên chính xuất sắc:

Ryu Seung Bum (phim The Unjust)

Won Bin (The Man From Nowhere)

Lee Byung Hun (I Saw The Devil)

Cha Tae Hyun (Hello Ghost)

Ha Jung Woo (Hwanghae)

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

Seo Young Hee (Bedevilled)

Soo Ae (Midnight FM)

Yoon Jung Hee (The Poetry)

Jo Yeo Jung (The servant)

Thang Duy (Late Autumn)

Nam diễn viên triển vọng:

Song Sae Byuk (The servant)

Uhm Ki Joon (The Demolished Man)

Choi Jin Woong (Glove)

Choi Daniel (Cyrano Agency)

T.O.P (71-Into the gunfire)

Nữ diễn viên triển vọng:

Kim Sae Ron (The Man From Nowhere)

Shin Hyun Bin (Banga? Banga!)

Shim Eun Kyung (Hello Murder)

Lee Min Jung (Cyrano Agency)

Ji Sung Won (Bedevilled)

Lĩnh vực truyền hình:

Phim hay nhất:

Dong Yi

Sungkyunkwan Scandal

Secret Garden

Giant

Baker King Kim Tak Goo

Nam diễn viên chính xuất sắc:

Kwon Sang Woo (Daemul)

Yoon Si Yoon (Baker King Kim Tak Goo)

Lee Bum Soo (Giant)

Jung Bo Suk (Giant)

Hyun Bin (Secret Garden)

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

Kim Ah Joong (Sign)

Park Min Young (Sungkyunkwan Scandal)

Jeon In Hwa (Baker King Kim Tak Goo)

Ha Ji Won (Secret Garden)

Han Hyo Joo (Dong Yi)

Đạo diễn xuất sắc:

Shin Woo Chul (Secret Garden)

Yoo In Shik (Giant)

Lee Byung Hun (Dong Yi)

Lee Jung Sub (Baker King Kim Tak Goo)

Jung Eul Young (Life is beautiful)

Nam diễn viên triển vọng:

Kim Sung Oh (Secret Garden)

Kim Soo Hyun (Dream High)

Park Yoochun (Sungkyunkwan Scandal)

Park Jin Young (Dream High)

Ok Taecyeon (Cinderella’s Sister)

Nữ diễn viên triển vọng:

Nam Gyu Ri (Life is Beatiful)

Park Ha Sun (Dong Yi)

Bae Suzy (Dream High)

Yoo In Na (Secret Garden)

Lee Si Young (The Birth of the Rich)