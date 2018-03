Dàn sao 'Fast & Furious' đời đầu: Kẻ thành danh, người tử nạn vì tốc độ

Vin Diesel nấc nghẹn nói về Paul Walker trong buổi chiếu phim / Dàn ôtô rơi khỏi tòa nhà trong 'Fast & Furious 8'

The Fast and the Furious (2001) là phim đầu tiên trong loạt Fast & Furious. Phim thu về 207 triệu USD so với kinh phí sản xuất 38 triệu USD. Các diễn viên chính như Paul Walker, Vin Diesel, Jordan Brewster và Michelle Rodriguez quay lại trong nhiều phần sau, biến Fast & Furious thành thương hiệu hành động nổi tiếng toàn cầu.

Paul Walker

Brian O’Conner (Paul Walker) là nhân vật chính trong The Fast and the Furious. Anh là một cảnh sát chìm được FBI cử thâm nhập thế giới ngầm của các quái xế kiêm cướp xe tải chở hàng. Dù vậy, đam mê tốc độ khiến Brian dần đứng về phía những tay đua đường phố.

* Cảnh chia ly của Vin Diesel và Paul Walker trong "Furious 7"

Cảnh chia ly của Vin Diesel và Paul Walker trong "Furious 7" Dù không được đánh giá cao về diễn xuất, Paul Walker chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài lãng tử với tóc vàng, mắt xanh. Anh cũng là người nhân ái, tham gia nhiều hoạt động từ thiện và kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau The Fast and the Furious, tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với các vai hành động. Anh góp mặt trong năm phần của series cùng một số phim hành động như Into the Blue hay Takers.

Ngày 30/11/2013, Paul Walker cùng người bạn lâu năm Roger Rodas qua đời vì tai nạn ô tô trên đường trở về từ một sự kiện gây quỹ từ thiện. Hollywood tiếc thương một diễn viên qua đời khi còn quá trẻ (40 tuổi). Dường như câu “sinh nghề tử nghiệp” đã vận vào ngôi sao hành động. Tốc độ làm nên tên tuổi Paul Walker và cũng tước đoạt mạng sống của anh.

Tài tử xấu số Paul Walker

Khi qua đời, tài tử vẫn chưa quay xong Fast & Furious 7. Một số hình ảnh của anh trong phim được tái tạo bằng kỹ xảo và các diễn viên đóng thế - bao gồm hai người em của anh.

Bốn năm sau ngày Paul Walker mất, Vin Diesel vẫn nấc nghẹn khi chia sẻ về người đồng nghiệp quá cố tại buổi chiếu ra mắt Fast & Furious 8: "Tôi luôn cảm thấy anh ấy vẫn dõi theo chúng tôi. Một phần di sản của Paul vẫn sống trong từng khung hình của The Fate of the Furious".

Vin Diesel

Nam diễn viên thủ vai Dominic Toretto - quái xế có tính cách bất cần, liều mạng nhưng trọng tình nghĩa. Trong các phần sau, Dominic trở thành trung tâm của câu chuyện và dẫn dắt cả nhóm vào nhiều phi vụ mạo hiểm.

* Dominic phản bội đồng đội trong phần tám

Dominic phản bội đồng đội trong phần tám Vin Diesel là gương mặt gắn liền với thương hiệu Fast & Furious. Phần hai và phần ba - hai tập nam diễn viên không thủ vai chính - đều không được đánh giá cao. Chỉ đến khi Diesel tái xuất trong phần bốn Fast and Furious (2009), loạt phim mới thật sự khởi sắc.

Trong hơn hai thập kỷ, tài tử 49 tuổi xây dựng hình ảnh người hùng cơ bắp trên màn bạc. Ngoài Fast & Furious, Vin Diesel góp mặt trong các series hành động ăn khách như Chronicles of Riddick và xXx. Anh cũng lồng tiếng nhân vật Groot trong phim siêu anh hùng Guardians of the Galaxy. Năm 2016, tạp chí Forbes công bố Diesel là tài tử có thu nhập cao thứ tám trong năm với 35 triệu USD.

Vin Diesel năm 2001

Vin Diesel là ngôi sao kín tiếng với truyền thông. Trên kênh World Entertainment, anh nói: “Tôi không thích lên bìa các tạp chí. Tôi tuân thủ nguyên tắc im lặng của các huyền thoại Harrison Ford, Marlon Brando, Robert De Niro và Al Pacino”. Tài tử có ba người con với bạn gái - người mẫu Mexico Paloma Jimenez. Cô con gái út Pauline (sinh năm 2015) được anh đặt tên theo người bạn diễn quá cố Paul Walker.

Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez thủ vai Letty - bạn gái của Dominic Toretto. Phần bốn Fast and Furious (2009) có tình tiết Letty bị sát hại, nhưng rồi cô trở lại trong phần sáu và mắc chứng mất trí nhớ. Sau khi hồi phục, tay lái nữ tiếp tục tham gia cùng băng quái xế của Dominic.

* Letty hồi sinh trong phần sáu

Letty hồi sinh trong phần sáu Nữ diễn viên sinh năm 1978 gắn liền với hình tượng nhân vật nữ mạnh mẽ, gai góc. Cô bắt đầu gây chú ý từ vai vận động viên đấm bốc trong phim độc lập Girlfight (2000), sau đó liên tiếp góp mặt trong nhiều phim hành động như The Fast and the Furious, Blue Crush, S.W.A.T., Battle: Los Angeles, Machete và Machete Kills.

Năm 2009, Rodriguez tham gia Avatar - bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại - trong vai một nữ phi công đứng về phía người hành tinh. Những thành công trên màn bạc khiến tờ Entertainment Weekly gọi cô là “ngôi sao nữ lừng lẫy nhất trong thể loại hành động, đồng thời là một trong số các diễn viên La tinh nổi tiếng nhất Hollywood”.

Nữ diễn viên luôn nóng bỏng và mạnh mẽ trên màn bạc.

Năm 2001, Michelle Rodriguez từng hẹn hò Vin Diesel. Sau khi hai người chia tay, họ vẫn tiếp tục thủ vai tình nhân trên màn bạc. Năm 2006, có tin đồn cô có quan hệ với nữ diễn viên Kristanna Loken - bạn diễn trong Bloodrayne. Mặc dù vây, phải đến tám năm sau Michelle Rodriguez mới thừa nhận mình là người lưỡng giới trên Gay Star News. Cô nói: “Tôi hy vọng việc công bố giới tính của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác làm điều tương tự”.

Jordana Brewster

Cả Jordana Brewster và nữ diễn viên chính Michelle Rodriguez đều không biết lái xe khi phần một The Fast and the Furious khởi quay. Jordana Brewster thủ vai Mia, em gái Dominic Toretto (Vin Diesel). Nhân vật này cũng là một tay lái cừ khôi, nhưng thường không trực tiếp lái xe trong các phi vụ mà chỉ hỗ trợ từ xa.

* Jordana Brewster quyến rũ trong loạt phim

Jordana Brewster quyến rũ trong loạt phim Sau khi Mia kết hôn với Brian O’Conner, cô chỉ xuất hiện ít ỏi trong tập sáu và bảy. Do cái chết của Paul Walker ngoài đời thật, các biên kịch cho nhân vật của anh cùng Mia giải nghệ.

Ngoài series Fast & Furious, Jordana Brewster không có phim điện ảnh nào nổi bật. Nữ diễn viên gây ấn tượng hơn trên màn ảnh nhỏ trong các loạt phim Dallas và Lethal Weapon. Năm 2017, vai diễn nữ bác sĩ Maureen Cahill trong Lethal Weapon giúp cô được đề cử giải “Nữ diễn viên được yêu thích trong series mới” tại People’s Choice Awards.

Jordana Brewster là bóng hồng quyến rũ suốt loạt phim.

Xuất thân là người mẫu, Jordana Brewster nhiều lần xuất hiện trong danh sách những người đẹp nhất thế giới. Năm 2011, tạp chí Maxim xếp cô ở vị trí 11 trong danh sách 100 sao nữ nóng bỏng. Brewster kết hôn với nhà sản xuất Andrew Form năm 2007. Nữ diễn viên không đủ sức khỏe để mang thai, vì vậy hai người con của cô đều được thực hiện bằng phương pháp mang thai hộ.

Rick Yune

Ở phần đầu loạt Fast & Furious, kẻ phản diện là một người Việt tên Johnny Trần, sống ở khu Little Saigon (California, Mỹ). Nhân vật này được Rick Yune - nam diễn viên mang dòng máu Mông Cổ, Hàn Quốc và Trung Quốc - thể hiện.

* Rick Yune đọ sức với Vin Diesel

Rick Yune đọ sức với Vin Diesel Ngoài nghề diễn, anh là võ sĩ từng đạt chuẩn dự thi Olympic môn Taekwondo. Trên màn ảnh, Yune nổi tiếng với mẫu nhân vật phản diện người châu Á. Năm 2002, anh thủ vai ác nhân Zao trong phim 007 - Die Another Day, đóng cùng Pierce Brosman và Halle Berry. Rick Yune trong "Olympus Has Fallen" Phim điện ảnh gần nhất của nam diễn viên là Olympus Has Fallen (2013). Trong đó, Yune hóa thân thành tên khủng bố người Triều Tiên, chiếm giữ Nhà Trắng và buộc chính phủ Mỹ phải thương lượng. Ngoài ra, anh cũng sẽ góp mặt trong phần mới của Prison Break (Vượt ngục) - series truyền hình được nhiều fan trông đợi trong năm nay.

Matt Schulze

Nam diễn viên sinh năm 1972 thủ vai Vince - tay quái xế đồng thời là người bạn thời thơ ấu của Dominic Toretto. Vince có tình cảm với em gái của Dominic, nhưng cô lại thích Brian O’Conner. Vì vậy, Vince luôn phản đối việc cho O’Conner nhập băng.

Trong phần năm Fast Five, nhân vật này đã kết hôn và sống tại Rio de Janeiro (thủ đô của Brazil). Anh hỗ trợ Dominic trong vụ cướp, trước khi chết vì trúng đạn.

Matt Schulze trong "Fast Five"

Ngoài series Fast & Furious, Matt Schulze từng góp mặt trong các phim ăn khách Blade, Blade II và The Transporter. Sau Fast Five, nam diễn viên chưa tham gia phim điện ảnh nào.

Năm 2013, trả lời phỏng vấn trên Celebuzz, Schulze bày tỏ tình yêu với con trai đầu lòng mới sinh và nói muốn chuyển hướng sang sân khấu nhạc kịch Broadway, đồng thời viết kịch bản cho một series truyền hình lịch sử.

Yến Ngọc