Ngọc Anh khen đội ca 'trai miền Tây' của Đức Tuấn

Đội hợp ca của ca sĩ Đức Tuấn kết lại đêm đầu tiên của “Hợp ca tranh tài”. Ca khúc Tiếng sông Cửu Long được đội biểu diễn thành công, mang hơi thở của âm nhạc miền Tây khi xen giữa bài là một câu ca vọng cổ.

Đức Tuấn cho biết từng cảm thấy rất căng thẳng lúc luyện tập và lo lắng cho các bạn trong đội, vì các bạn chưa quen biểu diễn trên sân khấu.

Ca sĩ Đức Tuấn cùng đội ca của anh.

Nỗ lực của cả đội được các ca sĩ - thủ lĩnh các đội ca còn lại khen ngợi. Khánh Linh nói: “Đội anh Đức Tuấn hát và mặc những bộ trang phục thế kia làm tôi chỉ muốn nhảy lên sân khấu thôi”. Còn Ngọc Anh bày tỏ: “Tôi thấy trai miền Tây rất đẹp. Không hiểu sao trai miền Tây lại đẹp đến thế”.

Trước đó, tiết mục Bài ca cho anh do nhóm của Ngọc Anh thể hiện cũng gây được ấn tượng. Đức Tuấn bày tỏ: “Khi Ngọc Anh hát 'gọi tên anh' trên sân khấu, tôi chỉ muốn chạy tới ngay, tiếc là chương trình không cho phép”.

Bảy đội thi đã để lại nhiều dấu ấn ngay trong đêm mở màn. Ca sĩ Mỹ Lệ là người đầu tiên thể hiện tài chỉ huy với ca khúc Chuông gió của Võ Thiện Thanh. Bài hát đầy hào hứng và sôi nổi. “Nghe bài hát này lần đầu, tôi đã thích rồi. Nó có nhịp điệu khá vui nhộn và nếu hát bè thì các giọng hát sẽ hòa lại như những tiếng chuông leng keng”, Mỹ Lệ nói. Chính nữ ca sĩ tự dành lời khen cho đội của mình: “Ôi chao, đội Huế hát hay quá” ngay sau phần thể hiện.

Nếu như đội của Mỹ Lệ chọn phong cách trẻ trung, tươi mới thì đội của ca sĩ Khánh Linh lại chọn phong cách dịu dàng trong ca khúc Phố khuya. Đội hợp ca đến từ Hà Nội để lại nhiều ấn tượng với phần trình diễn "rất Hà Nội" mà theo Siu Black là: "Tôi 'nhẹ ký' và vì thế tôi thích sự nhẹ nhàng của đội Khánh Linh".

“Họa mi núi rừng” chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến để thể hiện tài lĩnh xướng. Đây là ca khúc đã được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện thành công. Siu Black chia sẻ: “Trong các buổi tập tôi rất lo lắng, sợ các bạn khi lên sân khấu không vượt qua được tâm lý thì sẽ hát không tốt. Nhưng ngược lại, hôm nay các bạn hát rất tốt và tôi thích phần biểu diễn của các bạn”. Phan Đình Tùng khen ngợi đội của Siu Black: “Phải nói là đáng nể. Phần cuối bài hát các bạn bè quá hay, hiện đại và hùng hồn làm người nghe khó có thể quên được”.

Ca sĩ Siu Black và đội hợp ca của mình.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng chọn ca khúc quốc tế You raise me up cho đội của anh. Tiết mục được thể hiên một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Ca sĩ Mỹ Lệ nhận xét: “Tôi hiểu vì sao lúc này Phan Đinh Tùng lại chọn ca khúc này để tặng các bạn khán giả (ngày 28/2, Phan Đình Tùng tổ chức lễ cưới tại TP HCM). Tôi đã chờ đợi đội hợp ca Sài Gòn có một ca khúc cực kỳ sôi động nhưng kết quả lại cho một ca khúc vô cùng sâu lắng. Và tôi chỉ muốn nói: Tuyệt vời. Tôi thực sự thích thú”.

Ngược lại với ca sĩ Phan Đinh Tùng, đôi hợp ca của ca sĩ Phương Thanh đến từ Thanh Hóa lại chọn thể hiện một ca khúc khá lạ và mới có tên Tôi đọc báo công cộng do nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng sáng tác. Phần trình diễn này ấn tượng với phần phối bè nhịp nhàng. Ca sĩ Siu Black hóm hỉnh khi nhận xét về phần hợp ca của Phương Thanh: “Hồi nãy Phương Thanh có nói nhỏ với tôi là Phương Thanh đã hát thì phải khen hay (cười). Tôi cảm thấy đội Phương Thanh rất mạo hiểm khi chọn một ca khúc mới để thể hiện. Nhưng tôi nghĩ sau phần biểu diễn của đội Phương Thanh hôm nay, ca khúc này sẽ không còn lạ lẫm với khán giả”.

Đêm thứ hai của Hợp ca tranh tài phát sóng lúc 20h ngày 2/3 trên VTV3.

Hoàng Dung