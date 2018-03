Phương Thanh so tài lĩnh xướng với Siu Black

"Hợp ca tranh tài" được mua format từ chương trình "Clash of the Choirs" của Friday TV ở Thụy Điển.

Tháng 12/2007, ngay khi lên sóng trên kênh NBC của Mỹ, "Clash of the Choirs" nhanh chóng trở thành một chương trình truyền hình thực tế ăn khách. Chương trình thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng như Michael Bolton, Nick Lachey, Patti LaBelle… tham gia, cùng dàn hợp xướng do họ đảm trách.

Dàn hợp ca của nữ ca sĩ Siu Black. Ảnh: H.T.

"Clash of the Choirs" có 14 phiên bản trên toàn thế giới. Việt Nam là điểm đến mới nhất cũng là phiên bản đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Tên gọi tiếng Việt là "Hợp ca tranh tài".

Bảy ca sĩ tham gia chương trình gồm: Ngọc Anh, Siu Black, Mỹ Lệ, Khánh Linh, Phương Thanh, Đức Tuấn, Phan Đình Tùng. Họ trở về quê để tuyển chọn những nhóm hợp ca khoảng trên dưới 15 tuổi, có tâm hồn yêu ca hát. Bảy nghệ sĩ hướng dẫn dàn hợp ca của mình tập hát, luyện vũ đạo, để cùng vào phòng thu và lên sân khấu biểu diễn.

Chương trình không có ban giám khảo chuyên môn mà sẽ được khán giả đánh giá qua tin nhắn bình chọn. Nhóm hợp ca chiến thắng nhận được giải thưởng 500 triệu đồng. Mỗi đội bị loại ở mỗi vòng sẽ nhận được toàn bộ số tiền từ tin nhắn bình chọn của khán giả dành cho họ.

Toàn bộ giải thưởng này không dành cho người chơi mà dùng để quyên góp cho hoạt động từ thiện tại quê hương các ca sĩ tham gia chương trình. MC Nguyên Khang được chọn dẫn chương trình này.

Mùa đầu tiên của "Hợp ca tranh tài" do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm đạo diễn, nhạc sĩ Thanh Tâm đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc.

"Tôi hứng thú với chương trình này vì một điểm rất đặc biệt đó là tính tập thể. Thí sinh từ các vùng miền khác nhau sẵn sàng bỏ một khoảng thời gian rất dài tham dự để mang giải thưởng về đóng góp cho quê hương chứ không phải vì cá nhân", nhạc sĩ Thanh Tâm chia sẻ.

12 đêm thi của 7 đội được phát sóng trực tiếp lúc 20h trên VTV3, bắt đầu từ ngày 24/2.

Hoàng Dung