Đinh Ngọc Diệp: ‘Sẽ nói về tình yêu khi đã chắc chắn’

- Lý do khiến Ngọc Diệp nhận lời đóng “ Nàng men chàng bóng” là gì?

- Khi đóng xong Cưới ngay kẻo lỡ, tôi nhận lời trở thành Đại sứ du lịch TP HCM năm nay. Tôi có nhiều dự định tìm hiểu thêm về văn hóa, du lịch trong và ngoài nước. Khi mọi thứ sắp xếp xong hết thì một hôm, đạo diễn Võ Tấn Bình tới chơi. Tôi được biết là lịch quay bộ phim của bác bị trễ và có sự thay đổi về diễn viên. Bác nói rằng rất muốn tôi đảm nhiệm vai Út Chót. Ban đầu tôi không tự tin lắm vì vai diễn này nhỏ hơn mình cả chục tuổi, lại “cưa sừng làm nghé”. Tuy nhiên, vì mối quan hệ thân thiết và khi bác Võ Tấn Bình nói rằng cần tới mức không còn ai giúp được nên tôi đã không suy nghĩ gì hơn, nhận lời và sắp xếp lại toàn bộ công việc để toàn tâm toàn ý với bộ phim này.

Hình ảnh gợi cảm của Đinh Ngọc Diệp trong thời gian gần đây. Ảnh: N.D.

- Vai Út Chót đem tới cho chị trải nghiệm thế nào?

- Tôi nghĩ đây là một vai thú vị vì đôi khi các vai trong những bộ phim khác không cho tôi có cơ hội được thả sức làm những chuyện như hồi còn ở tuổi mới lớn tôi muốn làm là được tung hoành, khám phá bản thân. Tôi thấy trải nghiệm này rất đáng quý và cảm giác rất sướng. Hóa ra làm đàn ông, làm “men” lại thích đến như vậy. Khi nhận vai này, gia đình và hầu hết bạn bè hay những ai biết tôi đều can vì phim hài và hình ảnh một diễn viên gây cười không phải là thứ mà tôi hướng đến. Nhưng thực sự, tôi không từ chối được bác Võ Tấn Bình - người mà tôi coi như họ hàng trong gia đình. Tôi nghĩ rằng cứ thử xem sao. Nhiều người nói tôi là “dại” nhưng khi có một ai đó tôi quý mến mà cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng nhận lời mà không cần suy nghĩ thiệt hơn.

- Ngọc Diệp có thể tiết lộ cát-xê khi tham gia bộ phim này so với những phim trước?

- Cũng tương đương hoặc thêm một chút xíu cho phần di chuyển xa. Khi đóng Nàng men chàng bóng, tôi phải ở miền Tây hơn một tháng và đi cách Sài Gòn 5 tiếng. Lúc nhận lời rồi thì tôi phải từ bỏ rất nhiều kế hoạch sắp đặt sẵn, dự trù cá nhân, việc gia đình và cả những cái mà nói về cát-xê thì cho mình nhiều quyền lợi hơn.

- Chị nghĩ sao khi từng tham gia những phim được đánh giá cao về chất lượng của Victor Vũ, Charlie Nguyễn nhưng giờ lại nhận lời đóng một phim hài kiểu bình dân dưới tầm hơn những phim kia rất nhiều?

- Trước đây tôi cũng ít khi nhận lời tham gia những phim hài chiếu Tết được làm với thời gian gấp gáp. Nhưng bác Võ Tấn Bình là người mà tôi nghĩ là tôi hiểu được bác. Bác ấp ủ làm một phim điện ảnh đã lâu. Khi đã quyết định rồi thì tôi phải có trách nhiệm. Với Nàng men chàng bóng, tôi nghĩ là tôi được nhiều chứ không mất gì đâu và tôi không hề hối hận khi nhận lời đóng. Đến với cuộc sống giản dị, đơn sơ của người miền Tây trong hơn một tháng, khi trở về tôi hiểu hơn về những giá trị mình đang theo đuổi và thấy yêu cuộc sống hơn.

Về bộ phim thì tôi sẽ dành câu trả lời cho khán giả. Nhìn thì thế thôi nhưng khi làm ra hình ảnh, câu chuyện là sự cố gắng rất lớn của cả êkíp. Bản thân tôi khi nhìn lại bộ phim này chưa chắc đã hài lòng nhưng hãy nghĩ về mặt tích cực. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống tôi vẫn luôn tin là có mặt tích cực. Tôi luôn tin vào điều đó để không bao giờ phải thất vọng với bản thân mình. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ từ dư luận. Khi mọi người nói là chuẩn bị “hứng đá” đi thì tôi đáp lại rằng có lẽ nên đánh phấn dầy thêm chút nữa để “hứng” (cười).

Ngọc Diệp cho biết cô không hối hận khi nhận lời tham gia "Nàng men chàng bóng" - bộ phim bị giới truyền thông chê dữ dội và coi là một " thảm họa phim Việt". Ảnh: David Dougan.

- “Nàng men chàng bóng” bị coi là đã bóp méo về giới tính và động chạm đến những người thuộc thế giới thứ ba. Ngọc Diệp nghĩ sao về điều này?

- Tôi mong khán giả hiểu đây là một bộ phim dành để chiếu trong ngày nghỉ lễ, có chút hài hước, dân gian, trẻ con, tinh nghịch và một cái gì đó phi thường hóa suy nghĩ của những nhân vật tuổi mới lớn. Út Chót là nhân vật không có thật nhưng gần với thực tế, không quá xa vời hay cổ tích. Hãy coi bộ phim là một nụ cười xả stress nhân dịp lễ.

- Ngọc Diệp từng được mời vào vai Trà My (vai của Maya) trong “ Scandal” - phim mới của đạo diễn Victor Vũ. Tại sao chị lại quyết định tham gia “Nàng men chàng bóng” chứ không phải “Scandal”?

- Có lẽ là do tôi không có duyên với bộ phim này. Có rất nhiều lý do, nào là hồi đó kẹt chuyến đi Cannes, lúc về phải khăn gói đi quay luôn trong khi đoàn phim đã phải chuẩn bị trước đó rất lâu… Vai Trà My là một vai phản diện và là một vedette trong làng giải trí, giỏi ca hát, vũ đạo. Tôi thì chưa sẵn sàng với những phần đó. Như Vân Trang còn có khoảng thời gian tham gia Bước nhảy Hoàn vũ trước đó rồi nên có nhiều kinh nghiệm vũ đạo. Tôi thì chân tay vẫn còn khá cứng nhắc nên khi đọc kịch bản và nghĩ về nhân vật cũng rất đắn đo. Tuy nhiên, tất cả có lẽ đều là do lần này không có duyên với phim mới của Victor mà thôi.

- Hè này chị đã sang London (Anh) để tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Olympic. Chị hãy chia sẻ về chuyến đi này?

- Sau khi đóng xong Nàng men chàng bóng, tôi đã tự thưởng cho mình món quà là chuyến đi này. Tôi cảm thấy rất đặc biệt khi được tham dự, chiêm ngưỡng một sự kiện lớn như Olympic. Khi ngồi đó và thưởng thức những màn trình diễn và sự nồng nhiệt của khán giả, tôi nhận thấy tinh thần đồng bào, dân tộc và một bầu không khí mang tính chất “hòa bình thế giới”. Tôi yêu sự đoàn kết, chia sẻ hòa bình. Lúc theo dõi bế mạc Olympic, tôi nghĩ nhiều hơn về hạnh phúc. Nghe có vẻ hơi “sến” phải không? Giờ đây tôi thích làm gì đó liên quan tới văn hóa, xã hội, muốn tìm hiểu, khám phá mình và đi xa hơn nữa.

Dù đã có tình yêu mới, Ngọc Diệp vẫn chưa muốn chia sẻ với công chúng khi chưa có sự chắc chắn. Ảnh: Omni.

- Chị có thể tiết lộ một chút về tình yêu mới?

- Khi mà tôi cảm thấy có một cái gì đó chắc chắn thì tôi mới dám nói nhiều. Lúc này, tôi lo lắng nhiều hơn về công việc và con đường đi sắp tới. Tôi chỉ có thể nói rằng trong những mối quan hệ hiện tại của mình có rất nhiều điều thú vị. Tôi mới bắt đầu hiểu về những điều thú vị đó và mong muốn, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Ngọc Diệp có phải là người dễ bị chinh phục?

- Tôi quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình. Nếu đã thích ai thì tôi muốn đi chinh phục người ta hoặc để lại tín hiệu rằng hãy tới chinh phục tôi đi. Tôi nghĩ như vậy ở tất cả mọi chuyện. Trong mỗi mối quan hệ khi vừa bắt đầu thì tôi chẳng biết nói gì vì vẫn còn đang mải mê khám phá nó.

Nguyên Minh thực hiện