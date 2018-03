Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy

Tiết mục hip hop của Vân Trang và Vasil trong liveshow hôm 20/5 bị cư dân mạng mổ xẻ và cho là sản phẩm đạo từ tiết mục của Charlie Bruce trong show truyền hình So you think you can dance của Anh 2 năm trước. Ngoài việc cùng sử dụng bản nhạc The way I are, tiết mục của Vân Trang giống tiết mục của Charlie Bruce từ ý tưởng đến các động tác như: cô gái cầm quyển sách, sử dụng chiếc ghế làm điểm tựa cho những cú xoạc chân, đá chân lên cao hoặc xoay. Nửa sau bài nhảy, trong tiết mục của Charlie Bruce, hai nhân vật nhào lộn solo mang đậm phong cách hip hop, còn ở tiết mục của Vân Trang có nhiều bước nhảy kết hợp. Động tác kết thúc hai tiết mục cũng không giống nhau. (So sánh hai clip). Trao đổi thêm với VnExpress về vấn đề này, nữ diễn viên cho biết, cô không phải là người rành về nhảy đường phố nên không thể tự mình dàn dựng một bài hip hop. Ban tổ chức đã có hai ngày để duyệt tiết mục nhưng cũng không ai ý kiến gì. “Tôi không muốn đổ trách nhiệm cho ai. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng làm ầm ĩ chuyện này bởi suốt quá trình thi, tôi đã rất cố gắng tập luyện và không gây ra chuyện nào. Mọi người xem chương trình sẽ hiểu, Vân Trang bị loại vì lý do gì. Với một diễn viên, việc làm tốt các động tác là đủ rồi. Dù sao tôi cũng đã bị loại, tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung chú ý vào các thí sinh còn lại còn bản thân tôi quay về với công việc diễn xuất của mình” - Vân Trang tâm sự. Cô cũng chia sẻ, không muốn nói nhiều về sự việc sợ bị hiểu nhầm là mượn scandal PR cho tên tuổi của mình hay của cuộc thi.