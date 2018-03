Bán kết thứ hai Got Talent không nhiều bất ngờ

Nhóm Tia Chớp mở đầu đêm thi với màn trình diễn ánh sáng đã trình diễn ở vòng ngoài. Trước khi lên sân khấu, đại diện nhóm chia sẻ tại hậu trường: "Chúng tôi sẽ có một tiết mục hoàn toàn mới và sử dụng triệt để hiệu ứng ánh sáng. Đạo cụ để trình diễn là khó khăn lớn nhất của nhóm bởi dù đã hình thành ý tưởng từ rất lâu, đến khi bắt tay thực hiện thì gặp rất nhiều trục trặc, phải nhờ một chuyên gia làm về đèn hỗ trợ”.

Lấy ý tưởng từ bộ phim Transformer, nhóm tận dụng tối đa những hiệu ứng ánh sáng để làm nên một câu chuyện về các robot ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Câu chuyện thể hiện trong bài diễn khó hiểu, rời rạc, không gây ấn tượng như tiết mục ở vòng loại sân khấu. Nhạcsĩ Huy Tuấn nhận xét: “Tôi thấy các bạn dựng được câu chuyện nhưng hơi bị sa đà, không thấy được các động tác đắt giá trong bài diễn”.

Bành Đức Hoài Yên múa bụng. Ảnh: Ân Nguyễn.

Giọng hát của Hoàng Tú Linh từng được Thúy Hạnh và Huy Tuấn đánh giá cao ở vòng loại sân khấu thì đến bán kết, cô không phát huy được khả năng với ca khúc When you look at me. Nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thừng: “Giọng hát và kỹ thuật của bạn còn non”. Còn NSƯT Thành Lộc an ủi: “Tuy bạn không có thế mạnh về giọng hát nhưng tôi thấy phong cách biểu diễn rất tuyệt".

Bành Đức Hoài Yên biểu diễn tiết mục belly dance cũng không có gì mới lạ. Các động tác lắc hông cơ bản, biểu diễn cơ bụng từng được cô thể hiện ấn tượng ở vòng loại. Giám khảo Thúy Hạnh cho rằng phần thi này chưa thu hút ở phần đầu. Tuy nhiên, cô cũng động viên Hoài Yên cố gắng phát huy những chi tiết hay ở cuối bài thi như đoạn thí sinh bước lên bục thể hiện cơ bụng với hai cây nến.

Thí sinh Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Ân Nguyễn.

Lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng Home alone, Nguyễn Trường Giang kể một câu chuyện bằng âm nhạc và điệu nhảy popping hiện đại. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được chọn vào thi bán kết từ rất nhiều thí sinh dự thi thể loại nhảy popping. Tôi cũng có chút tự hào vì đã làm cho những người xung quanh, nhất là bạn gái thấy vui khi biểu diễn thành công, gây ấn tượng tốt với khán giả".

Tuy nhiên, phần trình diễn của Trường Giang bị cho là cũ. Huy Tuấn nhận xét: “Tất cả kỹ thuật của bạn đã phô bày hết tại vòng loại và hôm nay là sự mờ nhạt của điều đó”. Còn Thúy Hạnh cho rằng: "Tiết mục của bạn dễ thương, nhưng bạn quá tập trung nội dung nên không phô được phần kỹ thuật".

Nhóm Đức Cường biểu diễn tiết mục nuốt kiếm rùng rợn khiến khán giả và ban giám khảo ớn lạnh. Trong nhóm, Huy Cường là diễn viên chính, bốn thành viên còn lại là những người em, người cháu của anh đã có thâm niên gần 10 năm trình diễn nhiều nơi trong nước và nước ngoài.

Đây là tiết mục trình diễn lại và thua kém so với vòng ngoài. Theo Huy Tuấn, phần trình diễn ở bán kết của nhóm Đức Cường khá rời rạc, chưa có sự thống nhất cao giữa 5 thành viên. Giám khảo Thành Lộc chia sẻ thêm: "Khi chọn tiết mục này vào bán kết, chúng tôi có sự tranh cãi rất nhiều. Tôi muốn mang đến cho khán giả một tiết mục giải trí cao. Đây là hoại hình biểu diễn phổ biến ở miền Trung trở vào Nam".

Hai tiết mục ấn tượng trong đêm thuộc về giọng ca của Vũ Song Vũ và Vũ Khánh Vân.

Cô gái mắc bệnh bạch tạng Vũ Khánh Vân với giọng ca trong trẻo, đáng yêu từng gây xúc động tại vòng loại khu vực miền Bắc. Lọt vào bán kết, nữ phát thanh viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ: "Trước khi tiết mục của tôi tại vòng loại sân khấu được phát trên truyền hình, tôi cảm thấy hồi hộp vì không ai biết mình tham gia cuộc thi này. Sau đó bạn bè, người thân đều nhắn tin gọi điện chúc mừng, trang mạng cá nhân của tôi cũng đông bạn bè hẳn lên”. Cô thể hiện ca khúc Họa mi hót trong mưa của Dương Thụ. Giọng hát nhẹ nhàng, trong sáng của cô chinh phục được ban giám khảo.

NSƯT Thành Lộc nói: “Bạn đã thể hiện được bạn có giọng hát như một chú chim họa mi”. Còn người mẫu Thúy Hạnh cho biết: “Tôi bị cuốn hút trong phần thi của bạn. Giọng hát của bạn như đang kể một câu chuyện và tôi thích phong cách bạn, cả trang phục mà bạn mặc hôm nay”. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét về chuyên môn: “Đây là bài hát khá khó ngay cả với những ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn đã dũng cảm thể hiện ca khúc theo cách riêng của mình và rất giàu cảm xúc”.

Thí sinh nhí Vũ Song Vũ cũng rất hồi hộp chờ đợi giây phút được trình diễn tại vòng bán kết. Cũng như Vũ Khánh Vân, Vũ Song Vũ không biểu diễn ca khúc tiếng Anh mà lựa chọn bài hát tiếng Việt. Qua Bà tôi, em thể hiện đầy mộc mạc. Cậu bé 12 tuổi chia sẻ: “Em sẽ tạo ra một tiết mục của riêng mình mà không giống ai khác. Mục đích của Got Talent là thể hiện tài năng. Em tự tin với khả năng của mình, chỉ có 1% là may mắn”.

Cậu bé 12 tuổi - Vũ Song Vũ. Ảnh: Ân Nguyễn.

Vũ thể hiện chất giọng khá điêu luyện với cách nhấn nhá theo tiết tấu. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: “Khi cháu chọn ca khúc tiếng Việt thì chú rất lo lắng. Vì ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt rất khác nhau. Tuy nhiên, cháu vẫn giữ được các điểm mạnh là độ vang, độ luyến trong giọng ca”.

Nghệ sĩ Thành Lộc đồng thuận: “Giọng hát cháu rất xúc động. Nhất là những đoạn luyến láy của dân ca Bắc bộ được cháu xử lý rất tinh tế. Thật là đáng tiếc nếu tiết mục của cháu không có mặt ở vòng thi này”.

Kết quả của đêm bán kết thứ hai sẽ công bố lúc 20h ngày13/3, trên VTV2.

Hoàng Dung