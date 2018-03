Đêm bán kết đầu tiên của VN's Got Talent nhạt nhẽo

Vẫn trung thành với phong cách hài hước dí dỏm cùng một đội hình không đồng đều, nhóm Ngẫu Hứng mở màn chương trình thi bán kết bằng bài nhảy popping kết hợp với phong cách cổ điển, gợi cảm hứng từ khúc nhạc Singing in the rain. Tuy nhiên, màn trình diễn tập thể chưa có sự kết nối hài hòa, vắng đi những động tác mang tính đồng đội.

Nguyễn Thanh Bình vừa đàn piano vừa hát. Ảnh: H.T.

Chàng trai khiếm thị chơi nhiều nhạc cụ nhất tại vòng loại sân khấu Nguyễn Thanh Bình chọn một cách khác để thể hiện khả năng. Anh vừa đệm piano vừa hát ca khúc I believe I can fly. Tuy nhiên, giọng hát yếu cộng thêm sự thiếu tự tin khiến màn trình diễn của Thanh Bình mờ nhạt.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét, Quảng Ninh có nhiều giọng hát hay hơn Thanh Bình, nên anh vẫn muốn chàng trai là đồng nghiệp của anh với tư cách là một nhạc công, nhạc sĩ hơn là ca sĩ.

Còn giám khảo Thành Lộc bày tỏ sự cảm thông: "Mặc dầu giọng hát của bạn chưa thật sự điêu luyện nhưng tôi thấy trong giọng hát, cách trình bày lại đẹp. Nó gây cho tôi sự xúc động mãnh liệt . Cảm ơn nội dung bài hát bạn đã gửi gắm, điều này làm tôi thấy bạn sống thật có ích, có ý nghĩa và chúng tôi phải học theo cách sống của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều".

Trong khung cảnh một công viên, hai anh em Vũ Hoàng Anh Minh và Vũ Hoàng Minh Anh cùng hai người bạn trợ diễn tạo nên không khí dễ thương trên sân khấu Got Talent. Vẫn kết hợp giữa nhảy và ảo thuật như trong vòng loại sân khấu, nhưng lần này, đôi nhảy không được giám khảo Thành Lộc đánh giá cao.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đồng tình: “So với phần trình diễn trước mà chú được xem, hôm nay nó thật sự không đem lại bất ngờ cũng như sự hứng thú như chú từng chứng kiến. Sự kết hợp giữa nhảy và ảo thuật của hai cháu không được nhuần nhuyễn như lần trước. Vì thế chú không thật sự thích tiết mục này. Tuy nhiên, chú không nghi ngờ gì về việc Minh Anh lớn lên có thể trở thành một diễn viên tài năng vì cháu diễn khuôn mặt rất sinh động”.

Tiết mục của Minh Anh, Anh Minh. Ảnh: H.T.

Trần My Anh, 12 tuổi, chọn ca khúc quá sức Rolling in the deep trình diễn tại đêm bán kết. Em chia sẻ cách đây mấy hôm bị chảy máu cam và sức khỏe không được tốt do không quen thời tiết khi vào Sài Gòn dự thi. Tuy nhiên, trong những ngày tập luyện vừa qua, em đã nỗ lực hết mình để quen các kỹ năng sân khấu và chuyên môn.

Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “Cô thấy bài hát này hơi quá sức với My Anh. Cô thích hình ảnh của My Anh ở vòng thi trước hơn, sự trong sáng hồn nhiên…. Thực ra ca khúc này của Adele không phải là một ca khúc dễ, nhưng dù sao cô thấy My Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau vòng loại sân khấu”.

Giám khảo Huy Tuấn chia sẻ: “Khi My Anh hát vài nốt đầu tiên thì chú bảo, ôi sao chọn bài này để hát bởi vì nó rất khó thể hiện. Không phải là một bài nhạc pop với giai điệu đẹp mà nó cần chiều sâu của một giọng hát từng trải. Thế nhưng, qua phần ngạc nhiên ban đầu, chú cảm thấy khá là thích thú vì thấy My Anh hoàn thành rất tốt phần giai điệu cũng như cảm xúc. Và đúng như cô Hạnh nói, nếu cháu kiếm được một bài hát khác vừa sức với mình hơn thì cháu chắc chắn còn tiến rất xa".

Nhóm Ảo Giác biểu diễn tiết mục contact juggling độc nhất trong vòng bán kết. Diễn đôi contact juggling không dễ dàng vì ngoài kỹ thuật, họ còn phải phối hợp nhịp nhàng. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Các bạn cũng làm cho tôi có cảm xúc bị hút vào trái cầu của các bạn. Nhưng mà để gây sự hứng phấn tò mò theo dõi cái gì tiếp theo nữa thì tôi thấy nó chỉ dừng ở mức độ làm đẹp, tôi chưa thấy sự mới lạ”. Nhạc sĩ Huy Tuấn thì ngược lại: “Tôi thấy hơi bị cụt cảm xúc vì tiết mục kết thúc hơi bất ngờ. Tôi đang hy vọng rằng nó sẽ dẫn tôi vào thế giới nào đó thì các bạn đã kết thúc mất rồi, thành ra cảm xúc tôi xem tiết mục này chưa trọn vẹn”.

Võ Trọng Phúc được nhiều người yêu thích bởi chất giọng ngọt ngào và vẻ điển trai. Ảnh: H.T.

Giọng ca gây sốt với Home cũng không có phần trình diễn thuyết phục như mong đợi. Là người kết thúc đêm thi, Võ Trọng Phúc

Giám khảo Huy Tuấn nói: “Anh thích bài hát Home em trình bày lần trước hơn bởi vì nó thấy rõ giọng hát và cá tính của em. Còn bài này nó phảng phất đâu đấy phiên bản chính, anh chưa thấy nhiều Phúc lắm”.

Tiết mục ấn tượng nhất đêm thuộc về nhóm Thời Gian. Được học hành bài bản về thanh nhạc, nhóm này chọn một trích đoạn của vở nhạc kịch nổi tiếng "Thằng Gù nhà thờ Đức Bà" và chịu khó đầu tư về phần hóa trang và diễn xuất. Tiết mục của bộ tứ nam này hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo và khán giả.

Thành Lộc cho rằng: “Khi các bạn hòa thanh với nhau, mắt tôi bị ướt vì xúc động, vì giai điệu đẹp quá và các bạn hát cũng rất hay. Có lẽ trong tất cả các nhóm hát của Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất, đây là những giọng hát đầy tính chuyên nghiệp và hay nhất. Tôi rất hoan nghênh và cảm ơn các bạn”.

Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Tôi nghĩ tiết mục của các bạn là một trong những tiết mục được người ta nhớ tới trong mùa thi lần này. Các bạn đã chọn thể loại âm nhạc không được phổ biến lắm, đó cũng chính là lý do mà tôi muốn cảm ơn các bạn đã mang đến một tiết mục xuất sắc cho phần lớn khán giả Việt Nam chưa biết đến thể loại âm nhạc này. Qua phần trình diễn của các bạn, đã nhiều người biết tới và có thể nhiều người cũng thích thể loại này hơn. Tôi nghĩ các bạn đã tự xây một bức tường quá cao cho các thí sinh khác để vượt qua và chính các bạn cũng sẽ phải vượt qua”.

Kết quả của đêm bán kết đầu tiên sẽ công bố lúc 20h ngày 6/3, trên VTV2.

Hoàng Dung