Lady Gaga lộ thân hình béo phệ

Lady Gaga 'dị dạng' vì bị photoshop quá đà / Lady Gaga lại diện váy lấy cảm hứng từ thịt sống

Tối 18/9, ngôi sao nhạc pop có buổi diễn tại Amsterdam, Hà Lan - điểm dừng mới nhất trong tour diễn "Born This Way Ball". Xuất hiện trên sân khấu, Lady Gaga diện trang phục tái hiện bộ váy thịt sống nổi tiếng. Bộ đồ bó chặt cơ thể khiến Lady Gaga để lộ ra cặp đùi và phần hông to hơn hẳn so với bình thường. Không chỉ thế, khuôn mặt của Lady Gaga cũng như đầy đặn hơn. Thậm chí, có góc chụp, nữ ca sĩ để lộ chiếc cằm phì nộn và chảy xệ. Nữ ca sĩ sau đó thay một trang phục khác dạng bikini, phô toàn bộ phần mông và hông đẫy đà.

Hình ảnh Lady Gaga tại Hà Lan tối 18/9. Ảnh: Splash.

Hình ảnh mới của Lady Gaga khiến nhiều người bàn tán. Nhà nghiên cứu dinh dưỡng Majid Ali nói trên Radar Online, với thân hình hiện tại, Lady Gaga phải tăng ít nhất 13 kg.

Ngôi sao nhạc pop từng chia sẻ về thói quen uống rượu khi làm việc. Thậm chí, có nguồn tin cho rằng Lady Gaga theo đuổi chế độ giảm cân bằng rượu. Tuy nhiên, nhà dinh dưỡng Majid Ali giải thích, đường trong cồn có thể tích trữ chất béo khiến cơ thể tăng cân nhanh chóng.

Một trang phục khác của Lady Gaga trong đêm diễn cho thấy rõ nữ ca sĩ đã tăng cân. Ảnh: Splash.

Việc tăng cân không phải là điều khiến người ta chú ý nhất đến Lady Gaga khi cô có mặt trên sân khấu ở Hà Lan. Nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi ung dung ngồi hút cần sa ngay trên sân khấu. Lady Gaga chia sẻ trước đông đảo người hâm mộ, hút thuốc giúp cô lấy được tinh thần và thăng hoa trong âm nhạc. "Giống như mọi người cần thở vậy mà. Nó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn", Lady Gaga nói.

Sau đó, nữ ca sĩ còn sử dụng súng như một đạo cụ cho phần trình diễn của mình.

Song Ngư