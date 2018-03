Lady Gaga diện váy thịt sống lên sân khấu

Lễ trao giải Video Music Awards 2010 vừa diễn ra tại nhà hát Nokia, Los Angeles (Mỹ) vào tối 12/9, tức sáng 13/9 (giờ Hà Nội). Khi nữ ca sĩ Cher công bố tên người chiến thắng ở hạng mục lớn nhất - Video của năm - thuộc về Bad Romance, Lady Gaga đã trở thành nữ hoàng thực sự của đêm trao giải. Cô xúc động lên sân khấu nhận Moonman (biểu tượng của VMAs), cảm ơn người hâm mộ đồng thời tiết lộ tên album mới của mình sẽ là Born This Way.

Lady Gaga, từ đầu tới chân đều là thịt sống. Ảnh: AFP.

Bộ trang phục không những gây sốc vì chất liệu mà còn có những đường xẻ táo tạo. Ảnh: AFP.

Khi lên nhận giải, Lady Gaga cũng trình diễn "chay" một đoạn của ca khúc nằm trong album mới với lời ca "God makes no mistakes. I'm on the right track baby. I was born this way". Ngoài giải thưởng danh giá nhất, video Bad Romance còn giúp ca sĩ 24 tuổi giành thêm sáu danh hiệu khác. Telephone - ca khúc Lady Gaga hát cùng Beyonce - đoạt giải Video hợp tác xuất sắc.

Xếp sau "nữ hoàng" Lady Gaga là rapper Eminem với hai giải: Video hip hop xuất sắc và Video của nam nghệ sĩ xuất sắc. "Hoàng tử Pop" Justin Bieber nhận danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc. Chiến thắng của Lady Gaga không gây bất ngờ cho người hâm mộ bởi sức ảnh hưởng của cô đối với nền âm nhạc thế giới trong năm qua là quá lớn. Cái tên Lady Gaga giờ đã trở thành một "thương hiệu" đầy ma lực và luôn là tiêu điểm của giới truyền thông.

"Nữ hoàng" Lady Gaga và đoàn tùy tùng. Ảnh: WENN.

Tại VMAs năm nay, ngay khi vừa xuất hiện trên thảm trắng trong bộ trang phục kỳ quái của nhà thiết kế Alexander McQueen, Lady Gaga đã thu hút mọi ánh nhìn với phong cách có một không hai của mình: tóc bạch kim nhuộm xanh ở phần đuôi, giầy họa tiết da rắn cao gần 20 cm, lông chim mạ vàng mọc ngay giữa đỉnh đầu và kéo theo một "binh đoàn" hộ tống.

Sân khấu lễ trao giải năm nay được thiết kế rực rỡ, lung linh hơn những năm trước với nhiều phần biểu diễn ấn tượng của các nghệ sĩ. Eminem và Rihanna cống hiến ca khúc Love The Way You Lie, Taylor Swift dịu dàng với Forgiveness, Linkin Park giới thiệu ca khúc mới The Catalyst... Kế hoạch tái hợp trên sân khấu trong một tiết mục giữa Kanye West và Taylor Swift đã không thể trở thành hiện thực như mong muốn của người chủ trì Chelsea Handler và khán giả. Kanye West chỉ tham gia biểu diễn ca khúc Runaway.

Lady Gaga chiến thắng oanh liệt tại Video Music Awards 2010. Ảnh: WENN.

Lady Gaga là cái tên "chiếm sân khấu" trong toàn bộ đêm trao giải năm nay. Cô để lại ấn tượng bởi thành tích âm nhạc ấn tượng và những bộ trang phục kỳ quái. Lúc lên nhận giải Video của năm, nữ ca sĩ còn nhờ "đàn chị" Cher cầm giúp chiếc ví cũng làm từ thịt.

Vài ngày trước, chính Lady Gaga với bộ bikini thịt sống trên bìa tạp chí đã bị Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA lên án gay gắt. Cô ca sĩ không lên tiếng thanh minh, và vẫn tiếp tục diện thời trang thịt sống như một hành động thách thức.

Kết quả lễ trao giải Video Music Awards 2010:

- Video của năm: Bad Romance (Lady Gaga)

- Video hợp tác xuất sắc: Telephone (Lady Gaga feat. Beyonce)

- Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc: Bad Romance (Lady Gaga)

- Video của nam nghệ sĩ xuất sắc: Not Afraid (Eminem)

- Video Hip hop hay nhất: Not Afraid (Eminem)

- Nghệ sĩ mới xuất sắc: Justin Bieber

- Video Pop hay nhất: Bad Romance (Lady Gaga)

- Video Rock hay nhất: Kings and Queens (30 Seconds to Mars)

- Video nhạc Dance hay nhất: Bad Romance (Lady Gaga)

- Chỉ đạo nghệ thuật: Dog Days are Over (Florence and the Machine)

- Dàn dựng xuất sắc: Bad Romance (Lady Gaga)

- Quay phim xuất sắc: Empire State of Mind (Alicia Keys và Usher)

- Đạo diễn xuất sắc: Lady Gaga (Bad Romance)

- Dựng phim xuất sắc: Bad Romance (Lady Gaga)

- Hiệu ứng đặc biệt: Uprising (Muse)

- Video đột phá: Tighten Up (The Black Keys)

Nguyên Minh - Pham Mi Ly