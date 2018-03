Phim về cô gái yêu thủy quái thắng Oscar 2018

10h34

James Ivory sinh ngày 7/6/1928, trở thành người già nhất lịch sử đoạt giải Oscar ở tuổi 89 với kịch bản chuyển thể phim Call Me by Your Name. Đây là chiến thắng đầu tiên của ông sau bốn đề cử (ba lần trước ở cương vị đạo diễn). Từ tác phẩm văn học Call Me by Your Name của André Aciman, Ivory chuyển thể kịch bản trong chín tháng. Kịch bản công phu đến mức Aciman phải khen ngợi trên tạp chí Out và cho rằng nó còn hay hơn cuốn sách của mình. Câu chuyện đạt kết cấu hài hòa khi thể hiện được cả sự đơn giản lẫn phức tạp. Quá trình biến đổi suy nghĩ và cảm xúc của hai nhân vật - từ khi còn xa lạ đến lúc bị cuốn vào nhau - được thể hiện tinh tế. James Ivory chống gậy lên sân khấu và để phát biểu cảm ơn. Khán phòng đứng dậy vỗ tay chúc mừng nhà làm phim lão thành.