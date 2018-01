Lễ trao giải Grammy 2018: Kendrick Lamar thắng giải 'Album Rap xuất sắc'

Các đề cử chính tại Grammy 2018

(Tên tác phẩm, nghệ sĩ chiến thắng được gạch chân)





Album của năm

"Awaken, My Love!" - Childish Gambino

"4:44" - JAY-Z

"DAMN" - Kendrick Lamar

"Melodrama" - Lorde

"24K Magic" - Bruno Mars

Bài hát của năm

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"4:44" - Jay-Z

"Issues" - Julia Michaels

"1-800-273-8255" - Logic feat. Alessia Cara

"That's What I Like" - Bruno Mars

Bản thu âm của năm

"Redbone" - Childish Gambino

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"The Story Of O.J" - JAY-Z

"HUMBLE" - Kendrick Lamar

"24K Magic" - Bruno Mars

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA



Trình diễn nhạc pop xuất sắc

Love So Soft - Kelly Clarkson

Praying - Kesha

Million Reasons - Lady Gaga

What About Us - P!nk

Shape Of You - Ed Sheeran

Hợp tác đôi hay ban nhạc xuất sắc

"Something Just Like This" - The Chainsmokers ft. Coldplay

"Despacito" - Luis Fonsi và Daddy Yankee ft. Justin Bieber

"Thunder" - Imagine Dragons

"Feel It Still" - Portugal. The Man

"Stay" - Zedd & Alessia Cara

Album Pop xuất sắc

"Kaleidoscope EP" - Coldplay

"Lust For Life" - Lana Del Rey

"Evolve" - Imagine Dragons

"Rainbow" - Kesha

"Joanne" - Lady Gaga

"÷" - Ed Sheeran

Thu âm nhạc dance xuất sắc

"Bambro Koyo Ganda" - Bonobo Featuring Innov Gnawa

"Cola" - Camelphat ft. Elderbrook

"Andromeda" - Gorillaz ft. DRAM

"Tonite" - LCD Soundsystem

"Line Of Sight" - Odesza Featuring WYNNE ft. Mansionair

Album nhạc điện tử xuất sắc

"Migration" - Bonobo

"3-D The Catalogue" - Kraftwerk

"Mura Masa" - Mura Masa

"A Moment Apart" - Odesza

"What Now" - Sylvan Esso