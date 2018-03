Oscar 2017 gây sốc khi công bố nhầm giải lớn nhất

Giải Oscar được bầu chọn như thế nào / 88 tác phẩm thắng giải Oscar 'Phim hay nhất'

'Moonlight' là 'Phim hay nhất', 'La La Land' dẫn đầu với sáu giải Oscar 2017

Giải thưởng Oscar của Viện Hàn lâm Mỹ lần thứ 89 kết thúc tối 26/2 tại Los Angeles, Mỹ (giờ địa phương) sau một sự cố khiến người xem đài khắp hành tinh ngơ ngác. Tác phẩm Moonlight thắng giải "Phim hay nhất" thay vì tác phẩm nhạc kịch gây sốt La La Land như công bố ban đầu. Ngoài giải thưởng này, Moonlight còn chiến thắng hai hạng mục gồm "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho tài tử da màu Mahershala Ali.

* Video: Khoảnh khắc xướng nhầm giải "Phim hay nhất"

Khoảnh khắc công bố nhầm giải ở Oscar 2017

Moonlight do đạo diễn Barry Jenkins chuyển thể từ vở kịch In Moonlight Black Boys Look Blue. Đây là tác phẩm dài thứ hai của nhà làm phim sinh năm 1979 đồng thời là phim về đề tài LGBT đầu tiên từng thắng giải Oscar.

Câu chuyện kể về tuổi trưởng thành nhiều ẩn ức của một thanh niên da màu đồng tính, dùng ánh trăng như một hình ảnh biểu tượng về vẻ đẹp giới tính và màu da. Vượt qua La La Land, chiến thắng của Moonlight được cho là sự tôn vinh tinh thần nhân văn vốn là truyền thống của Viện Hàn lâm Mỹ. Hồi năm ngoái, tác phẩm tâm lý Spotlight không ăn khách bằng phim The Revenant cũng được trao giải Oscar khi kể câu chuyện về một nhóm nhà báo đấu tranh để phơi bày tội ác ấu dâm chấn động nước Mỹ.

Trong khi đó, La La Land giành nhiều giải thưởng Oscar nhất năm nay với số lượng là sáu. Tác phẩm nhạc kịch được tôn vinh ở các hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" (Damien Chazelle), "Nữ diễn viên chính xuất sắc" (Emma Stone), "Ca khúc trong phim hay nhất" (City of Stars), "Nhạc nền xuất sắc", "Quay phim xuất sắc" và "Thiết kế sản xuất".

​Manchester by The Sea giành hai giải thưởng thuyết phục là "Kịch bản gốc xuất sắc" cho nhà biên kịch Kenneth Lonergan và "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho Casey Affleck. Trong tác phẩm tâm lý, em trai của Ben Affleck vào vai một người đàn ông đối diện với bi kịch quá khứ. Diễn xuất của anh được giới chuyên môn khen ngợi nồng nhiệt từ hồi phim ra mắt ở liên hoan Venice tháng 9/2016. Vai diễn trong Manchester by the Sea đưa Casey Affleck vào tâm điểm chú ý của công chúng và giới chuyên môn sau một thập kỷ nhận đề cử Oscar nhờ đóng trong The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford hồi 2007.

Hạng mục "Kỹ xảo" và "Ca khúc trong phim" cũng được đánh giá là xứng đáng cho bom tấn The Jungle Book và bản nhạc City of Stars của La La Land. Trong khi The Jungle Book khiến người xem chìm đắm vào không gian muông thú và rừng già hoàn toàn bằng hiệu ứng kỹ xảo thì City of Stars tạo không gian lãng mạn ở trường đoạn giàu cảm xúc nhất của phim nhạc kịch.

Ở hạng mục dành cho phim nước ngoài, The Salesman mang về cho đạo diễn Asghar Farhadi giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp, sau A Separation hồi 2012. Phim vượt qua ứng viên nhiều tiềm năng khác là Toni Erdmann để được vinh danh từ Viện Hàn lâm Mỹ. Tác phẩm là lát cắt về xã hội Iran đương đại.

Lễ trao giải Oscar năm nay được truyền hình trực tiếp ở 226 quốc gia nhưng không thực sự tạo sức hút. Ngoài các phần trình diễn âm nhạc và thảm đỏ với nhiều bộ cánh rực rỡ, chương trình trao giải không có nhiều tiết mục xen kẽ thu hút người xem. Những màn thả kẹo và bóng bay từ trên trời cũng như mời người lạ vào gặp giới sao hạng A đều không ấn tượng. Ở cuối chương trình, Viện Hàn lâm Mỹ mất điểm trong mắt khán giả vì màn công bố nhầm giải thưởng.