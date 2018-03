Yến Trang nhận điểm 10 duy nhất đêm thi nhảy

Bước nhảy Hoàn vũ 2013 ấn tượng trong đêm mở màn / Lê Hoàng choáng váng vì vẻ điển trai của Vĩnh Khoa

Liveshow diễn ra vào tối 30/3 tại thành phố biển Vũng Tàu. Ngay từ đêm thứ hai, 10 cặp thí sinh cho thấy sức sáng tạo cao và khả năng nhảy đều nhau. Các nghệ sĩ đầu tư ý tưởng bài nhảy, phong cách, trang phục để mang đến các tiết mục thú vị, đẹp mắt cho người xem.

Ban giám khảo chứng tỏ sự đồng đều của các thí sinh qua việc tặng cho họ những điểm số không quá cách biệt nhau. Trong đó, đôi của Yến Trang có cơ hội bật lên là nhờ điểm 10 duy nhất từ giám khảo Đoan Trang.

Yến Trang và bạn nhảy quên mình trong điệu Quickstep.

Yến Trang - Tisho là cặp nhảy thi cuối cùng. Cả hai bắt thăm trúng Quickstep, điệu nhảy đòi hỏi sự linh hoạt cao từ phong thái biểu diễn, kỹ thuật ở toàn bộ cơ thể cũng như sự hài hòa giữa cả hai người nhảy. Trên nền bài nhạc Vive Le Swing, cặp thí sinh này mang đến những vũ điệu sôi động, hào hứng từ đầu đến cuối. Kết thúc tiết mục này, giám khảo Đoan Trang thốt lên nhiều lời khen ngợi. Trong đó, nữ ca sĩ đàn chị đánh giá cao Yến Trang ở khả năng giữ được không khí điệu nhảy "sung" đều đến cuối bài.

Biên đạo múa Trần Ly Ly và kiện tướng dance sport Khánh Thi lại nhận xét nghiêng về chuyên môn hơn. Cả hai nhắc nhở Yến Trang phải cho thấy trọng lượng ở phần chân và phần vai nhiều hơn, đừng để điệu Quickstep bị rời rạc và thiếu những điểm nhấn.

Yến Trang - Tisho nhận được một điểm 8, hai điểm 9 và điểm 10 từ ca sĩ Đoan Trang. Đây cũng là điểm 10 duy nhất trong đêm thi.

Ngọc Quyên là nữ thí sinh có điểm số về nhì. Đôi của Ngọc Quyên còn đoạt giải thưởng được nhiều khán giả yêu thích và bình chọn nhất sau đêm thi đầu tiên.

Cô và bạn diễn Daniel nhảy Valse đầy cảm xúc trên nền nhạc My Heart Will Go On của phim Titanic kinh điển. Người đẹp Mỹ nhân kế được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình với nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Lợi thế về ngoại hình cùng trang phục đẹp tạo cho Ngọc Quyên bài Valse đầy duyên dáng, lả lướt. Cô khiến giám khảo Lê Hoàng, Đoan Trang ngẩn ngơ vì nét quyến rũ toát ra từ tiết mục. Nữ người mẫu nhận được ba điểm 9 và một điểm 8.

Ngọc Quyên rất đẹp trong điệu Valse.

3 nữ thí sinh còn lại của chương trình là: Bảo Anh, Lan Phương, Maya nhận điểm số khá sít sao nhau.

Lan Phương hóa thân thành người đẹp quyến rũ trong phim James Bond. Cô thể hiện điệu nhảy Cha Cha Cha trên nền nhạc Golden Eye. Nữ diễn viên có những cú lắc hông đẹp và thoát ra được những động tác bị xem là múa hơn là khiêu vũ. Tuy vậy, Lê Hoàng nhận xét người đẹp nhảy Cha Cha Cha chưa đủ mạnh vì còn lộ vẻ căng thẳng và lạm dụng bê đỡ nhiều. Khánh Thi cũng nhận xét gương mặt Lan Phương chưa thoải mái trong bài nhảy, một phần cũng vì cô là thí sinh mở màn cho đêm thi. Nữ diễn viên nhận được 4 điểm 8 từ ban giám khảo.

Bảo Anh và bạn nhảy Atanas chọn hóa thân vào câu chuyện về cậu bé người gỗ. Trên nền nhạc Dirty Dance, người đẹp The Voice Việt xinh xắn với ngoại hình giả trai và tạo nên một điệu nhảy rất dễ thương, thoát khỏi hoàn toàn hình ảnh cô gái với tình yêu khắc khoải ở đêm thi đầu. Tuy vậy, yếu tố kỹ thuật là điều Bảo Anh phải tâp trung nhiều hơn ngoài việc có lợi thế về phần ngoại hình thu hút. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng nữ thí sinh chưa đủ độ linh động để bắt kịp và hài hòa với bạn nhảy ở điệu Jive luôn đòi hỏi những bước nhảy nhanh, liên tục. Cô nhận ba điểm 8 và một điểm 7 từ Khánh Thi.

Maya và bạn nhảy Kristian cũng mang đến một điệu Valse bắt mắt trên nền nhạc Don't close your eyes và câu chuyện tình yêu đầy bi kịch. Nhưng nữ ca sĩ hai điểm 7, một điểm 8 vì các bước nhảy bị nhận xét là còn loạng choạng, chưa đủ độ mượt mà. Riêng Đoan Trang đã dành cho cô điểm 9 để khích lệ tinh thần người đẹp.

Hồ Vĩnh Khoa nhận được nhiều lời khen từ giám khảo. Anh chọn cho bạn nhảy bộ áo tứ thân đậm nét truyền thống Việt trong điệu nhảy ngoại.

So với hai mùa giải trước, năm nay, các thí sinh nam của Bước nhảy Hoàn vũ đã cho thấy sự bật lên, hứa hẹn vài gương mặt có thể làm nên chuyện ở các vòng trong.

Dẫn đầu điểm số ở phía nam thí sinh chính là Hồ Vĩnh Khoa và bạn nhảy Anna. Giống Yến Trang,"Hot boy nổi loạn" bắt phải điệu Quickstep và anh đã làm rất tốt. Trên nền nhạc Show me how your Burlesque, anh và bạn nhảy đã thu hút khán giả lẫn giám khảo khi tạo được sự hòa quyện, đẹp mắt. Cả hai nhận được ba điểm 9 và một điểm 8.

Trương Thế Vinh cũng là một trong số nam thí sinh đang gây chú ý ở mùa giải lần này. Cựu người mẫu có lợi thế tốt về ngoại hình. Anh và bạn nhảy Ina thực hiện điệu Cha Cha Cha trên nền nhạc I Need To Know toát lên tất cả sự quyến rũ, mạnh mẽ và nam tính. Đoan Trang khen anh làm tốt vai trò bạn nhảy nam, rất sexy, đánh hông tốt và nắm vững kỹ thuật. Cả hai nhận được 2 điểm 8 và hai điểm 9.

Ba đôi nhảy còn lại là: Ngọc Tình - Mihaela (nhảy Jive), Hòa Hiệp - Vesela (nhảy Cha Cha Cha), Ngô Kiến Huy - Victoria (nhảy Valse) đều có điểm chung là dàn dựng kịch bản tiết mục khá thu hút. Ba nam thí sinh cho thấy sự tiến bộ hơn so với đêm thi đầu, tuy vậy, họ vẫn chưa thật sự hài hòa vào điệu nhảy vì còn ít nhiều lọng cọng ở các bước kỹ thuật. Cả ba đều có tổng điểm số bằng nhau là 31.

Qua 10 bài nhảy, nhìn chung, ban giám khảo đều đánh giá cao thí sinh ở các tiết mục được dàn dựng ngắn gọn, súc tích giúp người xem dễ dàng cảm nhận và hiểu rõ nội dung. Lời nhắc chung nhất mà họ dành cho các nghệ sĩ dự thi là hãy thả lỏng tinh thần, cơ thể hơn nữa, bỏ hết mọi áp lực để đến với sân chơi này trong tinh thần thoải mái nhất.

Ca sĩ Đoan Trang, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2010 đã có đêm ngồi "ghế nóng" khá suôn sẻ. Cô thể hiện được sự tự tin, tự nhiên trong những lời góp ý khá chân thành và dành nhiều thông cảm cho nỗ lực của các thí sinh.

Đôi MC Lương Mạnh Hải - Đông Nhi cũng đã rút kinh nghiệm từ đêm dẫn đầu để mượt mà và linh hoạt hơn, cố gắng tránh sai sót khi dẫn dắt chương trình. Lương Mạnh Hải xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với các vũ công quốc tế khi đã giao lưu, trò chuyện để hỏi về cảm nghĩ và cảm xúc của họ bằng tiếng Anh. Điều này là một bước tiến bộ lớn bởi chương trình Bước nhảy Hoàn vũ từ trước đều bị khán giả kêu ca là để vũ công "ngoại" bị lạc lõng trên sân khấu khi hầu như không ai hỏi gì đến họ sau mỗi phần thi.

Bảng điểm đêm thi thứ hai của 10 cặp thí sinh: Yến Trang - Tisho: 36 điểm Vĩnh Khoa - Anna: 35 điểm Ngọc Quyên - Daniel: 35 điểm Trương Thế Vinh - Ina: 34 điểm Lan Phương - Valeri: 32 điểm Bảo Anh - Atanas: 31 điểm Hòa Hiệp - Vesela: 31 điểm Maya - Kristian: 31 điểm Ngọc Tình - Mihaela: 31 điểm Ngô Kiến Huy - Victoria: 31 điểm



Chi Mai

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng