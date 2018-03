Ya Suy non nớt trước Hoàng Quyên ở gala 9 Idol

Khán giả bất bình vì Bảo Trâm bị loại / Ya Suy, Hoàng Quyên thân thiết trước đêm tranh tài

Đêm thi mang tính quyết định của Vietnam Idol 2012 diễn ra tối 25/1, tại TP HCM với phần thi diễn của hai thí sinh Hoàng Quyên, Ya Suy. Mỗi người trình diễn 3 ca khúc. Và thí sinh nữ hoàn toàn lấn lướt "đối thủ" trong đêm này.

Hoàng Quyên và Ya Suy chào khán giả trước khi biểu diễn.

Hoàng Quyên cho thấy sự tự tin ngay từ ca khúc đầu tiên. Kinh nghiệm sân khấu và chất giọng nội lực đã giúp cô gái Thái Nguyên tỏa sáng. Cô trẻ trung và xinh xắn trong ca khúc tự chọn Mùa cây trổ lá của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sự kết hợp giữa chất giọng khỏe khoắn, nhịp điệu sôi động và vũ đạo đẹp mắt của Quyên đã khuấy động trường quay, tạo nên phần trình diễn mở đầu tốt đẹp.

Trái với Hoàng Quyên, Ya Suy khiến cả ban giám khảo và khán giả thất vọng khi lộ giọng hát non nớt ngay bài hát đầu tiên có tên Viết tình ca. Anh hát sai lời và vô cùng rụt rè trên sân khấu. Mỹ Tâm phải mắng anh: “Chị không thể tin được em lại có màn biểu diễn như thế này. Chị đã nói với em rồi, sao em không bung ra hết khả năng và thực lực của mình. Đây là đêm chung kết, chị không thể chấp nhận tình trạng này của em”. Quốc Trung cho rằng, điều tối kỵ nhất của ca sĩ là không được quên lời và phải hát thật nhuần nhuyễn.

Trước sự phản ứng dữ dội của giám khảo, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã xuất hiện và xin lỗi khán giả truyền hình cũng như cả nam thí sinh vì ban nhạc đã không vào đúng tông, khiến anh bị lệch nhịp. Đây không phải là lần lệch nhịp đầu tiên của Ya Suy. Ở gala nhạc dance, anh cũng chọn sai tông và hát chênh toàn bài với ban nhạc. Điều này càng cho thấy sự thiếu bản lĩnh sân khấu của nam thí sinh.

Ở Ya Suy chỉ có sự chân thật, hồn nhiên mà thiếu đi giọng hát chuyên nghiệp.

Đến phần thi thứ hai, Hoàng Quyên lại thành công khi thử sức với nhạc jazz bằng ca khúc Người em yêu mãi của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Cô được khen là thông minh trong cách xử lý bài hát và tạo được phong cách mới như lời Quốc Trung: "Em biết cách thổi sự tươi sáng và ngây thơ của lứa tuổi vào trong ca khúc". Quang Dũng cho rằng, đây là ca khúc khó hát và không dễ nghe, nhưng lại phù hợp với Hoàng Quyên.

Trở lại sân khấu sau khi bị mắng tơi tả, Ya Suy hát có tốt hơn một chút nhưng chất giọng của anh bị đánh giá là "thiếu chuyên nghiệp". Anh thể hiện ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn chọn mang tên Nơi ấy. Chàng trai người dân tộc phát huy giọng hát tình cảm vốn là sở trường của anh để thể hiệnn tấm lòng đến với người dân bản làng nơi anh sinh sống. Dù mang lại sự đồng cảm ở vẻ chân thật, Mỹ Tâm phải góp ý Ya Suy cần nhiều kỹ năng hơn trong cách hát. Quốc Trung thẳng thắn hơn khi tỏ vẻ lo lắng: "Nếu em đi hát chuyên nghiệp sẽ dễ gặp tai nạn trên sân khấu vì cách hát của em không phải của một ca sĩ chuyên nghiệp".

Phải đến ca khúc thứ ba, Ya Suy mới có phần trình diễn tương đối thành công. Chọn ca khúc quốc tế What I’ve done , anh thể hiện khá sôi động và hồn nhiên. Nam thí sinh lên trang phục bụi bặm và cá tính hơn mọi khi để hợp với bài hát này. Khác vẻ rụt rè trước đó, chàng trai Chu Ru nhún nhảy và quậy tưng bừng trên sân khấu. Sự hồn nhiên này mang lại một cái kết đẹp cho đêm diễn như lời đạo diễn Quang Dũng nói. "Đây mới chính là một Ya Suy chân tình và ngây thơ trong showbiz, một hình ảnh tôi khao khát". Mỹ Tâm đồng quan điểm này vì theo cô, làng giải trí Việt đã thiếu hẳn sự chân thành như thế. “Từ đầu tôi yêu em và bây giờ tôi vẫn yêu em”, cô nói.

Ca khúc thứ ba vẫn mang đến cho Hoàng Quyên những lời khen có cánh. Try it on my own của Whitney Houston giúp cô tỏa sáng khi thoải mái khoe chất giọng dày ở những nốt cao. Mỹ Tâm kêu lên đầy thích thú: “Em đúng là một tài năng khi tỏa sáng trên sân khấu như một ngôi sao”. Còn Quốc Trung nói: "Tôi đã hoàn toàn bị em đánh gục". Quang Dũng cũng ưu ái chia sẻ, anh sẽ không làm giám khảo nữa mà muốn là một khán giả ủng hộ Hoàng Quyên.

Hoàng Quyên thu hút khán giả bằng giọng hát.

Trước khi hai thí sinh biểu diễn, ca sĩ Mỹ Tâm đã đưa ra lời nhắn nhủ đến top 2: “Hai bạn không còn gì để mất, hãy đem hết cả tài năng để chiến đấu trong đêm cuối cùng và chứng minh cho khán giả thấy các bạn xứng đáng với ngôi vị thần tượng”. Với lời nhắn này, có thể thấy Hoàng Quyên đã làm tốt.

Dẫu vậy, theo đạo diễn Quang Dũng, sự hồn nhiên và chân thật trong âm nhạc mới là yếu tố chính mang lại cảm xúc. Vì thế, anh mong thấy sự công bằng của khán giả dành cho cả hai thí sinh.

Sân khấu trường quay Idol đông nghẹt khán giả. Lượng người xem đêm gala 9 tăng đột biến. Người hâm mộ kêu gọi tên thí sinh liên tục khi nghe các thí sinh hát trên sân khấu. Đêm gala trao giải Vietnam Idol 2012 diễn ra lúc 20h ngày 1/2 tại Sân vận động Quân Khu 7, TP HCM.

An Nhiên - Hoàng Dung