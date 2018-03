Vũ công quốc tế phô diễn kỹ thuật trên sân khấu Việt

Tối 21/9, hai quán quân "So you think you can dance" của Mỹ đã trình diễn trước khán giả Việt Nam những tiết mục đặc sắc. Joshua có cú xoạc chân, nâng người trên hai gót nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Anh trình diễn kỹ thuật hip hop trên nền nhạc "How many drinks" (xem video).