Vũ công 'có giá' hơn nhờ truyền hình thực tế

'Thử thách cùng bước nhảy 2013' thiếu đột phá

Bên cạnh các chương trình thực tế về ca hát như The Voice, Cặp đôi hoàn hảo hay Vietnam Idol, các gameshow về nhảy múa cũng bắt đầu chiếm lĩnh nhiều kênh phát sóng. Tuy không quá ồn ào, chúng vẫn có đời sống riêng, ngày càng thu hút những ai yêu thích và dành sự quan tâm đến bộ môn nhảy múa, niềm đam mê và quá trình rèn luyện các vũ công.

"So you think you can dance" về Việt Nam, mở ra một sân chơi mới để các vũ công có cơ hội thể hiện. Mới đây cuộc thi "Got to dance" tiếp tục được Việt hóa, nới rộng sân khấu cho những người đam mê bộ môn này.

Vũ công ngày càng được chú ý trong làng giải trí.

Xưa nay, vũ công thường được ít người biết đến. Họ chỉ xuất hiện trên sân khấu trong vai trò phụ họa cho các ca sĩ. Chỉ một số nhóm nhảy tạo dựng được tiếng tăm như vũ đoàn Hoàng Thông, Bước nhảy, MTE, Arabesque... do tên của nhóm được gắn liền với các tiết mục thành công của những ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ các chương trình thực tế, bộ môn nhảy múa và vai trò của vũ công được coi trọng hơn.

Bước nhảy Hoàn vũ, lần đầu tiên tổ chức năm 2010, ngay lập tức tạo nên cơn sốt cho khán giả. Không chỉ thu hút các ngôi sao tham dự, nó còn góp phần phổ cập bộ môn dancesport đến khán giả Việt Nam.

"Nữ hoàng dancesport" Khánh Thi cho biết, ngày trước cô chỉ tập trung vào việc rèn luyện và đưa các vũ công ra nước ngoài thi đấu. Khi cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ diễn ra, rất nhiều người mời cô làm giáo viên. Cô vui mừng thấy bộ môn nghệ thuật này được quan tâm hơn. Từ Hà Nội, Khánh Thi vào TP HCM mở liên tục hai trung tâm dạy nhảy để đáp ứng nhu cầu này. "Thay vì cho con đi học hát, học đàn trong các trung tâm thiếu nhi, các phụ huynh bắt đầu chuyển hướng sang cho con sinh hoạt ở các câu lạc bộ khiêu vũ, hip hop. Đây là một dấu hiệu khả quan cho bộ môn này", Khánh Thi nói.

Những biến đổi khả quan ấy tiếp tục được "thổi bùng" lên khi năm 2012, phiên bản cuộc thi nhảy "So you think you can dance" đến Việt Nam. Không bó hẹp vào câu chuyện nhảy múa của giới nghệ sĩ như Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy mở ra một thế giới hậu trường của vũ công chuyên nghiệp. Lần đầu tiên, khán giả cảm nhận được giọt mồ hồi, xương máu mà họ đổ xuống vì đam mê.

Lâm Vinh Hải nổi tiếng trong làng giải trí từ khi nhận danh hiệu Quán quân Thử thách cùng bước nhảy.

Chiến thắng của Lâm Vinh Hải đem tới hy vọng cho các vũ công Việt Nam. Từ một vũ công vô danh chuyên nhảy phụ họa trong các MV ca nhạc của Mỹ Tâm, Vinh Hải được mời đi dự sự kiện như những ngôi sao ở các lĩnh vực khác. Anh có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo và tên tuổi ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn. Vinh Hải xuất hiện nhiều trong các chương trình nghệ thuật và còn tổ chức hẳn một show diễn riêng. Chưa hết, anh còn cho ra mắt MV "Cha mẹ không cho" với thể loại múa đương đại mang ý nghĩa cộng đồng.

"Trước đây, tôi không bao giờ được mời biểu diễn riêng cho một chương trình. Sau khi có danh hiệu, tôi được nhiều công ty mời làm show riêng", Lâm Vinh Hải nói.

Quán quân "Thử thách cùng bước nhảy 2012" vui mừng chia sẻ, trước đây cát-xê của vũ công rất thấp. Một buổi buỗi diễn, họ chỉ đủ tiền cà phê, xăng xe. Hiện nay, giá cát-xê vũ công tăng nhiều hơn. Họ có chút tiền dư để thực hiện những kế hoạch, dự định riêng.

Không chỉ có Lâm Vinh Hải mà Huỳnh Mến và Quang Đăng - nằm trong top 4 của mùa đầu tiên - cũng được chú ý hơn nhờ những hợp đồng làm giám khảo và dạy nhảy cho các ca sĩ. Huỳnh Mến mới đây được mời chấm thi Beyonce now, tìm kiếm các vũ công giỏi sang Australia để xem liveshow của Beyonce. Cô được các ca sĩ: Trà Ngọc Hằng, Việt My, ca sĩ hải ngoại Thúy Khanh... mời dạy nhảy và dàn dựng vũ đạo trong MV. Huỳnh Mến và Quang Đăng cũng mạnh dạn cho ra mắt MV "Thật thà cho một tình yêu" do họ tự tay biên đạo.

Khiêu vũ, nhảy múa cũng ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống giới trẻ. Ngoài các nhóm nhảy bề nổi, hoạt động underground của bộ phận vốn được xem là "làm nền" này lại diễn ra sôi động và phong phú. Các workshop diễn ra liên tục từ Nam chí Bắc dưới sự cầm trịch của các tên tuổi biên đạo hàng đầu như: Hà Lê, Việt Max.

Bên cạnh đó, rất nhiều cuộc thi, liên hoan mới được tạo ra để đẩy mạnh hơn nữa việc tìm kiếm các tài năng nhảy múa như: Liên hoan múa mở rộng TP HCM, Liên hoan các biên đạo trẻ...

Top 20 thí sinh Thử thách cùng bước nhảy 2013.

Những nhãn hàng, thương hiệu cũng bị cuốn theo xu hướng này khi bắt đầu quan tâm đến việc sử dụng hình ảnh các vũ công, nghệ thuật nhảy múa trong video quảng cáo.

"Chúng tôi tự hào là người tiên phong trong việc tạo ra một xu hướng mới tại Việt Nam. Chúng ta có nhiều vũ công tài năng và người Việt thật sự đam mê nhảy múa. Giới underground xuất hiện nhiều cơ hội hơn, nhiều tài năng trẻ đã từ đó bước vào đời sống nghệ thuật", ông Nguyễn Hải, tổng điều hành sản xuất "Thử thách cùng bước nhảy" chia sẻ.

Tâm Giao