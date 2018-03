Vũ công 'Bước nhảy' khó tìm cảm xúc để lột tả mối tình đầu

Thí sinh 'Thử thách cùng bước nhảy' hôn nhau ngoài kịch bản / Chàng trai quyết không bỏ nhảy múa dù khó khăn, thiếu thốn

16 thí sinh Thử thách cùng bước nhảy đang tập luyện cho đêm thi loại thứ ba, diễn ra vào tối 24/10 ở TP HCM. Điểm đặc biệt của đêm thi này là toàn bộ bài nhảy múa đều do thí sinh của ba mùa trước biên đạo. Âm nhạc sử dụng cho các tiết mục bắt buộc là nhạc Việt.

Lan Nhi và Gia Bảo, cặp thí sinh gây chú ý tuần trước với màn hôn nhau không theo biên đạo, tiếp tục hóa thân thành cặp tình nhân. Họ sẽ lột tả mối tình đầu ngây ngô tuổi học trò, trên nền nhạc Say You Do của Tiên Tiên.

Lan Nhi - Gia Bảo luyện tập cho đêm thi tuần này.

Lan Nhi cho biết tuần trước khi nhảy xong, cảm xúc quá dâng trào nên cô bất giác hôn bạn nhảy. Tuy nhiên với bài mới, cả hai đến nay vẫn chưa thể diễn tả tự nhiên. Vì ngoài đời, cả hai "rất đơ với nhau".

Gia Bảo chia sẻ thêm khi tập nhảy hai chị em lúc nào cũng cười đùa ríu rít, không có chút cảm giác của mối tình thơ ngây thuở ban đầu. Anh hy vọng tìm được cảm xúc khi đứng trước cả nghìn khán giả.

Hai vũ công Gia Linh và Phi Hải.

Thí sinh khác được quan tâm ở mùa năm nay - Đào Phi Hải - đến với bộ môn Rumba ở tuần này. Anh và bạn diễn Gia Linh thể hiện câu chuyện tình buồn. Chàng trai và cô gái từng mặn nồng bên nhau nhưng giờ đây chàng trai chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô tay trong tay với người đàn ông khác.

Tuần trước, "Ông bố ba con" lọt vào nhóm nguy hiểm và đã tự cứu mình bằng bài solo 30 giây sáng tạo và cá tính.

Do không làm biên đạo trong tuần này, John Huy Trần sẽ trở lại với ghế giám khảo cùng Tuyết Minh và Chí Anh.

Như Anh