Vòng Đối đầu The Voice Mỹ kết thúc trong hưng phấn

Vòng Đối đầu The Voice Mỹ ngày càng gay cấn / ‘Trận chiến tuổi 17’ của vòng Đối đầu The Voice Mỹ

Hai tập cuối của vòng Đối đầu The Voice Mỹ mùa thứ ba lên sóng kênh NBC hôm 22 và 23/10 (giờ địa phương). 18 thí sinh cuối cùng ở bốn đội của các huấn luyện viên Christina Aguilera, Adam Levine, CeeLo Green và Blake Shelton đã tranh đấu quyết liệt để giành tấm vé bước vào vòng Knockouts.

Chevonne và Avery Wilson của đội CeeLo Green là cặp thí sinh cuối cùng của vòng Đối đầu The Voice Mỹ mùa thứ ba. Ảnh: NBC Màn trình diễn gây ấn tượng nhất trong tập cuối thuộc về cặp Avery Wilson và Chevonne của đội CeeLo. Avery là gương mặt nổi bật nhất trong nhóm thí sinh tuổi teen của The Voice mùa này. Mới 16 tuổi nhưng chàng trai đến từ Connecticut sở hữu phong cách tự tin với chất giọng đầy nội lực mà chưa hề qua đào tạo bài bản về thanh nhạc. Chevonne từng là ca sĩ hát bè trong Lady Gaga trong các tour diễn. Huấn luyện viên CeeLo chọn ca khúc sôi động Titanium của David Guetta cho cặp thí sinh này.

The Voice Mỹ: Titanium - Avery Wilson và Chevonne

Khi lên sàn đấu, Chevonne hết mình truyền lửa cho khán giả bằng giọng hát và những bước di chuyển đầy duyên dáng trên sân khấu. Tuy nhiên, chất giọng và phong thái của chàng trai trẻ Avery Wilson lại áp đảo và gây choáng ngợp hoàn toàn cho cả bốn huấn luyện viên. CeeLo quyết định đưa Avery vào vòng trong. Nhưng Chevonne cũng không phải trở về nhà bởi những gì cô thể hiện trên sân khấu đã chinh phục được Christina Aguilera. Nữ huấn luyện viên quyết định dùng quyền đánh cắp thí sinh cuối cùng của mình để đưa Chevonne về đội.

Trong hai tập cuối, nhiều gương mặt then chốt của từng đội mới được “lên sàn”. Trong đội Christina, Devyn DeLoera - hoa khôi của The Voice Mỹ mùa này - đối đầu với thí sinh trẻ tuổi nhất, Marissa Ann (15 tuổi). Cả hai quyết liệt trong Free Your Mind, một ca khúc Funk Rock của nhóm En Vogue từ năm 1992. Màn phối bè tuyệt vời trên sàn đấu của hai cô gái trẻ tạo sự hưng phấn cho các huấn luyện viên và khán giả. Devyn có sự trưởng thành hơn trong cách thể hiện nhưng ba huấn luyện viên nam đều chọn Marissa Ann bởi sự tiềm năng.

The Voice Mỹ: Free Your Mind - Devyn DeLoera và MarissaAnn

Khi Christina chọn Devyn đi tiếp, Blake Shelton quyết định "đánh cắp" thí sinh 15 tuổi về đội mình. Hình ảnh đẹp trong màn trình diễn này là lúc Christina trao lại Marissa Ann cho Blake. Cả ba ôm nhau thật chặt trên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Cựu ngôi sao Disney và cũng là hot girl của The Voice Mỹ mùa này – Jordan Pruitt – cũng xuất hiện trong tập cuối và đối đầu với cô bồi bàn mê ca hát Adriana Louise. Christina Aguilera chọn cho hai thí sinh này bản Pop vui nhộn Hot ‘N Cold của Katy Perry. Jordan Pruitt kiểm soát được bài hát từ những câu đầu tiên nhưng càng về sau, Adriana lại có sức khuấy động đám đông hơn (xem video). Christina quyết định trao cơ hội đi tiếp cho cô bồi bàn xinh đẹp đến từ New York.

Cô bồi bàn xinh đẹp Adriana Louise (trái) chiến thắng cựu ngôi sao Disney Jordan Pruitt khi cùng thể hiện "Hot 'N Cold" của Katy Perry. Ảnh: NBC.

Ở đội của Adam Levine, thí sinh dày dặn kinh nghiệm và được đánh giá là một diva của mùa này – Nicole Nelson – đối đầu với chàng trai trẻ Brandon Mahone trong ca khúc Ain’t No Mountain High Enough (xem video). Ở đội của Adam Levine, thí sinh dày dặn kinh nghiệm và được đánh giá là một diva của mùa này – Nicole Nelson – đối đầu với chàng trai trẻ Brandon Mahone trong ca khúc Ain’t No Mountain High Enough ().

Đây là một cặp đấu bị đánh giá là khá lệch về mọi thứ bởi Nicole có nhiều kinh nghiệm trong khi Brandon lại kém hẳn về tầm vóc cũng như phong cách. Chính vì vậy, nam thí sinh 17 tuổi này khá căng thẳng cả lúc tập luyện lẫn khi lên sân khấu. Với sự nổi trội mà khán giả nào cũng có thể thấy, Nicole Nelson giành quyền đi tiếp vào vòng trong còn Brandon ngậm ngùi ra về khi không có huấn luyện viên nào muốn “đánh cắp” về đội.

Hai thí sinh có ngoại hình mũm mĩm của đội CeeLo là Daniel Rosa và Alexis Marceaux cũng có một màn trình diễn hấp dẫn với ca khúc Whataya Want from Me (xem video). Daniel từng là thí sinh của mùa thứ hai nhưng không vượt qua được vòng Giấu mặt.

Mùa này, anh trở thành một trong những chiến binh của đội CeeLo. Alexis là cô gái sống sót sau cơn bão Katrina hồi năm 2005. Mặc dù có kỹ thuật tốt hơn nhưng Alexis không vượt qua được giọng hát bản năng và đam mê của Daniel. Như vậy là cả Dez Duron, Daniel Rosa và Sam James – ba thí sinh “trượt” vòng Giấu mặt ở mùa thứ hai đều đã vượt qua vòng Đối đầu của mùa thứ ba.

Hai thí sinh Kelly Crapa (trái) và Michaela Paige của đội Blake Shelton. Ảnh: NBC.

Cặp thí sinh cuối cùng của đội Blake Shelton “lên sàn” là hai cô gái tuổi teen Michaela Paige và Kelly Crapa. Huấn luyện viên chuyên dòng nhạc Country chọn ca khúc Rock – I Hate Myself for Loving You (xem video) – cho hai nữ chiến binh trẻ tuổi so găng. Với cá tính mạnh mẽ từ ngoại hình tới giọng hát, Michaela Paige trở thành thí sinh cuối cùng của đội Blake Shelton được vào vòng Knockouts. Cặp thí sinh cuối cùng của đội Blake Shelton “lên sàn” là hai cô gái tuổi teen Michaela Paige và Kelly Crapa. Huấn luyện viên chuyên dòng nhạc Country chọn ca khúc Rock – I Hate Myself for Loving You () – cho hai nữ chiến binh trẻ tuổi so găng. Với cá tính mạnh mẽ từ ngoại hình tới giọng hát, Michaela Paige trở thành thí sinh cuối cùng của đội Blake Shelton được vào vòng Knockouts.

Ba cặp thí sinh cũng thi đấu trong hai tập cuối nhưng chỉ được lướt qua trên truyền hình (xem video) là Loren Allred – Brian Scartocci (đội Adam Levine) với ca khúc Need You Now, Cassadee Pope – Ryan Jirovec (đội Blake Shelton) với ca khúc Not Over You và Joe Kirkland – Samuel Mouton (đội Adam Levine) với ca khúc You Get What You Give.

Sau vòng Đối đầu, bốn huấn luyện viên Christina, Adam, Blake và CeeLo đã chọn được mỗi đội 10 thí sinh đi tiếp vào vòng Knockouts, trong đó có 8 thí sinh cũ trong đội và 2 thí sinh mới “đánh cắp” từ đội khác về. 40 giọng ca này sẽ tiếp tục có cuộc đọ sức kịch tính hơn cả vòng Đối đầu trong vòng thi mới có tên gọi Knockouts – kéo dài hai tập trong tuần sau. Mỗi đội sẽ chỉ có 5 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng thi cuối cùng của The Voice là Liveshow.

Nguyên Minh