Vòng Đối đầu The Voice khép lại với đỉnh cao 'Prayer'

Khán giả bớt hào hứng với Giọng hát Việt

Tiết mục của Hương Tràm và Đức Quang có thể xem là hay nhất trong tập cuối vòng Đối đầu, phát sóng tối 16/9. Prayer của Celine Dion được hai thí sinh đội Thu Minh thể hiện đầy cảm xúc, khiến cả Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đều rưng rưng. Nữ ca sĩ Chuông gió tiếp tục phải đối mặt với quyết định khó khăn, khi buộc phải loại một trong hai chất giọng đầy bản lĩnh trên sân khấu. Khi được chọn, chính Hương Tràm cũng bật khóc vì tiếc cho người đàn anh mà cô từng gắn bó suốt thời gian luyện tập. Nữ huấn luyện viên cũng không kiềm chế được, cô chạy lên sân khấu ôm chặt lấy Đức Quang.

Hương Tràm và Đức Quang với ca khúc "Prayer". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Hương Tràm phô diễn được thế mạnh của giọng hát, một phần lớn cũng nhờ được chọn bài hợp sở trường: một bản semi classic kinh điển. Ngoài cô gái 17 tuổi đến từ Nghệ An, nhiều thí sinh tối qua giành được lợi thế cũng nhờ có bài hợp giọng. Một Vũ Thanh Hằng tự nhận là năm này qua năm khác nghe nhạc R&B được Đàm Vĩnh Hưng trao cho No One của Alicia Keys, đối mặt với Đặng Thị Hoài Trinh "không hình dung ra được phải hát R&B thế nào". Đồng Lan lả lướt được giao cho một bản nhạc jazz có nét tương đồng với bản tình ca bất hủ của Pháp Lavie on rose mà cô từng trình bày trong vòng Giấu mặt. Còn đối thủ của cô là Vũ Kim Cương vốn chỉ tự tin khi hát semi classic, có hơi hướng opera. Tương tự vậy, Đinh Hương (Đinh Thị Thanh Hương) được ưu ái chọn cho bản nhạc soul, còn Thiều Bảo Trang hát Bleeding love có phần điệp khúc cao trào, giai điệu dễ nghe như ca khúc Rolling in the deep mà Thiều Bảo Trang từng gây ấn tượng ở vòng Giấu mặt.

Kết quả là tất cả những gương mặt "con cưng" này đều được đi tiếp vào vòng sau. Với No One, Vũ Thanh Hằng nổi trội hơn so với đối thủ của mình bằng những đoạn luyến láy cao trào, cách hát dứt khoát, mạnh mẽ. Trước đó, cựu thành viên nhóm X5 từng biểu diễn một ca khúc khác của Alicia Keys là Fallin ở vòng Giấu mặt, tạo được ấn tượng tốt đối với khán giả và các huấn luyện viên.

Trong phần nhận xét của các huấn luyện viên, Hà Hồ, Trần Lập và Thu Minh đều dành cho Thanh Hằng những lời khen có cánh. Đàm Vĩnh Hưng cũng không phải ngoại lệ và quyết định chọn Thanh Hằng là người đi tiếp vào vòng liveshow.

Hồ Ngọc Hà - Đàm Vĩnh Hưng đứng bên động viên đưa ra quyết định khó khăn nhất trong vòng Đối đầu: Chọn Hương Tràm hay Đức Quang đi tiếp. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Với bản nhạc jazz mang tên Dream a little dream of me - single được thu âm lần đầu tiên qua giọng hát của Ozzie Nelson vào năm 1931 - Đồng Lan thoải mái tung tẩy và khoe được chất giọng ngọt ngào, bên cạnh một Kim Cương bị Đàm Vĩnh Hưng bắt làm tượng đá nên phải đứng im một chỗ. Dù đã sáng tạo bằng màn giấu hoa hồng trong áo, giọng ca của Monalisa vẫn phải chấp nhận dừng lại ở vòng này.

Bài hát Dedication To My Ex thuộc dòng nhạc soul là phần thử thách mà Hồ Ngọc Hà dành cho Đinh Thị Thanh Hương và Nguyễn Hoàng Đức. Hà Hồ còn giải thích: "Tôi chọn bài hát này để Đinh Hương phô diễn được tài năng".

Trên sân khấu của vòng đối đầu, Đinh Hương lấn lướt đối thủ của mình bằng những câu hát gằn khá chất. Tuy nhiên, nhiều đoạn cô hát như hét vào tai người nghe. Trần Lập và Thu Minh đã dùng những cụm từ mang hơi hướng phim hành động như “sát thủ”, “đi săn” để nói về Đinh Hương và ví Nguyễn Hoàng Đức như “con mồi”. Theo cách nói của hai huấn luyện viên này thì anh chàng đang “chống chọi” lại Thanh Hương một cách tội nghiệp. Huấn luyện viên Hà Hồ chọn Đinh Thanh Hương bước tiếp cùng chương trình Giọng hát Việt.

Với Bleeding love - ca khúc từng làm nên tên tuổi của quán quân The X-Factor Anh 2006 Leona Lewis, Thiều Bảo Trang cũng lạm dụng chất giọng cao giả thanh. Trong khi đó, Lê Vy lại tận dụng tối đa chất giọng khàn, dày để thể hiện bài hát. Sự đối nghịch về chất giọng khiến Mr. Đàm và Trần Lập phân vân không biết chọn ai. Huấn luyện viên Thu Minh cho rằng Thiều Bảo Trang là người xứng đáng đi tiếp vào vòng trong. Và Hà Hồ đồng quan điểm với Thu Minh.

Tập 4 The Voice tiếp tục chứng kiến sự ủy mị của các nữ huấn luyện viên trên ghế nóng.

Ngoài Prayer, tiết mục của Nguyễn Văn Thắng và Hà Văn Đông với ca khúc Người đàn bà hóa đá cũng khiến Hà Hồ khóc. Cô giải thích: “Khóc vì nhìn thấy chính trái tim của các bạn hát. Hai bạn xuất sắc như nhau. Thắng rất bản lĩnh. Đông cũng rất tuyệt vời”. Thu Minh thổ lộ chị “khâm phục hai bạn” nhưng thích Văn Thắng hát bài này hơn. Theo Thu Minh, Hà Văn Đông không thể hiện tốt như mong đợi và có phần ngượng nghịu, lép vế nên hát không ra chất rock như đối thủ. Chọn Văn Thắng đi tiếp, huấn luyện viên Trần Lập phải dành rất nhiều lời động viên Hà Văn Đông. Tuy nhiên, cậu thí sinh khiếm thị dường như không cần sự o bế, nâng đỡ quá mức, bởi bản thân anh đã tràn đầy niềm tin, nhiệt huyết và không coi việc bị loại tại vòng Đối đầu là thất bại.

Đồng Lan và Kim Cương (trái). Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ngày của tôi (Võ Thiện Thanh) từng được Thu Minh thể hiện là một trong hai ca khúc tiếng Việt có mặt trong đêm thi tối qua. Thu Minh chọn lại bài hát này cho Nguyễn Trúc Nhân và Hoàng Thị Uyên.

Nguyễn Trúc Nhân hát với điệu bộ nhí nhảnh và cho thấy sự tươi vui trên sân khấu ở vòng Đối đầu. Điều này cũng chính là thế mạnh của Trúc Nhân ngay từ vòng Giấu mặt với ấn tượng từ cách xử lý bài hát Mercy đầy thông minh và dí dỏm. Đối thủ của anh Hoàng Thị Uyên lại có lợi thế là một giáo viên dạy nhạc, với chất giọng "máu lửa" của người con mảnh đất Tây Nguyên. Tuy nhiên, Uyên hát hơi phô ở nhiều đoạn.

Ở phần nhận xét, cả hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập đều khen ngợi Trúc Nhân hết lời. Và Thu Minh cũng chọn Trúc Nhân vào vòng trong vì “khi mà tôi nghe giọng hát của Trúc Nhân, tôi đã thấy một sự tinh nghịch, chọc chỗ này chút xíu, phá chỗ kia chút xíu”.

Chương trình Giọng hát Việt với những scandal liên tục xảy ra làm mất niềm tin của khán giả vào chương trình. Dù vậy, một số lượng lớn khán giả vẫn xem tập cuối vòng Đối đầu và bàn tán sôi nổi trên mạng vào tối 16/9. Một người xem nhận xét: “Coi trực tiếp ở sân khấu hay và cảm xúc hơn nhiều. Lên tivi khác hẳn, bị cắt cúp dàn dựng nên đôi khi sẽ thấy những giọt nước mắt của huấn luyện viên trở nên… vô duyên. Tuần sau phát sóng trực tiếp, hy vọng các huấn luyện viên và khán giả gặp nhau ở một điểm chung”.

Sau đêm này, The Voice bước sang một giai đoạn mới là vòng Liveshow. Đêm thi chung kết đầu tiên bắt đầu từ 21h30 ngày 23/9, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM, trực tiếp trên VTV3.

Hoàng Dung