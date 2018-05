Võ Hoàng Yến là huấn luyện viên The Face 2018

Dàn mỹ nhân The Face diện váy áo gợi cảm / Quán quân The Face diện váy hoa đa sắc

Ban tổ chức The Face vừa công bố Võ Hoàng Yến là một trong ba huấn luyện viên của mùa thi năm nay. Một tháng qua, trên fanpage của cuộc thi, nhiều khán giả dự đoán và bày tỏ mong đợi cô nắm giữ vị trí này.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Với cá tính thẳng thắn, bộc trực, đề cao sự công bằng, tận tâm đối với thí sinh, cùng kỹ năng và kinh nghiệm trong làng thời trang, Võ Hoàng Yến được kỳ vọng là "át chủ bài" mang lại sự đặc sắc cho The Face 2018. Trước đó, cô từng để lại ấn tượng tốt với vai trò giám khảo Vietnam’s Next Top Model 2017 All Stars. Nhiều người đánh giá cô là cố vấn chuyên môn ấn tượng nhất trong các mùa giải của cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Ngoài Hoàng Yến, hai cái tên còn lại của dàn huấn luyện viên chưa được thông báo.

* Võ Hoàng Yến catwalk trên sàn diễn New York hồi đầu năm

Võ Hoàng Yến catwalk ở New York

The Face là chương trình truyền hình thực tế dài tập dành cho nghề người mẫu quảng cáo, được sáng lập bởi siêu mẫu huyền thoại Naomi Campbell. Chương trình phát sóng tập đầu tiên tại Mỹ vào tháng 2/2013. Vòng sơ tuyển (casting) toàn quốc năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 21/5 tại Hà Nội và ngày 31/5 tại TP HCM. Ở hai mùa trước, nhiều tên tuổi từng ngồi "ghế nóng" của chương trình này, gồm: Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy.

Ý Ly