Vĩnh Thụy làm host của The Face mùa đầu tại Việt Nam

Vĩnh Thụy tay trong tay Mâu Thủy dạo phố Sài Gòn / Vĩnh Thụy: 'Hoàng Thùy Linh ngoài đời hiền và dễ thương'

Vĩnh Thụy vừa xác nhận anh sẽ đảm nhận vai trò host chương trình The Face. Với gương mặt điển trai, chiều cao 1,85 m, anh là một trong bộ tứ quyền lực trên ghế nóng của chương trình.

Người mẫu cho biết: "Từ trước đến nay, tôi diễn trước ống kính rất nhiều nhưng chỉ với vai trò người mẫu hoặc diễn viên chứ chưa làm host bao giờ. Lúc đầu tôi phân vân không biết có nên nhận lời hay không vì không tự tin lắm ở khâu dẫn chương trình. Tuy vậy, tôi nghĩ biết đâu mình chưa khám phá được những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Cứ bản lĩnh thì thử thách nào cũng sẽ làm được".

Siêu mẫu Vĩnh Thụy

The Face là chương trình truyền hình thực tế dài tập dành cho nghề người mẫu quảng cáo. Được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên, The Face đem tới thông điệp: Vẻ đẹp chạm đến thương hiệu. Điểm đặc biệt của chương trình này là không chỉ tạo cơ hội cho các người mẫu chuyên nghiệp, mà các gương mặt không chuyên trên cả nước có thể dự thi. Dù chưa qua trường lớp đào tạo, chưa có kinh nghiệm sải chân trên sàn diễn thời trang hay thân hình và gương mặt đúng chuẩn, các thí sinh vẫn được The Face tạo điều kiện trở thành người mẫu miễn là họ thể hiện được đam mê với nghề.

Ở quốc tế, đảm nhận vị trí huấn luyện viên - người dẫn dắt thí sinh đi đến chiến thắng thường được giao cho các siêu mẫu nổi tiếng có kinh nghiệm dày dặn như Coco Rocha, Anne V, Karolina Kurkova, Lydia Hearst... Với phiên bản Việt, danh tính của các huấn luyện viên đang dần được tiết lộ.

Phiên bản gốc của The Face xuất hiện lần đầu tại Mỹ vào tháng 2/2013 với ba huấn luyện viên - ba siêu mẫu đình đám thế giới là Naomi Campbell, Karolina Kurkova và Coco Rocha. Chương trình gây tiếng vang tại Mỹ, Anh, Australia, Thái Lan.

Tại Việt Nam, vòng sơ tuyển tổ chức đầu tiên ở Đà Nẵng vào 20/4, tiếp đó là Cần Thơ 22/4, Hà Nội 23/4 và TP HCM 25/4.

Ý Ly