Việt Tú liên tục 'chỉnh' Lê Hoàng trên ghế nóng Cặp đôi hoàn hảo

Việt Tú: ‘Tôi không chảnh’ / Thanh Thúy bắt chước động tác của mèo

Liveshow thứ tám “Cặp đôi hoàn hảo 2013” diễn ra ngày 14/4, tại TP HCM. Đêm thi lần này có chủ đề nhạc kịch và Latin. Ở liveshow 7 không có cặp nào bị loại nên điểm thi tuần này sẽ được cộng với điểm của tuần trước chia đôi. Cặp nào có kết quả cả hai đêm thấp nhất sẽ phải chia tay chương trình.



Sự xuất hiện của Việt Tú trên “ghế nóng” khiến cho chương trình thêm hào hứng khi mỗi người một cá tính. Đặc biệt, Việt Tú không ngần ngại "đá đểu" Lê Hoàng về những nhận xét chuyên môn. Trong tiết mục Latin của Trung Cương và Khánh Ngọc, đạo diễn “Gái nhảy” nhận xét: “Trung Cương hát rất hay và bạn giữ được vai trò chủ động trong suốt bài thi”. Nam giám khảo khách mời liền phản ứng: “Anh Lê Hoàng nên coi lại nhạc cảm của mình. Tôi thấy hôm nay Trung Cương hát không tốt, bị lạc, chênh phô rất nhiều”.

Lê Hoàng (trái) và Việt Tú.

Trong phần nhạc kịch, tiết mục Monney, money, money của Khương Ngọc và Mỹ Lệ được đa số giám khảo đánh giá cao. Riêng Lê Hoàng cho rằng, ở đoạn đầu đôi này làm rất hay nhưng đến cuối, họ hơi bị cuốn vào dàn đồng ca. Việt Tú phản bác: “Anh Hoàng nên xem lại vở nhạc kịch vì tôi thấy Khương Ngọc và Mỹ Lệ còn làm tốt hơn cả bản gốc nữa”.



Không chỉ vậy, nam đạo diễn "Không gian âm nhạc" còn chê đồng nghiệp lớn tuổi nhận xét quá qua loa với tiết mục của Nathan Lee và Ngọc Oanh. Đôi này thể hiện ca khúc A whole new world trong vở “Aladdin và cây đèn thần”. Lê Hoàng nhận xét ngắn gọn: “Nốt thấp là ưu thế của bạn Lee chứ không phải ưu thế của bạn Oanh. Việt Tú xen vào: “Tôi nghĩ không nên nhận xét chung chung như thế”.



Sự đụng chạm của họ trên “ghế nóng” lặp lại lịch sử của mùa trước. Trong đêm thi thứ sáu của mùa đầu tiên, Lê Hoàng và Việt Tú cũng từng đối đáp "nảy lửa" khiến cho người xem phải bất ngờ, tạo nên nét mới mẻ, thú vị cho cuộc thi hát. Việt Tú và Lê Hoàng đều là những người có cá tính mạnh, lại cùng làm nghề đạo diễn. Khi đụng một vấn đề, họ ra sức bảo vệ quan điểm của bản thân.



Khánh Ngọc – Lê Trung Cương chia tay với chương trình. Nathan Lee – Ngọc Oanh may mắn đi tiếp.



Trong đêm mở màn Cặp đôi hoàn hảo, Trung Cương khiến nhiều người ngạc nhiên khi sở hữu chất giọng trầm ấm, đầy tình cảm. Nhiều người dự đoán, anh sẽ trở thành hiện tượng của chương trình như Phạm Văn Mách hay Cù Trọng Xoay của mùa trước. Nhưng càng về sau, anh sụt phong độ và không giữ được sự ổn định.



Trung Cương hát không tốt cả hai phần thi nhạc Latin lẫn nhạc kịch. Ở tiết mục Sway, anh hát hơi phô. Khánh Ngọc hát tốt và gây ấn tượng với khán giả trong vũ điệu sôi động Chachacha cùng màn xoạc chân khi kết thúc tiết mục. Họ nhận được một điểm 7, hai điểm 8 và một điểm 9.

Khánh Ngọc - Lê Trung Cương (phải) chia tay Cặp đôi hoàn hảo 2013. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Số điểm phần thi tiếp theo cũng không khá hơn mấy. Họ chọn ca khúc cùng tên trong vở “Beauty and the beast” để thể hiện. Nam người mẫu hóa thành quái thú cùng người đẹp Khánh Ngọc khiêu vũ. Cả hai hát nồng nàn, nhưng Trung Cương vẫn để lộ ra nhiều điểm yếu. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét, các nốt lên cao của anh hơi bị non. Họ nhận được ba điểm 8 và một điểm 9.



Khánh Ngọc - Trung Cương nói lời chia tay với chương trình trong sự nuối tiếc của khán giả. Họ được người xem tại trường quay đánh giá cao hơn cặp Nathan Lee - Ngọc Oanh khi bị rơi vào top 2 nguy hiểm.

Đôi người mẫu có hai tiết mục biểu diễn khá nhạt nhòa. Ở dòng nhạc Latin, Ngọc Oanh – Nathan Lee chọn Perhaps, perhaps, perhaps thể hiện. Họ chênh lệch về chất giọng nên khi hòa hợp có chút gượng gạo. Ngay cả khi hóa thân thành đôi tình nhân thì vẻ sexy của Ngọc Oanh trong ca khúc cũng thiếu tự nhiên. Ở tiết mục tiếp theo, Ngọc Oanh hóa thành nàng công chúa xinh đẹp để gặp chàng Aladdin trong ca khúc A whole new world. Nữ người mẫu hát nhạc kịch giọng lơ lớ trong khi đó bạn diễn của cô hát tốt. Số điểm giám khảo cho hai tiết mục trên bằng nhau: ba điểm 8 và một điểm 9.



Thanh Thúy tiến bộ vượt bậc. Cô cùng Dương Triệu Vũ nhận được nhiều điểm 10 nhất trong đêm thi. Hầu hết cặp thi đều làm tốt phần nhạc kịch hơn phần nhạc Latin.



Đối với dòng nhạc Latin, Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ chọn ca khúc La Bamba sôi động cùng phần dựng trẻ trung. Nữ diễn viên giả nam cùng bạn diễn nhảy điệu Lambada cuồng nhiệt khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Họ chỉ có một điểm trừ nhỏ là hát chưa được say mê. Theo Lưu Thiên Hương, đây là tiết mục độc đáo của đêm thi. Họ có hai điểm 10, một điểm 9, và một điểm 8.



Ở phần thi nhạc kịch, đôi này khiến khán giả bất ngờ khi dàn dựng tốt ca khúc Memory trong vở nhạc kịch “Cats”. Thanh Thúy hóa thành bà mèo già tham gia vào vũ hội và nhớ lại quá khứ vàng son đẹp đẽ khi là một ca sĩ nổi tiếng. Nữ diễn viên biết tận dụng khả năng diễn kịch cộng với sự tiến bộ trong giọng hát làm khán giả chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Cô hát không còn phô như trước. Lưu Thiên Hương khen ngợi: “Tiết mục này tôi theo dõi không chớp mắt và tôi thích nó”. Họ nhận được số điểm cao: hai điểm 10 và hai điểm 9. Ba tuần liên tiếp, đôi này được bình chọn là “Cặp được yêu thích nhất”.



Có số điểm cao thứ nhì là cặp Khương Ngọc – Mỹ Lệ. Họ chọn ca khúc Money money money trong vở "Mamma mia" để thi nhạc kịch. Đây là tác phẩm nói về một phụ nữ chuẩn bị gả chồng cho con nhưng không biết ai trong ba người đàn ông khiến con bà mang thai. Khương Ngọc làm khán giả bất ngờ khi đội tóc, mặc váy, giả làm con gái của Mỹ Lệ. Anh còn lấy ba nam giám khảo ra bông đùa: “Lê Hoàng, Việt Tú, Minh Sơn. Ai là ba của đứa con trong bụng tôi”. Màn dàn dựng của họ được ban giám khảo khen ngợi khi mang một dàn đồng ca hùng hậu lên sân khấu. Lê Minh Sơn khen ngợi Khương Ngọc có phong độ biểu diễn tốt và anh đùa theo nam diễn viên “Tôi sẽ nhận là bố đứa trẻ”. Họ được hai điểm 10 và hai điểm 9.

Cả hai còn biết tận dụng vũ điệu tango để tăng hiệu ứng cho tiết mục Tình xót xa thôi ở phần nhạc Latin. Họ bè phối nhịp nhàng và ăn ý. Ba điểm 9, một điểm 8 là điểm dành cho tiết mục này, số điểm này thấp hơn tiết mục nhạc kịch.

Thanh Thúy (phải) và Dương Triệu Vũ hóa thành mèo. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Cát Phượng thể hiện ca khúc Nhà của tôi là nhà của em trong vở “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”. Phan Đinh Tùng nhập vai thằng gù với vẻ ngoài xấu xí. Họ bè phối khá ăn ý. Nữ diễn viên bất ngờ hát hay khiến Lê Hoàng thấy tiếc vì sao cô lại không hát nhiều hơn là cứ diễn ở các tiết mục trước đó. Giọng của nam ca sĩ đầu trọc khiến cho Lê Minh Sơn thấy ngưỡng mộ. Họ có ba điểm 9 và một điểm 10 cho tiết mục.



Ở phần thi nhạc Latin với bài Corazon de melao, Cát Phượng lại áp dụng phương châm 3D: đẹp đẽ, độc đáo, điêu đứng để thu hút khán giả. Cô hóa trang thành thổ dân da đỏ ve vãn chàng trai Phan Đinh Tùng. Màn hóa trang ấn tượng của họ khiến khán giả thích thú và cổ vũ trên sân khấu. Tuy nhiên về phần hát thì khá khập khiễng. Nữ diễn viên hát gần như “hét”. Còn nam ca sĩ quên một đoạn lời ngắn và chữa cháy bằng cách à ơi theo điệu nhạc. Dù vậy, Lê Minh Sơn vẫn động viên: “Chị Cát Phượng cho tôi thấy ở Việt Nam sự “hát” và “hét” gần nhau. Chị hát hay, hét thì cũng rất hay vì chị rất duyên trên sân khấu”.



Đêm thi tiếp theo có chủ đề Ca khúc “hit” và một thể loại các cặp chưa thi, diễn ra lúc 21h30 ngày 28/4, trực tiếp trên VTV3.

Tâm Giao