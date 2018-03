Văn Anh đoạt giải 300 triệu đồng nhờ màn diễn Kung fu

Văn Anh: 'Tú Vi khóc muốn có con nhưng tôi chưa chịu' / Diễn viên Văn Anh trổ tài múa lân

Ở vòng chung kết phát sóng tối 4/8, Văn Anh khiến khán giả nín thở trước màn thi mạo hiểm. Anh nằm xuống chiếc đệm gắn đinh để võ sư dùng búa đập hết sức lên tấm gạch đè trên người. Ngồi "ghế nóng", ca sĩ Phương Thanh bật khóc vì lo sợ cho phần trình diễn của diễn viên.

* Tiết mục biểu diễn Kung Fu của Văn Anh

Văn Anh chiến thắng gameshow với màn trình diễn Kung Fu

Chồng Tú Vi kể để trình diễn thành công tiết mục anh phải tập khí công. "Tôi nghĩ không bao giờ có thể làm được và trong quá trình tập luyện có bị thương nhẹ", diễn viên nói. Ở tiết mục thứ hai, diễn viên thể hiện tổ hợp võ thuật và nhảy điệu Michael Jackson hài hước. Kết quả, anh đoạt quán quân chương trình với tổng số điểm giám khảo và bình chọn của khán giả cao nhất.

Phương Thanh bật khóc khi xem Văn Anh biểu diễn mạo hiểm trên sân khấu.

Tập chung kết quy tụ Top 3 thí sinh gồm: vũ công Minh Hiền, diễn viên Văn Anh và ca sĩ Jis. Họ thực hiện một thử thách chương trình đưa ra và một bài thi tự chọn.

Tôi có thể (I can do that) là game show phiên bản Việt của chương trình từng được phát sóng ở Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha... Tổng giá trị giải thưởng khoảng 900 triệu đồng, trong đó giải dành cho quán quân trị giá 300 triệu đồng.

Tâm Giao