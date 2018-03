Văn Anh biểu diễn điệu nhảy Michael Jackson

Diễn viên Văn Anh trổ tài múa lân / Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh khoe ảnh mặn nồng / Văn Anh: 'Với tôi, bà xã Tú Vi là người đẹp nhất'

Văn Anh khiến bộ ba bán giám khảo: Phương Thanh, Trác Thúy Miêu, Kim Lý "đứng ngồi không yên" khi biểu diễn điệu nhảy nổi tiếng của huyền thoại Michael Jackson.

Mặc trang phục quần âu, áo vest đen, Văn Anh bắt đầu bước nhảy đầy tự tin, khiến khán giả hò reo hưởng ứng. Diễn viên kết thúc tiết mục bằng vũ đạo đứng trên mũi bàn chân theo phong cách như ngôi sao nhạc Pop.

* Văn Anh thể hiện điệu nhảy của Michael Jackson

Văn Anh biểu diễn điệu nhảy của M

Với phần thể hiện tốt, diễn viên được các giám khảo khen ngợi. Phương Thanh phấn khích: "Tôi quá ngạc nhiên trước tài lẻ của Văn Anh. Thật tuyệt vời".

Văn Anh chia sẻ đã dành một tuần luyện tập cùng các vũ công chuyên nghiệp. "Tôi căng thẳng khi phải thể hiện những bước nhảy. Vợ tôi (diễn viên Tú Vi) thấy xót khi tôi cứ tập ngày đêm", anh nói.

Đêm thi thứ tám của gameshow còn có sự tranh tài của vũ công Minh Hiền trong tiết mục Wushu và diễn viên Yến Nhi biểu diễn Flamenco.

Tôi có thể (I can do that) là game show lần đầu có mặt tại Việt Nam. Chương trình từng phát sóng ở Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha... với thử thách dành cho tám người nổi tiếng mỗi tuần. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 900 triệu đồng, trong đó giải quán quân trị giá 300 triệu đồng.

Tâm Giao