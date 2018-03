Tự Long mất ‘số độc đắc’ khi chơi gameshow

Tự Long, Xuân Bắc, Thành Trung tranh nhau hát / Tự Long động viên Ngọc Anh mặc áo yếm đóng phim

Hôm 24/1, Tự Long, MC Minh Hà và họa sĩ Trần Nhật Thăng tham gia trò chơi Ai trúng số độc đắc của Truyền hình Hà Nội, tranh giải thưởng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, không ai may mắn giành được món tiền lớn này.

Tự Long, MC Minh Hà và họa sĩ Trần Nhật Thăng là ba người nổi tiếng tham gia chơi nhưng không ai giành được phần thưởng.

Được mua bản quyền từ Anh, Ai trúng số độc đắc (tên gốc là Have you got the balls?) là một trò chơi trí tuệ nhằm kiểm tra kiến thức nhưng vẫn có yếu tố may rủi như khi chơi xổ số. Gameshow xoay quanh 50 quả bóng nhiều màu sắc, được đánh số từ 1 đến 50.

Nhiệm vụ của ba người chơi là trả lời câu hỏi để quay số nhằm lấy được càng nhiều bóng càng tốt sau bốn vòng thi. Trị giá mỗi quả bóng là 200 nghìn đồng. Để giành được 100 triệu đồng, người chơi cần có ba quả bóng có số trùng với ba quả do MC quay. Trả lời được càng nhiều câu hỏi của chương trình, cơ hội trúng giải càng cao.

Lương Mạnh Hải trở lại với vai trò MC.

Điểm đặc biệt của trò chơi này là tốc độ diễn ra rất nhanh, đòi hỏi người chơi phải hết sức tập trung. Kéo dài chưa đầy 30 phút, người chơi phải trải qua 60 câu hỏi về tất cả lĩnh vực trong cuộc sống. Diễn viên Lương Mạnh Hải là MC cho chương trình.

Tự Long cho biết: “Tôi thường không thích tham gia các quiz show vì nếu không trả lời được, người ta bảo mình ‘ngu’. Còn nếu mình trả lời được thì lại bị nói là 'được dàn xếp'. Nhưng tôi chơi lần này vì thấy chương trình hấp dẫn”.

Người đầu tiên giành giải 100 triệu đồng là một khán giả bình thường (phải).

Cả ba ngôi sao Tự Long, Minh Hà và họa sĩ Trần Nhật Thăng quay được khá nhiều số nhưng người đầu tiên giành giải thưởng 100 triệu đồng từ chương trình này lại là một khán giả có tên Phạm Tuyết Nhung - người chơi ở số tiếp theo. Sau khi nhận giải, chị Nhung ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ Trẻ em Hà Nội.

Ai trúng số độc đắc phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần trên đài Hà Nội.

Nguyên Minh