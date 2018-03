Trần Lập muốn Bùi Anh Tuấn nam tính hơn

Lê Phạm Xuân Nghi luôn chọn các bản ballad có cao trào để khoe chất giọng khỏe, có nội lực. Cô mở đầu với ca khúc "Hãy mở cửa nhé tình yêu" (xem clip) của nhạc sĩ Xuân Phương. Sau đó, nữ thí sinh trình bày "Just Walk Away" (xem clip) gắn liền với diva Celine Dion. Tuy vậy, cũng như nhiều thí sinh tại The Voice, Xuân Nghi khá vất vả khi hát tiếng Anh và Đàm Vĩnh Hưng phải dùng quyền cứu thí sinh để đưa cô vào vòng tiếp theo.