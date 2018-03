Top 20 'Bước nhảy' ra mắt ấn tượng sau nhận xét 'thiếu cá tính'

Vũ công 'có giá' hơn nhờ truyền hình thực tế / 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' thiếu đột phá

Đêm "Gặp gỡ top 20" diễn ra tối 21/9 tại TP HCM. Các vũ công ở vòng chung kết trình diễn những thế mạnh của họ trước khán giả. Đêm biểu diễn này không có thí sinh bị loại. Chính vì vậy, họ thể hiện cảm xúc và tài năng của mình với tinh thần thoải mái nhất. Dù không phải "cầm cân nảy mực", ban giám khảo vẫn đưa ra những nhận xét giúp thí sinh hoàn thiện phần biểu diễn của mình trong những liveshow tới.

Nhóm: Hoàng Minh, Chí Thanh và Đình Lộc, Ngọc Anh. Ảnh: Huy Tân.

Top 20 đã khiến cho sân khấu "Thử thách cùng bước nhảy 2013" bùng nổ bằng những màn trình diễn tuyệt vời. Khán giả không thể nhịn cười trước màn diễn vui nhộn của nhóm trình bày thể loại đương đại. "Kiến chúa" Ngọc Anh với bộ áo màu đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh ba chú kiến thợ chăm chỉ là Hoàng Minh, Chí Thanh và Đình Lộc. Họ thể hiện được cá tính riêng bằng những kỹ thuật điêu luyện.

Minh Trường, Mỹ An và Bảo Long có sự kết hợp ăn ý trong màn nhảy dancesport. Câu chuyện của hai chàng trai tìm mọi cách để chinh phục trái tim cô nàng kiêu kỳ được thể hiện qua điệu nhảy trên nền nhạc “Run the show” sôi động. Khán giả trường quay cổ vũ nhiệt liệt. Bài nhảy nhận được sự khen ngợi từ giám khảo Chí Anh: "Các em thật sự đã trưởng thành, tôi hoàn toàn bất ngờ".

Biên đạo Y Thanh đã dàn dựng cho ba cô gái: Ngọc Tiên, Hồng Vân tiết mục Jazz sôi động. Họ kiêu kỳ, nhún nhảy cùng nền nhạc “Crazy in love” với cây dù, gương soi trên tay. Ngọc Tiên chia sẻ thêm, nhờ tham gia chương trình mà cô được tiểu thương ở chợ Bàn Cờ nhận ra. Họ còn “cân dư thêm chút xíu” khi cô mua đồ. Nữ thí sinh xuất thân từ bộ môn Aerobic không thể ngăn được nước mắt vì nhận được tấm chân tình của mọi người.



Phi Phụng, Mỹ Linh, Thái Sơn và Ngọc Tuấn gửi tới khán giả câu chuyện xúc động về ranh giới giữa tình yêu và tình bạn. Hạnh phúc thì có thể không bền lâu nhưng tình bạn là mãi mãi. Trên nền nhạc “Wishing you were here” nhẹ nhàng, cùng các động tác bê đỡ khó, bài múa đã khiến khán giả không thể rời mắt.

Đang trong tâm trạng trầm lắng thì cảm xúc của khán giả "vỡ òa" trước màn trình diễn hip hop của Lan Anh, Đình Hải và Ngọc Thịnh. Cô gái và hai chàng trai thể hiện động tác "sâu đo" đầy ấn tượng khiến Chí Anh ngạc nhiên và bày tỏ niềm hâm mộ. Lan Anh mải mê nhảy rơi cả giày ra ngoài. Biên đạo Việt Max tự hào vì các thí sinh và mong cả ba sẽ tiếp tục đi xa hơn trong chương trình.

Khán giả trường quay đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho top 20 "Thử thách cùng bước nhảy 2013". Ảnh: Huy Tân.

Bên cạnh nụ cười, MC, giám khảo chương trình đã không kìm được nước mắt khi xem màn trình diễn của thí sinh.

Một tốp 10 chàng trai sử dụng ngôn ngữ cơ thể để nhảy “They don’t care about us” của Michael Jackson. Nội dung ca khúc nói về việc chống phân biệt chủng tộc. Các thí sinh cũng muốn khán giả thấy rằng, dù làm nghề gì, kể cả là vũ công thì cũng đều cần được trân trọng. Bài nhảy vừa kết thúc, tất cả khán giả ở nhà thi đấu đã đồng loạt đứng dậy dành cho họ những tràng vỗ tay rôm rả. Khung cảnh này khiến người xem xúc động. MC Trấn Thành cũng không kìm được nước mắt. Anh như nghẹn lời trước tình cảm chân thành mà khán giả dành cho các vũ công trên sân khấu. Anh quá xúc động nên quên cả kịch bản, cho thí sinh vào bên trong mà bỏ qua phần nhận xét của giám khảo. Trấn Thành "chữa cháy": "Đôi lúc con người ta trong trạng thái mềm yếu thì hay quên hết mọi chuyện".

Ban giám khảo cũng không ngoại lệ, Tuyết Minh đã không thể ngăn được nước mắt sau khi xem xong tiết mục ballet của: Minh Tú, Thế Chung và Gia Hân. Trên nền nhạc “Bacchanalia”, hai con chim thiên nga xanh và hồng xinh đẹp là Minh Tú và Gia Hân cùng bị chàng thợ săn Thế Chung rượt đuổi. Trên đường bỏ chạy, có những lúc vấp ngã, bị thương nhưng họ vẫn khao khát múa lần cuối cùng. John Huy Trần thích thú bài múa. “Tụi em trượt ngã, nhưng tụi em đứng dậy và múa tiếp. Đó là một bài học rất ý nghĩa”, anh nói.

Hai vũ công Joshua và Cheon có màn kết hợp ấn tượng. Ảnh: Huy Tân.

Khán giả còn được mãn nhãn với màn trình diễn của hai vũ công quốc tế: Joshua và Chehon. Quán quân "So you think you can dance" mùa thứ tư mang đến tiết mục solo độc đáo trên nền nhạc “How many drinks”. Mỗi động tác đều đạt đến sự hoàn hảo và chuẩn mực dù anh chỉ nhảy trong một phút. Khác với sự sôi động của Joshua, Chehon mang đến sự nhẹ nhàng, đạt đến sự tinh tế trên nền nhạc "Sunshine". Từng bước xoạc chân trên không đều được biểu diễn một cách uyển chuyển. Anh chia sẻ về đêm mở màn: "Tôi bất ngờ với một show diễn như thế này ở Việt Nam: rất thoải mái và thật sự bùng nổ".

Tuần sau, các thí sinh sẽ được chia cặp, sau đó bốc thăm thể loại thi. Mỗi tuần sẽ có một nam và một nữ phải rời chương trình. Liveshow đầu tiên của "Thử thách cùng bước nhảy 2013" diễn ra lúc 21h ngày 28/9 trực tiếp trên HTV7.

Tâm Giao