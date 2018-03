Top 10 Voice Mỹ ngang tài ngang sức

‘Divo’ của Voice Mỹ tỏa sáng trong đêm thi Top 12 / Cô bồi bàn đội Xtina bị loại khỏi Top 10 Voice Mỹ

Tối 19/11 (giờ địa phương), đem thi Live của Top 10 The Voice Mỹ mùa thứ ba đã lên sóng trực tiếp trên kênh NBC. Mỗi thí sinh tiếp tục lựa chọn một ca khúc để thể hiện và khán giả là những người quyết định hai thí sinh nào sẽ phải rời cuộc chơi vào hôm sau. Đêm diễn mở màn với tiết mục song ca đầy hứng khởi của hai huấn luyện viên Christina Aguilera và Blake Shelton trong ca khúc Just a Fool. Đây là một bài hát nằm trong album Lotus mới phát hành của Xtina và cũng là một trong những bài cô tâm đắc nhất trong sản phẩm âm nhạc lần này.

* Clip: Christina và Blake biểu diễn "Just A Fool"

Sylvia Yacoub – người được đánh giá là một “bản sao” hoàn thiện của huấn luyện viên Christina Aguilera – mở đầu đêm thi với ca khúc mới toanh của Alicia Keys có tên Girl on Fire. Từ vòng ngoài, Xtina luôn đánh giá cao chất “lửa” trong giọng hát của nữ thí sinh gốc Ai Cập. Và lần này, Sylvia thực sự đem tới cho sân khấu một “ngọn lửa” đầy cháy bỏng. Đoạn phiêu cuối bài của cô gái 19 tuổi chưa hoàn toàn nhuần nhuyễn nhưng xét một cách tổng thể, cô đã xử lý Girl on Fire đầy tinh tế và thuyết phục (xem video).

Sylvia Yacoub mở màn ấn tượng với "Girl on Fire". Ảnh: NBC.

Bryan Keith – thí sinh có số vote cao nhất trong đêm thi của Top 12 – tiếp tục chứng minh tài năng của mình. Đêm thi này, anh thử sức với Pop/ Jazz qua ca khúc New York State of Mind từ năm 1976 (xem video). Chất giọng khàn đặc trưng của Bryan hòa quyện trong tiếng đệm Piano tạo nên những cảm xúc thăng hoa. Anh bộc lộ thế mạnh không chỉ ở Rock mà còn ở nhiều dòng nhạc khác. Sau đêm nay, Bryan Keith trở thành đối thủ đáng gờm của Trevin Hunte đội CeeLo Green trong cuộc đua tới ngôi vị quán quân mùa này.

Cassadee Pope – hot girl đội Blake Shelton – đem tới một màn trình diễn xúc động. Khác với phong cách bụi bặm kiểu Rock ở những đêm thi trước, cựu thành viên nhóm Hey Monday bước ra sân khấu trong bộ váy dịu dàng như một thiên thần. Cô thể hiện ca khúc Country có tên Over You. Đây chính là bản hit của Miranda Lambert – vợ Blake – và do chính vợ chồng anh sáng tác để tưởng nhớ người anh trai ra đi vì một tai nạn năm Blake mới 14 tuổi. Chất giọng ngọt ngào và phần thể hiện của Cassadee kết hợp cùng tiếng đàn cello và violin khiến cả khán giả lẫn bốn huấn luyện viên hoàn toàn bị bất ngờ (xem video).

Màn trình diễn để lại nhiều cảm xúc không kém là Amanda Brown. Rút kinh nghiệm từ việc chọn bài không phù hợp trong đêm thi trước, lần này nữ thí sinh da màu của đội Adam Levine quyết định phô diễn giọng hát truyền cảm với bản Rock Ballad có tên Stars (xem video). Hỗ trợ cho Amanda Brown là tiếng Guitar réo rắt. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho nữ ca sĩ từng hát bè cho Adele. Cô nhập tâm vào cảm xúc của bài hát đến nỗi rơi lệ ở đoạn cuối bài hát. Amanda vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho Top 4 mùa này.

Dez Duron khép lại đêm diễn đầy cảm xúc của Top 10 The Voice Mỹ mùa thứ ba. Ảnh: NBC.

Hot boy Dez Duron trong tập này được “ém” tới cuối chương trình. Như thường lệ, học trò cưng của Christina vẫn rất khôn khéo trong việc lựa chọn bài hát hợp giọng. Lần này, anh thể hiện ca khúc nổi tiếng Feeling Good (xem video). Dez chứng tỏ rằng anh không chỉ có ngoại hình điển trai mà còn sở hữu một chất giọng ngọt ngào, dễ dàng đốn tin các cô gái trẻ. Sau màn trình diễn, các fan không ngừng gào thét cổ vũ cho Dez. Với màn trình diễn tốt và ngoại hình không thể sáng sân khấu hơn, anh khó mà có thể nằm trong nhóm 2 thí sinh bị loại ngày mai.

Ở tập này, Trevin Hunte – “divo” của mùa này – quyết định tạm xa các bản Pop Ballad kinh điển để thử sức ở một ca khúc thời thượng hơn là Scream của Usher. CeeLo từng phản đối Trevin biểu diễn bài hát quá khác với phong cách quen thuộc của anh như thế này và quả thực, đây là một lựa chọn sai lầm của Trevin trong tập này. Chất giọng của Trevin vẫn “khủng” nhưng khi hát Scream, nhiều đoạn anh bị hụt hơi, cách xử lý dòng nhạc Dance/ R&B chưa khéo léo (xem video). Đêm công bố Top 8 ngày mai dường như sẽ rất căng thẳng với Trevin Hunte bởi ở ngay tập trước, dù có phần trình diễn đỉnh cao nhưng anh cũng không nằm trong 5 thí sinh có số vote cao nhất từ khán giả.

Melanie Martinez – cô gái 17 tuổi của đội Adam – đã tìm lại được phong độ như ở vòng Giấu mặt với ca khúc Seven Nation Army (xem video). Tuy sở hữu chất giọng đặc biệt nhưng sự non nớt, dễ thương của Melanie lại là một bất lợi khiến cô khó đi sâu.

Phong cách thời trang của bốn huấn luyện viên Adam, CeeLo, Christina và Blake trong tập 23. Ảnh: NBC.

Cody Belew, thí sinh được “cứu” ở Top 20, gây bất ngờ với màn trình diễn Crazy in Love (xem video) của Beyonce. Anh đem tới sân khấu The Voice Mỹ trang phục ấn tượng và vũ đạo bốc lửa cùng sự tự tin cao độ. Tuy nhiên, giọng hát của Cody Belew lại không phát huy được những điểm mạnh khi trình diễn ca khúc này.

Hai thí sinh “lão thành” là rocker Terry McDermott đội Blake và “người đàn ông trẻ thơ” Nicholas David của đội CeeLo vẫn giữ vững phong độ trong đêm thi này. Terry khuấy động sân khấu bằng ca khúc Summer of ’69 (xem video) của Bryan Adams, còn Nicholas tự chơi Piano thể hiện Lean on Me (xem video) của Bill Withers.

Với mỗi người một phong cách khác nhau và đều cháy hết mình trong các phần biểu diễn, rất khó đoán được hai thí sinh sẽ rời khỏi Top 10. Blake Shelton thậm chí phải thốt lên: “Đây có thể là tập hay nhất của The Voice từ trước tới nay”. Bốn huấn luyện viên cũng bày tỏ sự lo lắng, phiền muộn bởi ai trong số 10 thí sinh này ra đi cũng đều đáng tiếc. Khán giả giờ là những giám khảo quyền lực nhất trong việc quyết định ngôi vị quán quân mùa này.

Kết quả và công bố Top 8 thí sinh xuất sắc của The Voice Mỹ mùa thứ ba sẽ được công bố trực tiếp vào tối 20/11 (giờ địa phương).

Nguyên Minh