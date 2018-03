Tóc Tiên tranh cãi với Huy Tuấn để bảo vệ 'bạn trai tin đồn'

Thu Minh làm giám khảo để 'chặt chém' đàn em / Tóc Tiên và Hoàng Touliver sánh đôi dự sự kiện

Liveshow 2 "Khởi đầu ước mơ" diễn ra tối 17/11 tại TP HCM. Với chủ đề nhạc EDM, các thí sinh phải thể hiện những ca khúc sôi động cùng vũ đạo trên sân khấu. Nhóm 1DEE & F thể hiện ca khúc Welcome to my zone.

* Video: Tiết mục "Welcome to my zone"

Tiết mục 'Welcome to my zone'

Các chàng trai phát huy đúng sở trường, cá tính âm nhạc ở phong cách Hip Hop. Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn không hài lòng vì cho rằng tiết mục thiếu sự khôn khéo trong việc tạo nên cái mới. Nhạc sĩ cũng đánh giá cách đọc rap không rõ lời của nhóm khiến người nghe khó cảm nhận được bài hát.

Phản biện Huy Tuấn, đội trưởng Hoàng Touliver cho biết nhóm xuất thân từ hoạt động ca hát đường phố nên muốn giữ cá tính, chất nhạc mong muốn.

Tóc Tiên cũng lên tiếng bảo vệ "bạn trai tin đồn" khi cho rằng đây là cuộc thi tìm kiếm cá tính âm nhạc và nhóm 1DEE &F thể hiện được điều đó. Tiết mục này với cô vẫn đặc sắc, thu hút.

Nhóm 1DEE & F trình diễn "Wellcome to my zone".

Ca sĩ Thu Minh cho rằng Tóc Tiên thiên vị Touliver vì cả hai có mối quan hệ thân thiết. Cô đồng ý với ý kiến của Huy Tuấn nhưng vẫn cảm thấy thích và có thể phiêu được với tiết mục này.

Kết thúc đêm thi, thí sinh Hồng Châu đội Đỗ Hiếu bị loại vì nhận được số điểm thấp.

Khởi đầu ước mơ là sân chơi tìm ra những nghệ sĩ mới, đồng thời giúp khán giả hiểu rõ công việc thầm lặng của nhà sản xuất âm nhạc - những người quyết định sự thành công của một ca sĩ.

>> Xem thêm

Hoàng Touliver ngượng ngùng khi được hỏi về Tóc Tiên

Tâm Giao