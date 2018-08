Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh tranh cãi về cách hát của thí sinh

Tập bốn The Voice - Giọng hát Việt 2018 phát sóng tối 10/6. Thí sinh Nguyễn Kiều Oanh - giáo viên thanh nhạc tự do đến từ Đồng Tháp - trình diễn ca khúc Đừng yêu của Thu Minh. Kiều Oanh có chất giọng khỏe khoắn, khả năng làm chủ sân khấu cùng kỹ thuật điêu luyện. Bốn huấn luyện viên của chương trình đều chọn cô.

Nguyễn Kiều Oanh - The Voice

Lam Trường khen tiết mục của cô khiến anh phấn khích. Noo Phước Thịnh bày tỏ khao khát có được Kiều Oanh trong đội. Tuy nhiên, anh khuyên thí sinh tiết chế, làm chủ bản thân khi trình diễn. Tóc Tiên phản đối Noo Phước Thịnh vì cho rằng việc tiết chế khiến các tiết mục trở nên an toàn, nhàm chán. Nữ giám khảo hứa hẹn giúp Kiều Oanh bứt phá, lột xác.

Thí sinh Nguyễn Kiều Oanh.

Noo Phước Thịnh lập tức phản ứng: "Sự tiết chế mà anh nói nghĩa là chúng ta phải dung hòa giữa sự tỉnh táo và chất máu lửa khi hát. Nếu bạn không biết cách tiết chế, bạn sẽ dễ bị nhạc và các yếu tố ngoại cảnh cuốn đi. Đó là lý do Noo Phước Thịnh vừa nhảy vừa hát rất tốt". Anh nhấn mạnh: "Người nào dạy em tiết chế là an toàn, người đó sẽ đưa em đi thật xa và không quay về bờ được". Tóc Tiên giải thích cô mong muốn đẩy thí sinh lên những ngưỡng cao hơn, hát những nốt cao hơn. Noo Phước Thịnh tiếp tục phản đối: "Cô ấy đã lên được những nốt đó rồi thì đi xa đến cỡ nào nữa. Với anh thì khó ai lên được những nốt như Kiều Oanh". Tóc Tiên đáp trả: "Chị lên được, chúng ta hãy về với nhau". Cuối cùng, thí sinh bất ngờ quyết định về đội Lam Trường - huấn luyện viên ít nói nhất.

Huỳnh Thanh Thảo, Trần Gia Nghi, Huỳnh Phương Duy cũng gây chú ý trong tập bốn.

Huỳnh Thanh Thảo thể hiện ca khúc tiếng Anh kinh điển Hello của Lionel Richie. Lam Trường, Noo Phước Thịnh bấm chọn thí sinh ngay từ những câu hát đầu. Tóc Tiên, Thu Phương chọn Thanh Thảo khi tiết mục gần kết thúc. Noo Phước Thịnh hát một đoạn ca khúc Chạm khẽ tim em một chút thôi để chiêu dụ thí sinh. Lam Trường hứa hẹn tạo cơ hội cho Thanh Thảo đi sâu nếu về đội anh. Kết quả, Thanh Thảo chọn về đội Thu Phương vì tin rằng huấn luyện viên là người hiểu cô nhất.

The Voice - Huỳnh Thanh Thảo

Trần Gia Nghi - giọng ca 18 tuổi đến từ Long Xuyên - hát Never Be The Same. Thí sinh gây ấn tượng bởi chất giọng cao, vang. Cô được bốn huấn luyện viên lựa chọn. Gia Nghi quyết định về đội Noo Phước Thịnh vì là fan của anh.

Gia Nghi - The Voice

Huỳnh Phương Duy - chàng trai từng ba lần thi trượt vòng sơ tuyển The Voice - trở lại chương trình lần thứ tư. Anh hát ca khúc Versace on the Floor và được Lam Trường, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh lựa chọn. Phương Duy về đội huấn luyện viên Lam Trường.

Tập bốn còn có các màn trình diễn của Phan Hằng My (Tan bao giấc mơ), Triệu Thiên Bình (Yếu đuối), Nguyễn Minh Tân (Don't You Go), Vũ Phụng Tiên (Fight Song). Hằng My về đội Thu Phương, Triệu Thiên Bình, Nguyễn Minh Tân về đội Lam Trường, Vũ Phụng Tiên về đội Tóc Tiên.

Đỗ Thuỵ Hoàng Oanh hát If I Were A Boy, Điền Minh hát Đừng lừa dối, Nguyễn Phan Mạnh Hiển hát Mắt buồn, Ngô Thị Huyền Trang hát Sa mạc tình yêu. Tuy nhiên, bốn thí sinh này sớm dừng bước vì không được huấn luyện viên nào lựa chọn. Tập năm sẽ phát sóng vào ngày 17/6.

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được phát sóng lần đầu năm 2012. Trải qua bốn mùa, chương trình tìm được các quán quân là Hương Tràm (huấn luyện viên Thu Minh), Thảo My (huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Đức Phúc (huấn luyện viên Mỹ Tâm), Ali Hoàng Dương (huấn luyện viên Thu Minh). Nhiều gương mặt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung, Tuấn Hưng... từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt.

