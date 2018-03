Thúy Hằng, Toàn Trung chia tay 'Thử thách cùng bước nhảy'

Ngô Thanh Vân thổ lộ tình cảm với thí sinh 'Bước nhảy'

Đêm công bố kết quả "Thử thách cùng bước nhảy" diễn ra ngày 18/11, tại TP HCM. Kể từ tuần này, yếu tố cá nhân được đề cao hơn khi các thí sinh phải biểu diễn solo bên cạnh các tiết mục nhảy, múa đôi. Kết quả bình chọn của khán giả cũng theo mã số của từng thí sinh chứ không còn theo cặp như 5 tuần trước. Do đó, các thí sinh vừa phải hòa hợp với bạn nhảy để hoàn thành tốt bài thi, vừa phải tìm cách bộc lộ được cá tính riêng, gây dấu ấn với khán giả.

Quỳnh Trang cố gắng biểu diễn dù bị chấn thương ở tay. Ảnh: Huy Tân.

Bốn thí sinh phải đối mặt với 30 giây solo “Thử thách quyết định” là: Toàn Trung, Vinh Hải, Thúy Hằng, Kim Phụng. Quỳnh Trang cũng quay trở lại sân khấu tham gia sau một tuần dưỡng thương để dự 30 giây thử thách.

Kim Phụng cháy hết mình với những điệu nhảy sôi động hiphop. Giám khảo Tuyết Minh nói: “Khán giả luôn mong chờ ở em những bước nhảy, những điệu múa đầy tính kỹ thuật và sự chuẩn xác” và cho nữ thí sinh cơ hội đi tiếp.

Quỳnh Trang dù bị chấn thương trong tuần qua vẫn sung sức, cháy bỏng cùng dancesport. Mọi người rất lo lắng cho cánh tay chưa lành, nhưng cô bất chấp tất cả để đứng trên sân khấu, cố gắng hết sức với bài nhảy 30 giây. Chí Anh nhận xét: “Cả anh và ban tổ chức đều rất lo cho cánh tay của em, liệu cố gắng như vậy có ảnh hưởng lâu dài tới bản thân em hay không?”. Cuối cùng ban giám khảo quyết định đặt niềm tin ở Quỳnh Trang.

Vinh Hải đã ba lần rơi vào vòng nguy hiểm. Tuyết Minh nói đây là điều “trớ trêu” vì ban giám khảo đánh giá Vinh Hải có phẩm chất, độ cảm nhạc, sáng sâu khấu, và biết biến hóa từ kỹ thuật sang nghệ thuật biểu diễn. 30 giây lần này của Vinh Hải “chưa thật sự tốt”, có những lúc bị trượt nhưng ngay sau đó chàng trai đã kịp lấy lại được tinh thần. Vinh Hải an toàn bước tiếp vào vòng trong.

Thí sinh Toàn Trung. Ảnh: Huy Tân

Hai thí sinh còn lại là Thúy Hằng và Toàn Trung phải dừng bước. Họ cũng là cặp thí sinh gắn bó trong các tiết mục ở 5 tuần trước.

Thúy Hằng đã không ít lần bị rơi vào top nguy hiểm nhưng vẫn không hề giảm phong độ. Những điệu nhảy đương đại của cô luôn tràn đầy đam mê. Ban giám khảo đánh giá Thúy Hằng là một diễn viên múa chuyên nghiệp, đầy năng lực nhưng vẫn chưa có duyên với "Thử thách cùng bước nhảy".

Chàng trai Toàn Trung dành 30 giây cho những bước nhảy hiphop sở trường. Giám khảo Chí Anh cho biết, anh rất thích những những bài nhảy của nam thí sinh này. Ngoài đam mê, nhiệt huyết, Toàn Trung còn được đánh giá có sự “trong trẻo” trong các bước nhảy.

Sau khi đưa hai chàng trai Vinh Hải và Toàn Trung lên bàn cân đong đếm, ban giám khảo đành nói lời chia tay với Toàn Trung.

Kết thúc đêm chung kết thứ sáu, chỉ còn 8 thí sinh xuất sắc có cơ hội bước tiếp là Kim Phụng, Tố Như, Hồng Nhung, Quỳnh Trang, Quang Đăng, Minh Hiền, Tuấn Đạt và Vinh Hải.

Toàn Trung, Thúy Hạnh chia tay "Thử thách cùng bước nhảy". Ảnh: Huy Tân

Tham gia biểu diễn trong đêm công bố kết quả có sự góp mặt của biên đạo nổi tiếng người Canada Hani Abaza trong giai điệu Viva la vida. Nhóm nhạc trẻ 365 cũng mang đến chương trình bài hát Sài Gòn hear we come cùng vũ đoàn Oh. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hai vũ công Nhật Anh và Ngọc Hà với bài múa đương đại trên nền nhạc Hello.

Liveshow thứ bảy "Thử thách cùng bước nhảy" diễn ra lúc 21h, ngày 24/11, trực tiếp trên HTV7.

Hoàng Dung