Mr. Đàm được đề cử Mai Vàng dù có sai phạm

Ban tổ chức vừa công bố 3 tác phẩm và chương trình truyền hình đoạt giải Mai Vàng 2012 ở hạng mục Sáng tác. Đây là các tác phẩm có số phiếu bầu chọn của bạn đọc vượt trội.

Chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" đoạt giải Mai Vàng 2012. Ảnh: Huy Tân.

Theo đó, chương trình truyền hình thuộc về Thử thách cùng bước nhảy do Đài Truyền hình TP HCM và Đông Tây Promotion sản xuất. Ca khúc Trăng bơ vơ của tác giả Lâm Thái Hiền được bình chọn cao nhất. Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất là Vua Thánh triều Lê do tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Vũ Minh thực hiện, thuộc Sân khấu Kịch Idecaf. Anh hùng Nguyễn Trung Trực của đạo diễn Phan Hoàng do hãng phim Cửu Long và HTV sản xuất là bộ phim được yêu thích trong năm.

Trước đó, ban tổ chức cũng công bố danh sách 10 ca sĩ được yêu thích nhất gồm: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Đông Nhi, Phi Nhung, Vy Oanh, Noo Phước Thịnh, Thanh Thúy, Uyên Trang, Dương Triệu Vũ trong Dạ tiệc Mai Vàng tối 23/1 tại TP HCM.

Các ca sĩ được vinh danh trong các hạng mục "Nam/ nữ ca sĩ nhạc nhẹ, "Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng" sẽ được công bố trong lễ trao Giải Mai Vàng 2012 diễn ra vào ngày 26/1 tại Nhà hát TP HCM.

Trước khi bước vào lễ trao giải chính thức, phần đón tiếp nghệ sĩ và quan khách trên thảm đỏ được trực tiếp trên HTV9. Chương trình Mai Vàng 2012 do đạo diễn Đinh Anh Dũng, giám đốc âm nhạc Đức Trí cùng các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực thực hiện.

Trích đoạn nhạc kịch "Romeo & Juliet" do Hoàng Bách và Văn Mai Hương cùng vũ đoàn ABC trình diễn sẽ mở đầu cho phần trao giải các hạng mục "Sân khấu". Nhóm 5 Dòng Kẻ cùng đội ngũ cascadeur hát ca khúc trong phim Thiên mệnh anh hùng trước phần trao giải các hạng mục "Điện ảnh - truyền hình". Đặc biệt, tiết mục Showbiz Việt được John Huy Trần biên đạo, do các vũ công Thử thách cùng bước nhảy và ca sĩ Uyên Linh thể hiện sẽ mô tả thực trạng của làng giải trí Việt trong năm qua.

Như thường năm, sau lễ trao Giải Mai Vàng, đêm Gala Mai Vàng chào Xuân sẽ được tổ chức phục vụ công nhân tại TP HCM ăn Tết xa nhà ở khu công nghiệp Tân Bình.

Hoàng Dung