Thí sinh Voice Mỹ rock hóa ‘Someone Like You’

Tối 26/11 (giờ địa phương), đêm thi của 8 thí sinh xuất sắc The Voice Mỹ mùa thứ ba lên sóng trực tiếp trên kênh NBC. Các thí sinh tiếp tục tự chọn ca khúc để thể hiện tài năng. Khán giả Mỹ sẽ quyết định 6 thí sinh nào đi tiếp, bốn huấn luyện viên trong vòng Live mùa này chỉ còn quyền góp ý và tư vấn cho các học trò.

8 thí sinh xuất sắc của The Voice Mỹ mùa thứ ba. Ảnh: NBC.

Amanda Brown của đội Adam Levine là người mở màn cho Top 8. Từng là ca sĩ hát bè cho Adele nên đêm thi này, cô quyết định chọn bản hit Someone Like You của giọng ca nước Anh để thể hiện. Tuy nhiên, “tắc kè hoa” của The Voice Mỹ đã mạo hiểm biến đổi sự nhẹ nhàng đầy tự sự của Someone Like You thành chất Rock dữ dội, mãnh liệt và khác lạ. Với chất giọng khỏe và truyền cảm, Amanda tiếp tục tạo nên nhiều điểm nhấn trong màn trình diễn của mình.

Tuy nhiên, việc Rock hóa Someone Like You là một thử nghiệm đầy rủi ro của Amanda bởi khán giả đã quá ấn tượng và quen thuộc với cảm xúc sâu lắng mà Adele từng thể hiện. Chính vì vậy, màn trình diễn của Amanda Brown có thể tạo nên hai luồng khán giả, một thích và một không thích hoàn toàn. Tuy nhiên, với sự mạnh dạn và thay đổi liên tục trong mỗi đêm thi, Amanda xứng đáng có một tấm vé vào Top 6.

* Clip: Amanda Brown hát "Someone Like You" phong cách Rock

Sau thử nghiệm không thành công ở dòng nhạc Dance/ R&B tuần trước, “divo” Trevin Hunte của đội CeeLo trở lại với các bản ballad diva quen thuộc. Lần này, chàng trai da màu chọn Greatest Love of All (xem video) của Whitney Houston để thể hiện. Hỗ trợ cho anh là cả một dàn đồng ca đông đảo trên sân khấu.

Phần trình diễn của Trevin tốt, nhưng nhiều người nghĩ anh có thể làm tốt hơn nữa. Độ rung trong cách nhả câu của Trevin nhiều chỗ tạo cảm giác anh là đang bị run. Vào được tới vòng này, Trevin thực sự cần một ca khúc có nhiều điểm nhấn hơn để tạo ra sự đột phá.

Trevin Hunte có cả dàn nhạc và một dàn đồng ca hỗ trợ khi thể hiện "Greatest Love of All" của Whitney Houston. Ảnh: NBC.

Chỉ còn lại một thí sinh trong đội, Christina Aguilera dành hết tâm huyết cho hot boy Dez Duron. Chọn ca khúc teen You Smile (xem video) của Justin Bieber để trình diễn nhưng Dez đã biến nó thành một phiên bản mới của riêng mình với hơi hướng nhạc Jazz. Anh chàng điển trai tiếp tục hoàn thành phần thi của mình một cách nuột nà trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả. Điểm mạnh lớn nhất của Dez chính là phong cách đầy cảm xúc trên sân khấu với ánh mắt không thể “tình” hơn khi hát tình ca. Anh gần như nắm chắc một suất vào Top 6.

Cody Belew tuần này mang tới một làn gió mới với bản Rock có tên Somebody to Love (xem video) của nhóm nhạc huyền thoại, Queen. Sau Pop, Dance, Soul và R&B, chàng trai vàng của huấn luyện viên CeeLo quyết định thử thách mình bằng Rock và anh đã biến hóa chất giọng một cách tài tình.

Christina cho biết cô thích sự mạo hiểm của Cody và luôn tò mò chờ đón phần thi của anh trong mỗi đêm. Cody Belew xứng đáng với danh hiệu thí sinh gây nhiều bất ngờ nhất của The Voice Mỹ mùa thứ ba.

Hai cô gái cá tính Melanie Martinez (đội Adam) và Cassadee Pope (đội Blake) cũng tiếp tục thể hiện tài năng chơi guitar trong đêm Live của Top 8. Melanie có sự non nớt trong cách thể hiện nhưng chất giọng lạ của cô luôn là một thứ “thuốc mê” với người nghe.

Tuần này, cô gái 17 tuổi thể hiện ca khúc Too Close (xem video). Trong khi đó, Cassadee Pope luôn có sự mạnh mẽ, tự tin mỗi khi lên sân khấu. Cô đem tới cho đêm thi Top 8 một cái kết trọn vẹn với bản cover Are You Happy Now (xem video) của Michelle Branch.

Cassadee Pope với cây guitar quen thuộc khi thể hiện "Are You Happy Now" của Michelle Branch. Ảnh: NBC.

Rocker Terry McDermott của đội Blake tuần này lại chọn ca khúc nhạc Country, Over (xem video), để biểu diễn. Chất giọng khỏe khoắn của anh dường như chưa phù hợp với phong cách nhẹ nhàng của nhạc đồng quê. Phần trình diễn của anh trong đêm thi Top 8 dường như yếu thế hơn so với 7 thí sinh còn lại.

“Ông già” của Voice Mỹ mùa thứ ba – Nicholas David – lại mang tới một không gian thập niên 1970 trong đêm thi này với ca khúc What’s Going On (xem video). Từ đầu mùa thi, thí sinh 31 tuổi chưa bao giờ thay đổi phong cách cổ điển của mình. Những màn trình diễn của anh có thể không thu hút giới trẻ nhưng những khán giả từ U30 trở lên – đối tượng xem truyền hình rất nhiều – lại rất thích thú. Chắc chắn Nicholas vẫn là một ẩn số của tuần này.

Đêm thi Live của Top 8 còn đem tới những phần trình diễn đặc sắc như My Life (xem video) của Adam Levine hát cùng 50 Cent hay Any Way You Want It (xem video) và Move Along (xem video) của các thí sinh.

Càng gần tới chặng cuối, The Voice Mỹ lại càng mang tới cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn và cầu kỳ hơn. Trong tập này, ánh sáng sân khấu, phông nền được dàn dựng công phu, thay đổi liên tục.

Sân khấu The Voice Mỹ mỗi lúc một công phu và cầu kỳ hơn. Trong ảnh là màn trình diễn của thí sinh Melanie Martinez đội Adam Levine. Ảnh: NBC.

Phần thi của các thí sinh còn có sự hỗ trợ của dàn nhạc, dàn đồng ca rất hoành tráng. Ngoài việc được thưởng thức giọng hát, khán giả còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn đầy cảm xúc và đẹp mắt.

Đêm công bố kết quả 6 thí sinh vào vòng sau sẽ lên sóng trực tiếp vào tối 27/11 (giờ địa phương). Đêm chung kết mùa thứ ba với hai thí sinh cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 18/12. CeeLo Green vẫn còn 3 thí sinh, Blake và Adam mỗi đội còn lại 2 và Christina chỉ còn một.

Nguyên Minh