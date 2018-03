Thí sinh The Voice rút hoa tặng huấn luyện viên

Hát xong bài hát "Dream a little dream of me" cùng Đồng Lan, Kim Cương bất ngờ lấy từ tấm áo choàng hai đóa hoa hồng chạy xuống sân khấu dành tặng. Hành động của anh làm cho Thu Minh và Hà Hồ ngạc nhiên và thích thú. Dù được khen về phong cách ăn mặc cá tính cùng giọng hát trầm và hay, cuối cùng anh vẫn bị loại.