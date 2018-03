Thí sinh The Voice nhí mất ‘lửa’ khi hát tiếng Anh

Thí sinh nhí giảm phong độ khi đến vòng Đối đầu / Thí sinh nhí mếu máo khóc khi bị loại

Vòng Đối đầu giọng hát Việt nhí tiếp tục lên sóng tối 13/7 với 5 phần trình diễn của 15 thí sinh.

Bất ngờ lớn nhất trong tập này là màn kết đầy sáng tạo của Thanh Bùi và 3 cậu học trò Ngọc Duy, Hải Khang và Chiến Thắng. Cùng nhạc sĩ Huy Tuấn, nam huấn luyện viên giỏi chuyên môn đã gặt hái được thành công lớn khi lần đầu tung “chiêu trò”: biến một ca khúc tình yêu thành một phiên bản hoàn toàn khác ca ngợi tình bạn. Khi Sóng tình của MTV trở thành… Sóng tình bạn, khán giả đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Màn trình diễn thú vị nhất của 3 chàng trai đội Thanh Bùi.

Sau ngạc nhiên là bật cười và nể phục vì Thanh Bùi thay đổi lời bài hát rất nhiều nhưng không làm mất đi phong vị lãng mạn, lôi cuốn của nó. Toàn bộ danh xưng “anh em” được đổi thành “chúng ta, tôi, bạn”, “người yêu” trở thành “bạn yêu”… Ngây thơ, trong sáng nhưng chuyên nghiệp, cả 3 thí sinh đều sở hữu tiếng hát của những nghệ sĩ hứa hẹn trong tương lai. Ngoài chuyên môn, điều tuyệt vời nhất mà 3 em mang lại là những khoảnh khắc ấm áp của tình bạn qua cái nhìn, cái ôm dành cho nhau sau khi kết thúc màn trình diễn. Vượt qua cả chuyện thắng thua, những gì diễn ra trên sân khấu chính là trải nghiệm đẹp mà bất cứ đứa trẻ nào cũng nên có trong đời.

Một ca khúc Việt khác cũng để lại chút ấn tượng là Gánh hàng rau. 3 thí sinh của đội Hiền Thục cho thấy sự hòa quyện và hát đồng đều, khiến giám khảo hết lời khen ngợi.

Đội Hiền Thục có gu thời trang đồng đều và đẹp nhưng các em thiéu sự bùng nổ khi hát.

Dường như bao nhiêu kịch tính và bất ngờ đã được trút hết vào vòng Giấu mặt. Thế nên dù kết hợp 3 thành viên “ngang tài ngang sức”, những phần tam ca của các bé phần nhiều bị rời rạc và thiếu “lửa”. Hầu hết các tiết mục hát ca khúc tiếng Anh không nổi bật so với những gì mà các bé từng thể hiện ở vòng trước.

Có lẽ, việc “xào nấu” lại những ca khúc quá nổi tiếng đã bắt đầu tạo ra tâm lý “ngán” trong lòng khán giả, điều mà vòng Đối đầu của Liveshow của Giọng hát Việt mùa thứ nhất từng vướng phải. Trong khi đó, chỉ cần sáng tạo lại một chút, những ca khúc Việt như Sóng tình hoàn toàn có thể làm nên những bất ngờ.

Âm thanh của chương trình khi lên sóng có vấn đề khiến chất lượng phần thi của các em bị thua kém hơn hẳn so với khi hát live. Phần hình ảnh cũng gặp trục trặc, chẳng hạn khi đang quay Hiền Thục và thí sinh luyện ca khúc Every breath you take, màn hình hiện lại cảnh tập của tiết mục đầu tiên đã được chiếu từ đầu chương trình. So với vòng Giấu mặt, chất lượng âm thanh vòng này không tốt, nhiều khán giả bối rối không biết đổ lỗi cho nhà đài hay thí sinh hát khó nghe.

Bỏ qua những khuyết điểm về chọn bài, dựng bào, tập 2 vẫn có khá nhiều điểm thu hút từ sự dễ thương của các thí sinh nhí. Chí Long “phiêu” trên sân khấu không thua kém gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cách em quỳ xuống ngay giữa sân khấu, xoay và ném nón duyên dáng đến mức khán giả không nghĩ em đang “diễn” mà chỉ là sống trong âm nhạc. Chính động tác này khiến vợ chồng Hồ Hoài Anh bị lung lay và đã thay đổi quyết định ở phút thứ 89.

Chí Long xuất thần trong vòng Đối đầu dù trước đó không phải là người được nhắm sẵn.

"Lễ phép ngoài đời nhưng lên sân khấu là hết ngoan" là nhận xét đáng yêu của Thanh Bùi dành cho Xuân Bách khi cậu bé này trình diễn thật máu lửa. Tam ca áo trắng Trung Thành, Thùy Anh và Phương Anh lại gieo vào lòng người những xúc cảm bởi lối hát rất hồn nhiên, không toan tính.

Bên cạnh việc học hành, luyện tập, tập này cũng mang đến những giây phút hậu trường vui vẻ khi các thí sinh đội Hồ Hoài Anh được vợ chồng huấn luyện viên dẫn đi ăn buffet “hoành tráng”, được mặc đồng phục đẹp cùng nhau. Đó còn là những khoảnh khắc đáng yêu khi Hồ Hoài Anh tỏ ra ghen tỵ với cố vấn Hương Tràm khi thí sinh của mình toàn “lăm le” giấy bút xin chữ ký của Quán quân The Voice, trong khi anh mới là người theo sát các bé.

Vân An

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Phạm Thế Danh