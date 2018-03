Thí sinh The Voice khiến Thu Minh sụt sùi nhớ Trần Lập

Tập ba The Voice 2017 phát sóng tối 26/2. Thí sinh Minh Trí thể hiện ca khúc đình đám của Adele "When we were young". Giọng ca nội lực của anh chinh phục Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên. Anh còn mang đến giây phút lắng đọng trên sân khấu khi tiết lộ mình từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và là học trò của cố nhạc sĩ Trần Lập. Thu Minh nhanh chóng nhận ra thí sinh và dành nhiều lời khen ngợi cho giọng hát ngày càng trầm ấm và trưởng thành của Minh Trí.