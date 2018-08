Thí sinh The Debut đạo nhạc vì muốn giống Sơn Tùng M-TP

Đức Phúc khóc, Hương Tràm giận dữ vì thí sinh hát tệ / Cầu thủ Quang Hải ủng hộ bạn gái hot girl làm ca sĩ

Chương trình tìm kiếm tài năng mới của làng nhạc thời gian qua gây bàn tán về ca khúc Think of me, do thí sinh Trần Văn An sáng tác. Hoàng Thùy Linh nhận xét trong tập 6 bài hát giống Instagram của Hàn Quốc. Sau đó trên mạng xã hội, khán giả còn chỉ ra ca khúc có phần giống That XX của G-Dragon, một ngôi sao K-pop khác.

Sự giống nhau giữa bài hát Việt và hai ca khúc Hàn

Đạo diễn Quang Huy - giám đốc sản xuất chương trình - vừa có buổi làm việc với Văn An. Thí sinh nói: "Em đã cố tình làm sai ở vòng thi vừa rồi. Em muốn giống Sơn Tùng M-TP. Ý em không nói Tùng đạo nhạc nhưng bạn ấy đã bị chỉ trích vì chuyện đó rất nặng nề và vượt qua được để trở thành người truyền cảm hứng như hiện tại. Em muốn thử để biết cảm giác bị người ta nặng lời ra sao. Em nghĩ mình đã hiểu sai bản chất vấn đề, dẫn đến hậu quả này".

Sau buổi làm việc, thí sinh này bị loại. Quang Huy nói dù anh đánh giá cao sự trung thực của Văn An khi thừa nhận sai lầm, anh phải loại thí sinh này để đảm bảo tính công bằng cho những người còn lại.

Thí sinh Trần Văn An trình diễn trong tập 6.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng vướng nhiều scandal đạo nhạc. Các MV, màn biểu diễn của anh thường bị nhận xét giống hoặc sao chép ý tưởng từ sản phẩm quốc tế. Gây ồn ào nhất là MV Chúng ta không thuộc về nhau với vòng hòa âm giống ca khúc ra mắt cùng thời điểm là We Don't Talk Anymore của hai nghệ sĩ Charlie Puth và Selena Gomez. Một số chi tiết trong MV giống sản phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc như: Monster của EXO, Crayon, That XX, One of a kind của G-Dragon hay Why (Taeyeon). Trước đó, những MV Âm thầm bên em, Không phải dạng vừa đâu, Nắng ấm xa dần, Chắc ai đó sẽ về... cũng liên tục bị tố đạo ý tưởng về hình ảnh. Dù nhận nhiều chỉ trích, các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP luôn có lượng xem và tương tác cao.

Game show The Debut tạo sân chơi ca hát để thí sinh trải nghiệm cuộc sống của một nghệ sĩ giải trí với nhiều thử thách. Họ được trang bị và bổ sung kiến thức chuyên môn, giao tiếp, ứng xử... Đêm chung kết là màn debut (ra mắt khán giả) của top 3. Quán quân sẽ được đầu tư một MV và hỗ trợ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Giám khảo của show này là Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc.

