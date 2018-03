Thí sinh Got Talent đóng đinh vào mũi, nuốt than đỏ

Thành Lộc tức giận với thí sinh Got Talent giả gái / Thiếu nữ 18 tuổi hát ca trù ấn tượng tại Got Talent

Tập 4 chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai phát sóng tối 23/12.

Thí sinh Đoàn Ngọc Long, 30 tuổi, nổi bật lên trong số tất cả thí sinh với năng khiếu đặc biệt: ăn bóng đèn điện, ăn than còn đỏ lửa, đóng đinh vào mũi và chạy chân trần qua một dải than đang cháy rừng rực. (xem clip)

Đoàn Ngọc Long trổ tài đóng đinh vào mũi.

Màn biểu diễn của Ngọc Long gây ra nhiều phen hoảng sợ cho 3 vị giám khảo, nhất là nữ giám khảo Thúy Hạnh. Các tiết mục khá nguy hiểm này hoàn toàn là do anh Long tự luyện tập mà không qua một trường lớp đào tạo hay truyền dạy nào.

Tuy khiến mọi người thất kinh vì màn biểu diễn, Đoàn Ngọc Long vẫn thuyết phục được 3 vị giám khảo và giành vé đến với vòng tiếp theo của chương trình với một điều kiện hài hước do Huy Tuấn đưa ra: “Nếu vào vòng sau bạn phải làm một tiết mục gì đó có sự tham gia của chị Thúy Hạnh”.

Anh còn đi chân trần trên lửa.

Tập 4 của Vietnam's Got Talent đón các tiết mục vui nhộn của các thí sinh "nhí". Có hai cô bé để lại ấn tượng với mọi người là Nguyễn Trang Linh và Nguyễn Ngọc Khánh Linh. Dù chỉ ở độ tuổi 6-7, hai bé không chỉ làm giám khảo mà tất cả khán giả thấy thú vị.

Cô bé Nguyễn Trang Linh xuất hiện trong tập 4 với đầy đủ vẻ hồn nhiên của độ tuổi lên 7: Cười lộ hàm răng sún, thích nhảy dây và trong lúc chờ đợi đến lượt thi của mình thì mải mê chơi game. Nhưng khi Trang Linh bắt đầu trình diễn, cả khán phòng đều lặng im và chăm chú ngắm nhìn từng chuyển động điêu luyện của cô bé (xem clip). Trang Linh không qua bất kỳ trường lớp hay sự hướng dẫn của ai mà tự luyện tập theo một clip của diễn viên múa Linh Nga. Mẹ bé chia sẻ: “Hôm đó mẹ vô tình mở một clip của cô Linh Nga, cháu thích quá tập theo. Cháu bảo cháu làm được”.

Trong khi Trang Linh biểu diễn, Thành Lộc say sưa ngắm bé một cách thích thú còn Thúy Hạnh và Huy Tuấn thì tấm tắc khen tài năng của bé. Thúy Hạnh nhận xét: “Cháu rất giỏi, không có người hướng dẫn mà cháu có thể tự tập theo. Cô rất mong muốn nhìn thấy cháu múa bài được biên đạo dành riêng cho cháu, khi đó sở trường của cháu sẽ được phát huy nhiều hơn”.

Cô bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh chiếm tình cảm của Thanh Bạch với màn nhảy dễ thương.

Riêng trường hợp thi của cô bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh (6 tuổi) đã mang đến nhiều tiếng cười cho mọi người. Có vóc dáng tròn trĩnh, bụ bẫm, cô bé lên sân khấu thể hiện những động tác lắc, nhảy khá sôi động trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người (xem clip). Tuy nhiên, chỉ có giám khảo Thúy Hạnh đồng ý với tiết mục trình diễn của bé.

Lúc này, MC Thanh Bạch từ trong cánh gà chạy ra bênh vực thí sinh nhỏ tuổi. Anh kêu gọi giám khảo hãy trao cho bé niềm tin khi đến với cuộc thi. Lý do Thanh Bạch đưa ra là bé chưa qua đào tạo gì cả và chỉ nhảy bản năng mà thôi: “Ở từng đoạn nhạc các động tác hoàn toàn khác nhau, mà bé chưa học ở đâu hết”. Nhưng rốt cuộc, cô bé phải chia tay chương trình vì không nhận đủ số gật đầu của giám khảo.

Vietnam's Got Talent tập 4 còn có các tiết mục như: thí sinh Tô Mạnh Linh sáng tác đến 100 bài hát, đọ sức sáng tác với Huy Tuấn. Thí sinh Nguyễn Xuân Trường mang đến sân khấu Got Talent tiết mục giả tiếng 20 loại động vật như gà trống, voi, dê… Phần thi của Xuân Trường đã mang lại những giây phút vui nhộn cho khán giả và 3 vị giám khảo. MC Thanh Bạch nhân tiện “đá xoáy” Huy Tuấn: “Sao bạn làm (giả tiếng dê) bạn lại nhìn anh Huy Tuấn, hàm râu của ảnh đâu có liên quan gì đâu!”.

Thí sinh Phạm Trần Hương Giang - cô sinh viên Đại học Văn hóa - xuất hiện trên sân khấu Got Talent với cây đàn guitar. Khi hát, mắt cô luôn nhìn xuống phía dưới kể cả khi nói chuyện với giám khảo. Biểu hiện này của Hương Giang khiến cho mọi người nhầm tưởng cô khá rụt rè.

Sau khi hát Ain’t no sunshine (when she’s gone), nữ thí sinh có màn "đối đáp lượm liền" với ban giám khảo.

Trả lời câu hỏi của Thành Lộc rằng: “Bạn có thích giọng hát của mình không?”. Thí sinh này lại có một câu trả lời khá tự tin khác: “Tất cả mọi người nên học tập cách yêu quý bản thân mới yêu quý mọi người được. Em không đánh giá quá cao giọng hát em nhưng em cám ơn bố mẹ đã cho em có một giọng hát ổn”.

Tuy khá công bằng khi khen ngợi thí sinh, Thành Lộc cũng không quên “bóc mẽ” cô gái: “Em cứ làm bộ khiêm tốn hoài, tôi thấy thật ra lúc em hát em như đang chiêm ngưỡng giọng hát của em vậy!”. Rốt cuộc, nữ thí sinh nhận được sự đồng ý từ hai giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh. Khi ra về, cô và người chị của mình lầm bầm trách móc Huy Tuấn là người khó tính vì anh nhận xét cô không có gì nổi bật.

Thất Sơn