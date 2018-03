Thí sinh American Idol ngượng khi bị bạn gái và Katy Perry tranh giành

Chàng trai giả gái khiến giám khảo American Idol bất ngờ / Ông bố đơn thân gây xúc động ở vòng thử giọng American Idol

Sau các vòng thử giọng American Idol, những thí sinh được lựa chọn di chuyển tới Hollywood và tham gia biểu diễn. Trong buổi phát sóng ngày 26/3, 10 thí sinh đầu tiên hát trước khán giả và ba giám khảo gồm Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie.

Thí sinh American Idol ngượng khi bị bạn gái và Katy Perry tranh giành

Trevor Holmes tự chơi guitar khi hát ca khúc Riptide của Vance Joy. Màn biểu diễn phong cách indie-pop chinh phục khán giả và đưa Trevor vào vòng tiếp theo. Câu chuyện bên lề của phần thể hiện này cũng khiến khán giả chú ý.

Ngay từ vòng thử giọng, Katy Perry đã thể hiện tình cảm say mê với Trevor Holmes, dù anh đã có bạn gái. Ở sân khấu trực tiếp, bạn gái Trevor Holmes cũng có mặt và cảnh báo Katy Perry chuyện tán tỉnh bạn trai cô. Giám khảo American Idol đáp trả: "Ôi, dù sao cô ấy cũng chưa phải hôn thê của anh". Trevor chia sẻ: "Thật khó khi chơi nhạc bởi nhìn lên thì thấy bạn gái, nhìn xuống có Katy. Đó là một tình huống kỳ quặc".

Trevor Holmes trên sân khấu American Idol.

Ngoài Trevor Holmes, các gương mặt khác biểu diễn solo gồm Layla Spring (ca khúc Last Kiss), Noah Davis (Mama Knows Best), Catie Turner (Come Together), Maddie Poppie (Dreams)...

Sau phần solo, các thí sinh được ghép nhóm, giúp giám khảo đánh giá khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm. Giám khảo yêu cầu các thí sinh phải cộng tác, đưa ra màn trình diễn xuất sắc nhưng vẫn tạo được sự thu hút riêng của mỗi người.

American Idol đã qua các vòng thử giọng. Từ tuần này, thí sinh biểu diễn trên sân khấu lớn có khán giả.

Minh Anh