Chàng bồi bàn bật khóc khi đăng quang X-Factor Anh 2016

Trong đêm chung kết, giọng ca vùng Texas chinh phục khán giả và các huấn luyện viên với ca khúc At Last của Etta James và Darlin' Don't Go - tác phẩm tự sáng tác.

Quán quân The Voice mùa thứ 11 - Sundance Head. Ảnh: NBC.

"Anh ấy như một chàng trai bí ẩn, phi nước đại đến đây trên lưng một con ngựa của dòng nhạc đồng quê", Blake Shelton ví von về "gà nòi" của mình.

Sau khi nghe MC công bố kết quả, Sundance Head bỏ chiếc mũ cao bồi và bật khóc. Anh ôm vợ và hai con, đồng thời nói rằng vợ anh mới là nhà vô địch thực sự.

* Sundance Head trình diễn ca khúc "At Last"

Thí sinh American Idol chiến thắng tại The Voice 2016

Chung kết The Voice mùa 11 có sự tham gia của bốn thí sinh: Billy Gilman, Josh Gallagher (đội Adam Levine), Sundance Head (đội Blake Shelton) và We McDonald (đội Alicia Keys). Huấn luyện viên Miley Cyrus không có thí sinh nào. Mỗi người trình diễn ba ca khúc - một tự chọn, một do huấn luyện viên chỉ định và tác phẩm tự sáng tác.

Bốn thí sinh của đêm chung kết. Từ trái sang: Billy Gilman, Sundance Head, We McDonald và Josh Gallagher.

Sundance Head là thí sinh nam thứ bảy giành chiến thắng trong chín mùa gần đây. Anh cũng là ca sĩ thứ tư của dòng nhạc đồng quê chinh phục đỉnh cao The Voice. Sundance Head nhận tiền thưởng 100.000 USD và sẽ được ký hợp đồng thu âm với Universal Music Group. Năm 2007, Sundance Head từng tham dự cuộc thi American Idol và vào Top 16.

* Sundance Head trình diễn ca khúc "Darlin' Don't Go"

Sundance Head trình diễn ca khúc 'Darlin' Don't Go'

Minh Anh