The Face mùa hai thừa chiêu trò vẫn nhạt nhẽo

The Face Việt Nam mùa hai đã trải qua được nửa chặng đường. Nội dung chương trình mùa này kém sức hút về chuyện môn khi nhiều phần thi trùng lặp mùa một như thử thách tự phối trang phục, chụp ảnh dưới nước, catwalk trên bàn tiệc... Khâu biên tập, dàn dựng các tập thi cũng còn lỏng lẻo.

Ở nhiều tập liên tiếp, thử thách chính và phụ dành cho thí sinh còn thiếu kịch tính. Thử thách cá nhân kéo dài 20 phút một tập, lặp đi lặp lại chỉ bằng cách lần lượt từng thí sinh thể hiện.

Video quảng cáo thể thao tập ba bị đánh giá là không có tính thời trang lẫn tinh thần thể thao. Sản phẩm được biên tập, dàn dựng ở mức đơn giản. Các động tác nhảy múa và giọng nói của thí sinh thiếu đồng đều, nhiều vấp váp. Còn phần hình ảnh trong các thử thách chụp hình tập thể bị chê là lỗi thời, chưa bật lên tinh thần của thời trang cao cấp.

Thí sinh được cho catwalk liên tục trong các tuần.

Thử thách tập thể cũng không hấp dẫn. Trừ tập một là cuộc chiến giành thí sinh, từ tập hai đến tập sáu, các thử thách chính chỉ xoay quanh khả năng catwalk như tạo dáng tập thể trên sàn catwalk, biểu diễn trên sỏi, trên cầu cảng hay trên bàn tiệc.

Là người quan sát The Face hai mùa liền, người mẫu Quỳnh Châu nhận xét: "Mùa một, thí sinh có chuyên môn cao, các thử thách cũng sát với phiên bản gốc là thiên về tính thương mại. Tuy nhiên, đến mùa hai, các thử thách tập trung vào catwalk quá nhiều. Ai có thế mạnh catwalk đã không thi The Face. Vì vậy, việc loại họ dựa trên lý do này là không đúng lắm".

Theo Quỳnh Châu, một người mẫu quảng cáo không cần catwalk giỏi nhưng phải có cá tính. Cá tính xuất phát từ nội lực bên trong chứ không phải từ việc chửi mắng, mỉa mai nhau - điều các thí sinh mùa hai đang thể hiện qua các tập thi. "Mùa một, tôi dễ dàng đọc được tính cách từng cô gái như Lilly Nguyễn, Mai Ngô. Nhưng mùa hai, tôi thấy cá tính của các bạn rất mơ hồ", Quỳnh Châu chia sẻ.

Trong khi thí sinh mờ nhạt, các huấn luyện viên không thể hiện rõ vai trò mà chủ yếu gây chú ý vì những màn soi xét, chê bai lẫn nhau.

Theo phiên bản gốc, mỗi thử thách cá nhân sẽ do một huấn luyện viên cầm trịch. Tuy nhiên, dễ nhận thấy vai trò của họ không được đề cao. Trong tập hai, Hoàng Thùy chấm thi thử thách tự phối trang phục. Cô bị cố vấn - stylist Hoàng Ku - đánh giá là loại người theo cảm tính. Lan Khuê, Minh Tú còn từ phòng chờ bước ra để bày tỏ chính kiến và đề nghị Hoàng Thùy suy nghĩ lại. Ở phiên bản The Face Thái Lan hoặc Mỹ, người cầm trịch hoàn toàn có thể đuổi thẳng những người không phận sự.

Hoàng Thùy tranh cãi với Lan Khuê, Minh Tú để bảo vệ thí sinh đội mình

Tương tự, ở tập ba, Minh Tú cũng theo sát và quát mắng Lan Khuê - người phụ trách hướng dẫn thí sinh quay TVC quảng bá thể thao - khi người mẫu này chê thí sinh của cô. Đến tập năm, Minh Tú thị phạm, hướng dẫn thí sinh thực hiện thử thách nhưng Lan Khuê và Hoàng Thùy xuất hiện và tự do phát biểu. Quá nhiều ý kiến đưa ra từ huấn luyện viên khiến thí sinh hoang mang, không biết nên nghe theo ai. Cuối cùng, thí sinh Quỳnh Như, đội Hoàng Thùy, tự xử lý theo cách của mình.

"Tôi không hiểu đây là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện thương hiệu hay là tìm kiếm người nói nhiều và nói giỏi nhất. Các cô, từ huấn luyện viên đến thí sinh, cứ cãi nhau như vỡ chợ", khán giả Bình Minh bình luận trên trang fanpage của chương trình.

Hữu Vi vấp ngã khi thị phạm cho thí sinh.

Host của chương trình được nhiều người đánh giá là thừa thãi. Nếu như năm ngoái, Vĩnh Thụy gây buồn ngủ vì quá ít nói, mùa này, Hữu Vi lại nói nhiều nhưng lan man, không tập trung chuyên môn. Anh thiếu kiến thức thời trang khi đứng cạnh ba huấn luyện viên.

Ở phần nhận xét thử thách về stylist của thí sinh (tập hai), nhiều người bật cười khi Hữu Vi hồn nhiên hỏi "choker là cái gì?" (một loại phụ kiện đeo cổ phổ biến). Đến phần thi catwalk trên sỏi, anh vấp ngã khi thị phạm dù không phải đi giày cao gót như thí sinh. Trước đó, Hữu Vi còn bị chê kém duyên khi ngồi lên bàn, trước mặt giám khảo The Face Thái Lukkade, trong họp báo ra mắt chương trình. Sau hai mùa, nhiều khán giả còn đùa rằng tiêu chí chọn host của nhà sản xuất là "không cần gì ngoài nhan sắc".

Chương trình liên tục bị bắt lỗi các chi tiết nhỏ nhặt

Việc phải đứng khi nhận xét khiến bầu không khí trông khá nặng nề, thiếu tự nhiên.

Nội dung các trailer và từng tập thi chênh nhau khiến khán giả có cảm giác bị lừa. Theo trailer đã được công bố vào cuối tập bốn, tập năm sẽ rất kịch tính với hành động chen lấn, xô đẩy nhau của Minh Tú và Lan Khuê và họ lời qua tiếng lại căng thẳng trên trang cá nhân. Thế nhưng, chi tiết này đã hoàn toàn biến mất khỏi tập năm mà không có một lời giải thích từ phía chương trình.

Lan Khuê, Minh Tú cãi tay đôi trên sóng truyền hình

Trao đổi với VnExpress, huấn luyện viên Minh Tú cho biết: "Khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, không chỉ thí sinh mà chúng tôi cũng không biết phát ngôn của mình sẽ bị cắt ghép, biên tập thế nào. Tôi hiểu đó là luật chơi mình phải chấp nhận. Chẳng hạn, ở tập hai, tôi đến đúng giờ và có mặt trong phòng chờ thông báo. Tuy nhiên, không có ai gọi tôi ra để huấn luyện thí sinh. Đến khi lên sóng, tôi lại bị chỉ trích vì đến trễ".

Tường Nhiên