The Face gây mệt mỏi với nhiều màn cãi vã, chặt chém

Tập hai của The Face (Gương mặt thương hiệu) lên sóng tối 18/6 với thử thách: "Ai mặc đẹp hơn" và tạo dáng trên sàn catwalk. 12 thí sinh bắt đầu bước vào nhà chung để chuẩn bị thử thách dài phía trước.

Hoàng Thùy tranh cãi với Lan Khuê, Minh Tú để bảo vệ thí sinh đội mình

Mâu thuẫn đầu tiên xảy ra khi các cô gái chia sẻ không gian sống. Một nhóm đề nghị xếp các thí sinh chung nhóm ngủ cùng phòng để tiện trao đổi công việc. Tuy nhiên, có các thành viên muốn tự chọn chỗ ngủ. Sau khi biểu quyết, hai bên quát mắng, cãi cọ qua lại vì không tìm được tiếng nói chung. Trúc Anh (thành viên đội Minh Tú) chê bai các thí sinh lớn tuổi hơn mình "vẽ chuyện" và sau đó phải xin lỗi khi bị nạt lại.

Ba huấn luyện viên khó chịu về nhau ra mặt trên ghế "nóng".

Tiếp đó, các thí sinh không ngần ngại bộc lộ cảm xúc về đối thủ khi được bắt cặp trong thử thách thể hiện năng khiếu chọn và phối trang phục. "Đừng bao giờ so sánh tôi với Tú Hảo vì cô ấy không phải đối thủ của tôi", Thiên Nga (đội Minh Tú) nói. Sau khi giám khảo chọn Tú Hảo đi tiếp, cô bày tỏ sự không phục vì cho rằng Tú Hảo "an toàn quá, không có gì nổi bật so với tôi".

Trong phần thi catwalk, Phương Chi (đội Hoàng Thùy) bị Mỹ Nhân (đội Lan Khuê) gọi là "robot đi catwalk". Sự tự tin của Quỳnh Như (đội Hoàng Thùy) khiến Mỹ Nhân nhắc nhở: "cô ấy nên kiểm soát vì đây là sàn catwalk chứ không phải hội chợ".

Các huấn luyện viên cũng liên tục bất đồng quan điểm, "chặt chém" nhau.

Cầm trịch thử thách đầu tiên, Hoàng Thùy và giám khảo khách mời - stylist Hoàng Ku - mâu thuẫn khi nhận xét về trang phục thí sinh Tường Linh (đội Hoàng Thùy) - Phan Ngân (đội Lan Khuê).

Bộ ba huấn luyện viên The Face Việt Nam mỉa mai nhau trong tập 2

Trong khi Lan Khuê, Minh Tú và Hoàng Ku chọn Phan Ngân, Hoàng Thùy nhất quyết bảo vệ thí sinh cuối cùng của đội mình. Trước nhận xét của Hoàng Thùy rằng trang phục của Phan Ngân rườm rà, Minh Tú "bật" lại: "Ngay tập đầu tiên bộ trang phục của Thùy là áo lông - giày boots, cũng rườm rà đâu kém". Trước sự bướng bỉnh của Hoàng Thùy, Hoàng Ku chia sẻ: "Khó mà hợp tác với Hoàng Thùy trong vai trò này".

Thiếu Lan (bìa phải) là thí sinh đầu tiên bị loại trong tập này.

Khi Lan Khuê lên sân khấu hướng dẫn các thí sinh đội Hoàng Thùy catwalk, quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 không hài lòng. Cô nhắn nhủ Lan Khuê nên dành thời gian chỉ dạy đội mình. Hoàng Thùy giải thích cô muốn các thí sinh tự lập, vì khi ra đời, không ai hướng dẫn họ đi thế nào. "Đó là lý do tôi chỉ ngồi im để nhìn, trong khi hai huấn luyện viên còn lại la hét, thị phạm cho thí sinh", cô nói.

Kết thúc thử thách thứ hai, đội Lan Khuê giành được chiến thắng và có quyền loại một trong hai thí sinh đội còn lại. Minh Tú đã chọn Thiên Nga, Hoàng Thùy chọn Thiếu Lan vào vòng nguy hiểm. Kết quả, Thiếu Lan bị loại.

Sau chiến thắng của Lan Khuê, Minh Tú nói với Hoàng Thùy: "Thấy chưa, thay vì sân si, Thùy hãy tập trung thời gian huấn luyện thí sinh của mình". Lan Khuê lại góp ý Minh Tú nên dành thời gian để cho chuyên môn thay vì cãi nhau. Còn Hoàng Thùy cho rằng quyết định loại "gà cưng" của Lan Khuê là sai lầm. Cô khẳng định: "Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là Tết".

Nhiều người chia sẻ sự ngao ngán vì sau hai tập thi, những gì họ nhìn thấy chỉ là sự đấu đá giữa thí sinh và các huấn luyện viên, trong khi vấn đề chuyên môn bị xem nhẹ. Điển hình là việc huấn luyện viên Minh Tú đến trễ, khiến các thí sinh trong đội phải tự tập với nhau.

"Tôi quá mệt mỏi và tắt tivi sau khi xem các thí sinh cãi nhau chỉ vì chuyện chỗ ngủ. Mô-típ này dường như đã đi vào lối mòn, từ Vietnam's Next Top Model cho đến cuộc thi này", khán giả Huy Hoàng cho biết.

Tường Nhiên