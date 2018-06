The Face 2018: thí sinh chiêu trò, giám khảo gây náo loạn ngày đầu

Võ Hoàng Yến rời trường quay The Face vì đau cột sống / Hoàng Yến nói Minh Hằng không hợp ngồi ghế 'nóng' The Face

Sáng 30/5, các thí sinh bước vào vòng thi catwalk sau khi nộp hồ sơ casting. Phần ghi hình cho tập đầu tiên kéo dài đến sáng 31/5, nhiều thí sinh tạo chiêu trò để gây chú ý với ban giám khảo.

Chuyên gia trang điểm Bi Tô gây ồn ào khu vực sơ tuyển với váy dạ hội đen xuyên thấu. Anh không ngừng tung váy tạo dáng khi di chuyển. Trong khi đó, stylist Huỳnh Kim Thành tự tin trình diễn với bộ váy dạ hội hai dây hở lưng. Chàng trai sinh năm 1997 được Lệ Nam đưa đi thi. Chị gái Nam Em không ứng tuyển nhưng xin phép catwalk đôi để khích lệ tinh thần Kim Thành.

Những mùa trước, các thí sinh có chiêu trò thường nhanh chóng bị loại sau khi gây ồn ào trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này, chương trình tạo tiền lệ khi hai trên ba huấn luyện viên đồng tình cho Kim Thành vào vòng thi trang phục biển. Quyết định này dự đoán tạo nên tranh cãi khi lên sóng. Một số thí sinh cũng cố tạo ấn tượng với phong cách kỳ quái, có thể kể đến cô gái đội mũ đính hoa khổng lồ, các chàng trai cởi trần khi catwalk, mượn son môi của mẹ để trang điểm. Số khác tặng quà để lấy lòng huấn luyện viên. Những cái tên quen thuộc như Lâm Á Hân, người mẫu Việt kiều Nhikolai Đinh, Đỗ Duy Minh - chàng thơ của Chung Thanh Phong... cũng gây chú ý trong ngày sơ tuyển.

Dàn huấn luyện viên và host năm nay cũng là chủ đề bàn luận của khán giả những ngày qua. Thanh Hằng gây bất ngờ khi xuất hiện vào phút chót. Trước đó, sát giờ cuộc thi bắt đầu, cô vẫn khẳng định không tham gia The Face năm nay. Còn Minh Hằng và Võ Hoàng Yến tạo chú ý với những phát ngôn "động chạm" nhau trước ngày casting. Trong buổi sơ tuyển, siêu mẫu và ca sĩ giữ khoảng cách, hạn chế trò chuyện ở hậu trường càng khiến nhiều tin đồn họ mâu thuẫn lên cao. Tuy nhiên, cả hai khẳng định mối quan hệ của họ không căng thẳng. Khi quay hình những phút cuối, Hoàng Yến lên cơn đau cột sống, ngã quỵ giữa chừng gây náo loạn trường quay. Minh Hằng và Thanh Hằng chạy đến đỡ, dìu cô ra ngoài.

Hoàng Yến bị đau cột sống phải ngừng quay khiến cả êkíp lo lắng.

So với hai đàn chị, Minh Hằng là huấn luyện viên có ít kinh nghiệm nhất trong công việc đào tạo người mẫu. Cô gặp không ít áp lực vì bị nghi ngờ năng lực chuyên môn. Minh Hằng đã cố gắng thể hiện sự tự tin khi tương tác với thí sinh, không ngại nhảy múa, làm náo nhiệt bầu không khí.

Host của chương trình - chuyên gia trang điểm Nam Trung - gặp lại Đàm Quang Phúc - thí sinh từng thi Vietnam's Next Top Model cách đây 5 năm. Khi đó, Nam Trung từng gây tranh cãi lớn khi hỏi thí sinh: "Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?". Đàm Quang Phúc chia sẻ phần phỏng vấn này khiến anh bị tổn thương. Anh dừng chân sớm năm đó. Ở mùa thi mới, Nam Trung nói anh sẽ "nương tay" hơn cho nam thí sinh. Huấn luyện viên Thanh Hằng có câu đùa làm không khí buổi hội ngộ của họ thêm vui vẻ: "Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình".

Năm nay, bản quyền tổ chức The Face thuộc về nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model. Vì vậy, cách tổ chức của vòng casting bị nhận xét là giống Vietnam's Next Top Model, từ màn chào đón ba huấn luyện viên, các vòng thi catwalk, áo tắm, phỏng vấn... Vòng nhà chung của cuộc thi được dự đoán là sân chơi của những thí sinh có hình thể, chiều cao và kỹ năng catwalk hơn so với hai mùa cũ.

Dàn thí sinh chia sẻ trong ngày casting đầu tiên của The Face Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam) là cuộc thi truyền hình thực tế có xuất phát tại Mỹ, sáng lập bởi siêu mẫu Naomi Campbell. Phiên bản Việt Nam lên sóng từ năm 2016. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một người mẫu trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, thương hiệu. Các thí sinh tham gia chương trình chia ra thành ba đội, được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng dưới bàn tay của ba huấn luyện viên. Video: Trúc Lê, BTC

Vân An