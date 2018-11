Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến 'đá xoáy' nhau ở The Face

Thanh Hằng vấp ngã khi catwalk cùng Minh Hằng, Hoàng Yến / Người mẫu lưỡng tính vào nhà chung The Face Vietnam

The Face vừa hé lộ đoạn video ghi lại cảnh "chặt chém" nảy lửa của ba huấn luyện viên Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng. Đứng trước một thí sinh tiềm năng, Võ Hoàng Yến "đá xoáy" đàn chị Thanh Hằng: "Chắc gì chị Hằng có thể dạy được cho em trong vòng 10 năm để nổi tiếng được như chị". Thanh Hằng đáp trả: "Hoàng Yến nên nhớ, Hoàng Yến chỉ mới 'sống' trở lại cách đây một năm”, nhằm ám chỉ những nốt trầm trong sự nghiệp của đàn em trước khi được công chúng đón nhận trở lại từ chương trình Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017. Hoàng Yến nói: "Những người giành lại được hào quang mới là kẻ chiến thắng thực sự". Diễn biến câu chuyện được thể hiện trong tập đầu phát sóng vào ngày 23/9.

* Ba huấn luyện viên "dằn mặt" nhau

Trailer tập 1 The Face

Nhà chung năm nay gồm 36 thí sinh cả nam và nữ. Theo bà Trang, sự phát triển của Vietnam International Fashion Week những năm gần đây khiến đơn vị sản xuất nhận ra thị trường thời trang đang rất cần mẫu nam. Các người mẫu được đánh giá cao về ngoại hình, chiều cao.

Gương mặt thương hiệu là cuộc thi truyền hình thực tế ra đời tại Mỹ, do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập. Phiên bản Việt Nam lên sóng từ năm 2016. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm một người mẫu trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, thương hiệu. Các thí sinh chia ra thành ba đội, được hướng dẫn, đào tạo dưới bàn tay của ba huấn luyện viên.

Ý Ly