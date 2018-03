Tập đầu của The Voice 2017 bị chê chưa thu hút

Hot boy hát hay khiến bốn huấn luyện viên The Voice giành giật / Thu Minh: 'Tôi làm giám khảo cạnh đàn em vì muốn trẻ hơn'

Tập một Giọng hát Việt phát sóng tối 12/2 nhận dư luận trái chiều từ khán giả, trong đó chê nhiều hơn khen. Điều dễ dàng nhận thấy nhất chính các màn tranh luận bị chê quá ồn ào của dàn huấn luyện viên.

* Video: Dàn huấn luyện viên giành thí sinh hot boy

Thu Minh, Đông Nhi giành giật hot boy hát hay ở The Voice

Ngay từ đầu, sự chênh lệch trình độ chuyên môn của dàn giám khảo đã khiến dư luận tranh cãi.

Huấn luyện viên Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên không mạnh miệng nói về giọng hát của thí sinh. Họ bị cho là chỉ đưa ra những "chiêu trò". Đông Nhi, Tóc Tiên nằm dài trên sân khấu để thu hút sự chú ý từ một giọng ca. Khán giả hongnhungnguyen bình luận: "Xem The Voice mà cứ như đang xem diễn xiếc vậy".

Với những thí sinh trẻ tuổi, Thu Minh bị lọt thỏm giữa ba huấn luyện viên còn lại là Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi khi họ không cùng quan điểm, phong cách âm nhạc. Ba giám khảo trẻ thay nhau tranh giành thí sinh, "đàn chị" ngồi giữa đưa ra những lời nhận xét mang tính "dĩ hòa vi quý".

Ở màn thi của "bà mẹ một con" - Giáng My, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và Đông Nhi bấm nút chọn còn Thu Minh không quay "ghế nóng". Từ đầu đến cuối, các giám khảo không nhận xét gì về giọng hát mà đưa ra những lời nói hài hước, không liên quan để chèo kéo người thi. Sau khi nghe thí sinh chia sẻ hoàn cảnh, Noo Phước Thịnh cho rằng anh sẽ chăm con cho Giáng My tập luyện. Còn Đông Nhi nhờ Ông Cao Thắng chăm con cho Giáng My. Màn tranh cãi bùng nổ khi Noo, Tóc Tiên và Đông Nhi khoe từng lo cho con trai Thu Minh. Điều này khiến đàn chị ngớ người. Cô lên tiếng: "Mấy em đừng mang con chị ra làm công cụ, nhờ làm chương trình này, chị mới biết các em xạo quá”.

Dàn huấn luyện viên The Voice bị chê từ trang phục đến cách nhận xét thí sinh.

Ngoài ra, trang phục của huấn luyện viên cũng bị chê bai khá nhiều. Thu Minh diện bộ đồ màu mè, đội tóc bạch kim. Tóc Tiên bới nguyên một bông hoa trên đầu. Còn Đông Nhi diện áo xuyên thấu, đầu thắt bím kiểu hip hop. Chiếc áo vest của Noo Phước Thịnh được cho là quá sặc sỡ.

Khán giả Hoàng Nguyên Vũ chia sẻ trên trang cá nhân: "Chất sáng tạo theo tinh thần của Hồ Hoài Anh là đây. Các huấn luyện viên vô cùng 'sáng tạo' về mặt hình ảnh, đừng nói nhà tài trợ năm nay là một hãng sơn đủ màu".

Các thí sinh ở tập đầu cũng bị chê là không quá xuất sắc như lời các huấn luyện viên tung hô.

* Video: Thí sinh Hàn Quốc hát "Haru haru"

Cô gái 16 tuổi người Hàn hát hit Big Bang tại 'Giọng hát Việt' gây phấn khích

Thí sinh người Hàn Quốc - Hansara - thể hiện bài hát Haru haru với chất giọng được cho là bình thường. Cả bốn huấn luyện viên đều không hiểu thí sinh hát gì nhưng vẫn bấm nút chọn và ra sức giành giật. Họ đưa ra lý do cô gái 20 tuổi này có sự trẻ trung và tinh thần tươi mới chứ không chỉ ra được sự đặc biệt nào trong chất giọng của cô.

Dàn huấn luyện viên, MC cũng lạm dụng từ "cá tính" quá nhiều khi nhận xét hoặc giới thiệu thí sinh. Khán giả Nguyen Ha cho rằng: "Mấy mùa qua rồi mà dùng hoài mấy cụm từ mỹ miều cũ, sáo ngữ như cá tính âm nhạc, màu sắc cá tính...".

Ca sĩ Ông Cao Thắng - quản lý Đông Nhi - bày tỏ: "Theo tôi, ở tập đầu, huấn luyện viên nào cũng muốn tạo không khí gần gũi. Họ sẽ dành phần chuyên môn cho những vòng sau. Trong vòng Giấu mặt, nói quá nhiều về tính học thuật, chúng tôi dễ dàng mất thí sinh mình muốn. Điều quan trọng là huấn luyện viên đưa ra lối đi thích hợp với thí sinh và họ đồng ý về đội".

Tập hai của chương trình sẽ phát sóng vào ngày 19/2.

Minh Minh