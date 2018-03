Tập cuối The Look khiến khán giả ngơ ngác vì loạt tình huống phi lý

Phạm Hương diện đầm xuyên thấu bên hai học trò / Phạm Hương nổi giận, yêu cầu ngừng quay giữa phim trường

Tập cuối The Look (Vẻ đẹp thương hiệu) lên sóng tối 11/12 với bốn thí sinh Phương Linh (đội Phạm Hương), Cát Tiên (đội Minh Tú), Ngọc Dung và Ngọc Châm (đội Kỳ Duyên). Giám khảo khách mời của tập này là Lan Khuê.

Tập này chứng kiến nhiều tình huống vô lý của các huấn luyện viên lẫn nhà sản xuất. Đầu tiên, Lan Khuê được trao nhiệm vụ tìm ra người chiến thắng thử thách đầu. Cho rằng ai cũng xứng đáng để đi tiếp, cô quyết định không chọn ra đội nào giành chiến thắng.

Tuy nhiên, MC công bố Lan Khuê có quyền loại thí sinh. Khi nghe điều này, Phạm Hương liền cắt ngang và yêu cầu họp kín.

Phạm Hương hai lần đưa học trò rời khỏi hiện trường vì không hài lòng với kết quả.

Sau cuộc họp, Lan Khuê quyết định chiến thắng thuộc về đội Kỳ Duyên. Cát Tiên (đội Minh Tú) và Phương Linh (đội Phạm Hương) phải bước vào phòng loại. Quyền loại người lúc này thuộc về Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chưa kịp nói sẽ loại ai thì Phương Linh đã xin phép rút lui khỏi cuộc thi. Ngay sau đó, Phạm Hương nắm tay học trò bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Kỳ Duyên.

Phạm Hương đưa học trò rời trường quay

Họ được êkíp chương trình yêu cầu quay lại để lắng nghe nhận xét của huấn luyện viên đội chiến thắng. Điều khó hiểu là sau khi Phương Linh rút lui, không có thêm thử thách nào cho Cát Tiên và Ngọc Dung, Ngọc Châm để xác định quán quân.

Quán quân Ngọc Châm.

Kết quả cuối cùng do nhà tài trợ lựa chọn. Cát Tiên và Ngọc Dung trở thành á quân của chương trình với giải thưởng 20 triệu đồng. Ngọc Châm đội Kỳ Duyên được chọn là quán quân của The Look mùa đầu tiên. Còn Phương Linh, sau khi bỏ cuộc vẫn nhận được giải thưởng là một hợp đồng làm đại sứ thương hiệu trong một năm của nhà tài trợ trị giá 100 triệu đồng như quán quân. Giải thưởng phát sinh này một lần nữa khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người cho rằng tập cuối có quá nhiều tình huống phi lý khi để huấn luyện viên và thí sinh ứng xử vô lối, thiếu tôn trọng luật chơi.

The Look là cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất phù hợp cho thị trường quảng cáo và giải trí. Chương trình phát sóng trực tuyến.

Quỳnh Anh