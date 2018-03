Tập bốn 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ' thành bản sao của Next Top Model

Những phát ngôn, tình huống hài hước tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam / Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lúng túng trên bàn tiệc

Tập bốn "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" có chủ đề "Tôi phong cách". Chương trình mang đến cho thí sinh những bài học về trang điểm và định hình phong cách - kỹ năng cần có đối với một cô gái khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới. Á hậu Lệ Hằng là cố vấn chuyên môn.

Phần thi trang điểm của "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" (trên) giống hệt "Vietnam's Next Top Model".

Nội dung của tập này giống phần thi mix & match của chương trình Vietnam's Next Top Model. Các thí sinh trong cả hai sân chơi đều được chia nhóm, lần lượt trang điểm cho nhau theo chủ đề bốc thăm. Sau đó, họ được đưa tới showroom để thực hiện thử thách tự phối đồ nhanh trong thời gian quy định. Thực hiện xong phần này, họ trải qua thử thách tạo dáng, chụp hình lookbook dưới sự giám sát của khách hàng.

Tập 4 Tôi là hoa hậu hoàn vũ 2017

Không chỉ giống về nội dung các phần thi, cách chọn thí sinh đi tiếp vào vòng trong của Á hậu Lệ Hằng cũng giống hệt hình thức công bố kết quả của host Next Top Model. Thay vì gọi tên các thí sinh xuất sắc, Lệ Hằng gọi tên những người thua cuộc để tạo bất ngờ.

Quảng cáo nhãn hàng lặp đi lặp lại quá nhiều cũng là một điểm trừ của tập bốn, khiến khán giả bị đứt quãng mạch theo dõi.

Phần thi phối đồ nhanh của "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" (ảnh trên) và "Vietnam's Next Top Model".

Trong ba tập trước, một số tình huống nhỏ của show thực tế dành cho thí sinh hoa hậu cũng bị nhận xét giống cuộc thi tìm người mẫu. Tập hai, Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cầm biểu tượng nút like (thích) để biểu hiện thái độ với từng phần thi. Đây là cách thức đã được Thanh Hằng và các giám khảo áp dụng ở vòng sơ tuyển của Vietnam's Next Top Model 2015. Chương trình cũng tập trung vào các nhân vật cá tính hoặc phát ngôn gây sốc để tạo kịch tính. Các người đẹp như Mai Ngô, Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Cẩm Tiên, Chúng Huyền Thanh... được lên sóng nhiều hơn so với các gương mặt mới.

Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gồm 10 tập, phát sóng từ ngày 30/9. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương dẫn chương trình xuyên suốt và cùng hội đồng chuyên môn đưa ra những nhận xét, đánh giá thí sinh. Tập cuối của chương trình cũng là đêm chung kết Miss Universe Vietnam năm nay, sẽ diễn ra vào tối 2/12 tại sân khấu Hoàn vũ (Crown Center), Nha Trang.

